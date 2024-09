Apple dévoile les lauréats du prix Apple Design 2024

Comme tous les ans, Apple organise les Apple Design Awards, un événement qui met en lumière les applications et les jeux les plus innovants et esthétiquement remarquables créés par des développeurs du monde entier. Pour l’édition 2024, Apple a félicité 14 applications et jeux qui se sont démarqués de tout les autres !

Voici les gagnants

Apple a annoncé aujourd’hui les gagnants de ses très attendus Apple Design Awards 2024. Cet événement prestigieux met en lumière les meilleures applications et jeux de l’année, récompensant un total de 14 créations remarquables. Les lauréats de cette année se distinguent par leur excellence en matière de conception, d’innovation et d’impact social.

Gagnants par catégorie

Voici les gagnants divisés en plusieurs catégories, on retrouve à chaque fois une application et un jeu :

Délice et plaisir

Application : Bears Gratitude

Il s’agit d’une application conçue pour encourager la pratique de la gratitude au quotidien. Elle propose aux utilisateurs de tenir un journal de gratitude en y ajoutant des notes et des photos de moments pour lesquels ils se sentent reconnaissants. L’interface est conviviale et visuellement attrayante, avec des illustrations de petits ours qui guident les utilisateurs tout au long de leur parcours de gratitude, rendant l’expérience à la fois plaisante et engageante.

Jeu : NYT Games

C’est jeu proposé par le New York Times qui regroupe une variété de puzzles et de jeux de mots, tels que des mots croisés, des anagrammes et le populaire jeu de mots quotidien Wordle. Conçu pour offrir à la fois un défi intellectuel et un plaisir quotidien, NYT Games permet aux utilisateurs de tester et d’améliorer leurs compétences linguistiques tout en s’amusant. L’interface est élégante et intuitive, rendant l’expérience de jeu agréable et accessible à tous les niveaux de compétence.

Inclusivité

Application : oko

C’est une application inclusive conçue pour aider les personnes malvoyantes à naviguer dans leur environnement en toute sécurité. Utilisant la reconnaissance visuelle, l'application analyse les signaux de feux de circulation en temps réel et fournit des retours audio ou haptiques pour informer l'utilisateur des changements de signal. Cette innovation permet aux personnes malvoyantes de traverser les rues et d'interagir avec leur environnement urbain de manière plus autonome et sécurisée.

Jeu : Crayola Adventures

C’est un jeu interactif et éducatif destiné aux enfants, développé en collaboration avec la marque Crayola. Le jeu invite les jeunes joueurs à explorer des mondes colorés et créatifs où ils peuvent résoudre des puzzles, dessiner et colorier en utilisant des outils numériques inspirés des célèbres crayons Crayola. Conçu pour stimuler la créativité et l'imagination, Crayola Adventures offre une expérience ludique et enrichissante qui combine divertissement et apprentissage.

Innovation

Application : Procreate Dreams

C’est une application de création artistique destinée aux artistes numériques. Elle offre une gamme étendue d'outils de dessin et de peinture, permettant aux utilisateurs de réaliser des illustrations, des animations et des conceptions graphiques avec une grande précision. Avec son interface intuitive et ses fonctionnalités avancées, telles que les calques, les brosses personnalisables et les effets dynamiques, Procreate Dreams aide les artistes à transformer leurs idées en œuvres d'art captivantes et professionnelles.

Jeu : Lost in Play

Il s’agit d’un jeu d'aventure captivant qui emmène les joueurs dans un monde fantastique rempli de puzzles et d'énigmes. Les joueurs suivent les aventures de deux enfants, explorant des paysages imaginaires et rencontrant des créatures étonnantes. Avec son style visuel enchanteur et ses défis créatifs, Lost in Play offre une expérience immersive qui stimule l'imagination et l'esprit de résolution de problèmes des joueurs.

Interaction

Application : Crouton

C’une application culinaire innovante qui aide les utilisateurs à planifier, organiser et cuisiner des repas. Elle propose des recettes personnalisées basées sur les préférences alimentaires et les ingrédients disponibles, ainsi que des listes de courses automatiques. Avec son interface conviviale et ses instructions claires pas à pas, Crouton rend la préparation des repas plus simple et plus agréable, facilitant la découverte de nouvelles recettes et l’amélioration des compétences culinaires.

