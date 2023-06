L'excellent Lost in Play va vous casser la tête sur iOS et Android !

Le développeur Happy Juice Games vient d'annoncer la sortie de son jeu de puzzle et d'aventure Lost in Play sur iOS et Android. La version mobile Lost in Play sera gratuit au départ avec un achat unique dans l'application pour débloquer le jeu complet. Une très bonne nouvelle pour ceux qui connaissent déjà ce titre unique.

Lost in Play débarque sur mobile

Sorti l'an passé sur PC et Nintendo Switch, Lost in Play vous fait partir à l'aventure avec un frère et une sœur en explorant des paysages de rêve pour interagir avec des créatures magiques et résoudre des énigmes sur le chemin du retour. Magnifiquement réalisé, Lost in Play est un véritable dessin animé interactif.



Regardez la bande-annonce de Lost in Play sur PC et Nintendo Switch ci-dessous :

Aidez un frère et une sœur à retrouver le chemin de la maison au cours d'une aventure épique et édifiante. Résoudre des énigmes, échapper à une bête à cornes et rencontrer des gobelins excentriques ne sont qu'une partie du voyage !

Lost in Play est un voyage dans l'imaginaire de l'enfance avec des puzzles bien pensés et des personnages colorés, le tout sans texte ni voix permettant à tout le monde d'y jouer. Incarnez un duo de frère et sœur qui partent à l'aventure pour retrouver le chemin de la maison. Entre réalité et fantaisie, la fratrie explore la forêt enchantée d'une bête à cornes, déclenche une rébellion dans un village de gobelins et aide une équipe de grenouilles à libérer une épée d'une pierre.



Caractéristiques du jeu :

Une mystérieuse aventure animée sous forme de puzzle.

Rempli de créatures magiques et magnifiques.

Créé en pensant aux familles. Demandez à vos enfants de vous regarder jouer !

Aucun dialogue. Tout est communiqué visuellement de manière universelle.

Inspiré par des émissions télévisées nostalgiques.

Jouez aux cartes avec des gobelins, construisez un dragon et apprenez à un mouton à voler.

Comprend plus de 30 puzzles et mini-jeux uniques.

Attrapez un poulet bizarre. Peut-être.

Pour débloquer l'entièreté du jeu, il faudra débourser 6,99 €. Si vous souhaitez l'essayer, vous pouvez le précommander sur l'App Store pour iOS et vous préinscrire sur Google Play pour Android. Le jeu sortira sur mobile le 12 juillet. Si vous aimez GRIS, Monkey Island et autre Machinarium, cochez la date sur votre calendrier.

Télécharger le jeu Lost in Play