Jony Ive dévoile sa philosophie du design : de l'ère Apple à LoveFrom

Lors d'une rare interview accordée à l'événement Stripe Sessions 2025, Jony Ive, l'ancien chef du design emblématique d'Apple, s'est livré à cœur ouvert sur son parcours professionnel et sa philosophie de création. Dans cette conversation d'une heure avec Patrick Collison, co-fondateur de Stripe, Ive a partagé des réflexions profondes sur ce qui a façonné sa carrière chez Apple et ce qui l'anime aujourd'hui avec son collectif LoveFrom, fondé après son départ de la firme à la pomme il y a près de six ans.

L'esprit Apple : quand le design transcende l'objet

Jony Ive a commencé par évoquer sa rencontre déterminante avec le Macintosh original durant ses années d'études en Angleterre. Il l'a décrit comme une "bicyclette pour l'esprit", un objet qui, au-delà de sa fonction, révélait l'humanité et les valeurs de ses créateurs. "Ce que nous fabriquons témoigne de qui nous sommes", a-t-il affirmé, expliquant comment cette découverte l'avait conduit à s'installer en Californie au début des années 1990.

L'ancien designer en chef d'Apple a levé le voile sur les pratiques qui ont façonné la culture de design unique de l'entreprise. Loin de l'image froide du géant technologique, il a évoqué des rituels hebdomadaires comme les petits déjeuners d'équipe où les designers cuisinaient à tour de rôle. Ces moments de partage, ainsi que les journées de travail organisées au domicile des uns et des autres, n'étaient pas de simples exercices de team building, mais constituaient le fondement même de leur approche créative.

"Faites des choses les uns pour les autres", a souligné Ive, expliquant comment cette attention mutuelle au sein de l'équipe se traduisait naturellement par un soin particulier apporté à l'expérience utilisateur. Cette philosophie explique l'obsession légendaire d'Apple pour les détails, jusqu'aux plus infimes comme l'expérience de déballage d'un câble de charge, qui selon Ive, devait transmettre "amour et attention" aux utilisateurs.

LoveFrom : perpétuer une vision au service de l'humanité

Avec LoveFrom, le collectif de design qu'il a cofondé après son départ d'Apple, Ive poursuit cette quête d'excellence tout en élargissant ses horizons. Son studio s'attaque désormais à des projets variés allant du logiciel à l'architecture, en passant par l'identité visuelle – comme celle créée pour le couronnement du roi Charles.

Fidèle à ses convictions, Ive maintient que le design doit être ancré dans "le soin, la clarté et le service", plutôt que dans une recherche de disruption gratuite. Il voit chaque projet comme une opportunité de "sincèrement élever l'espèce", une expression qu'il utilise pour décrire la responsabilité spirituelle qui incombe aux designers.

La conversation a également abordé les conséquences parfois imprévues des innovations technologiques, notamment concernant les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Ive a souligné une dimension éthique essentielle : "Même si l'intention était innocente, si vous êtes impliqué dans quelque chose qui a de mauvaises conséquences, vous devez l'assumer."

Si l'interview n'a pas levé le voile sur les rumeurs concernant un projet matériel avec OpenAI, ni sur les raisons de sa présence récente à San Francisco où il aurait été aperçu en plein tournage, elle offre néanmoins un aperçu précieux de la philosophie d'un des designers les plus influents de notre époque, dont l'empreinte sur les produits Apple continue de se faire sentir aujourd'hui.