Apple annonce le départ d'Evans Hankey, l'un des génies derrière le design des produits

L'équipe de design d'Apple a connu plusieurs rebondissements ces dernières années, le plus gros a été sans aucun doute le départ de Jony Ive, un homme qui était proche de Steve Jobs et qui a travaillé sur le design d'une multitude de produits Apple. Aujourd'hui, un nouveau cadre de l'équipe du design démissionne, il s'agit d'Evans Hankey. Apple l'a confirmé à notre confrère Bloomberg.

Evans Hankey, qui occupe actuellement le poste de vice-président du design industriel chez Apple, a exprimé son intention de quitter l'entreprise au cours de l'année 2023. Apple a publié une déclaration dans laquelle elle a révélé le départ imminent de Hankeys, sans toutefois désigner son remplaçant pour le moment.



À Bloomberg, Apple a affirmé cela via l'un de ses porte-parole :

L'équipe de conception d'Apple réunit des créatifs experts du monde entier et de nombreuses disciplines pour imaginer des produits qui sont indéniablement Apple. L'équipe de conception senior a des leaders solides avec des décennies d'expérience. Evans prévoit de rester pendant que nous travaillons à travers la transition, et nous aimerions la remercier pour son leadership et ses contributions.