Jeu : Rytmos

On retrouve ici un jeu de puzzle musical qui combine réflexion et créativité. Les joueurs résolvent des puzzles géométriques pour débloquer des boucles musicales et créer des compositions uniques. Chaque niveau présente un nouveau défi et un nouveau style musical, permettant aux joueurs d’explorer différents genres tout en stimulant leur esprit. Avec ses graphismes captivants et son gameplay harmonieux, Rytmos offre une expérience ludique et enrichissante qui ravit à la fois les amateurs de musique et de puzzles.

Impact social

Application : Gentler Streak

Il s’agit d’une application de fitness centrée sur le bien-être et l’équilibre. Elle propose des programmes d’entraînement personnalisés qui tiennent compte des besoins individuels et des niveaux d’énergie de chaque utilisateur.

Jeu : The Wreck

Retrouvez un jeu narratif immersif qui plonge les joueurs dans une histoire poignante et émotionnelle. Le jeu suit le parcours d’une femme confrontée à des moments clés de sa vie, explorant des thèmes de résilience, de perte et de rédemption. À travers des choix interactifs et des puzzles narratifs, les joueurs influencent le déroulement de l’histoire, découvrant des couches profondes de personnages et de récits. Avec ses visuels saisissants et sa narration captivante, The Wreck offre une expérience de jeu riche en émotions et en réflexion.

Visuels et graphiques

Application : Rooms

Vous trouverez ici une application de design d’intérieur intuitive qui permet aux utilisateurs de visualiser et de planifier la décoration de leurs espaces de vie. Grâce à des outils de modélisation 3D, les utilisateurs peuvent créer des plans détaillés, expérimenter avec des agencements de meubles et des palettes de couleurs, et voir instantanément comment leurs choix se traduisent dans un environnement virtuel. L’application offre également des suggestions de produits et des inspirations de design, facilitant ainsi la création d’espaces harmonieux et esthétiques.

Jeu : Lies of P

Il s’agit d’un jeu d’action-RPG inspiré de l’histoire de Pinocchio, où les joueurs incarnent une version sombre et réinventée du célèbre personnage. Dans un univers steampunk immersif, les joueurs doivent combattre des ennemis redoutables et résoudre des mystères en utilisant une combinaison de compétences de combat et de stratégie. Le jeu se distingue par ses visuels époustouflants, son atmosphère intrigante et ses mécanismes de jeu complexes, offrant une expérience riche et engageante qui explore les thèmes de la vérité et de l’identité.

Informatique spatiale (nouvelle catégorie pour mettre à l’honneur le Vision Pro)

Application : djay Pro

C’est une application de mixage musical avancée qui exploite la réalité augmentée pour offrir une expérience de DJ immersive et innovante. Conçue pour les amateurs et les professionnels, elle permet de manipuler des pistes musicales en 3D, d’ajuster des effets sonores et de créer des mixes dynamiques avec une précision accrue. Grâce à l’intégration de la technologie spatiale, les utilisateurs peuvent interagir avec des contrôles virtuels dans leur environnement, révolutionnant ainsi la façon de mixer et de performer en direct.

Jeu : Blackbox

Il s’agit d’un jeu de puzzle unique qui défie les conventions traditionnelles en utilisant les fonctionnalités du smartphone pour résoudre des énigmes. Les joueurs doivent penser de manière créative et utiliser des aspects tels que l’accéléromètre, le microphone et les réglages de luminosité pour progresser dans le jeu. Avec des défis ingénieux et une interface minimaliste, Blackbox propose une expérience de jeu innovante et stimulante, incitant les joueurs à explorer toutes les capacités de leur appareil pour trouver des solutions.

Critères de sélection

Les applications et jeux récompensés cette année ont été évalués selon plusieurs critères stricts, notamment :

Conception stellaire : une esthétique de design exceptionnelle et intuitive.

Réalisation technique : une performance et une fonctionnalité techniques supérieures.

Innovation : des idées novatrices et des solutions créatives qui repoussent les limites de la technologie.

Les Apple Design Awards continuent de refléter l’engagement d’Apple envers l’excellence et l’innovation dans le domaine des applications et des jeux. Ces prix non seulement célèbrent les réalisations passées, mais inspirent également les développeurs à créer des apps encore plus exceptionnels à l’avenir.



Communiqué de presse d’Apple