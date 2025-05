Garuda : une quête envoutante sans fin sur iOS et Android

Si vous vous êtes déjà perdu dans les dunes tranquilles d’Alto’s Adventure ou émerveillé devant le gameplay de Tiny Wings, alors Garuda pourrait être votre prochain jeu préféré. Cette nouveauté, créée avec amour à l’aide du moteur Godot, propose un voyage émotionnel qui vous enveloppe dans un cocon de visuels époustouflants, d’une histoire touchante et d’un gameplay apaisant. Encore une trouvaille que vous découvrez en premier sur iSoft !

Une Histoire touchante d'amour et de vol

Dans Garuda, vous incarnez un parent oiseau dévoué à la recherche de son petit, qui vient de prendre son premier envol hésitant dans les vastes prairies étoilées d’un monde nocturne. Votre mission ? Guider le petit à travers le ciel nocturne, en le gardant calme et en sécurité tandis qu’il découvre les capacités merveilleuses de ses ailes. L’histoire, bien que simple, est émouvante, tissant un récit d’amour parental et de protection qui résonne auprès des amis de la nature.

Un régal pour les sens

Les graphismes artisanaux de Garuda sont saisissants, peignant un monde vivant à chaque instant. Les prairies nocturnes scintillent élégamment, tout comme la trainée du petit oiseau, évoquant la même ambiance onirique qui a fait d’Alto's Adventure et Alto’s Odyssey des chefs-d’œuvre. Des cieux étoilés aux herbes doucement ondulantes, chaque détail est minutieusement conçu.



L’expérience est sublimée par une bande-son apaisante qui fait beaucoup pour l’atmosphère du jeu. Le développeur recommande d'ailleurs de jouer avec des écouteurs pour vous immerger pleinement dans les mélodies tranquilles et les effets sonores, allant du bruissement doux des plumes au bourdonnement léger de la nuit.

Gameplay : Simple, Intuitif et Addictif

Comme évoqué en début d'article, Garuda est un mélange des mécaniques fluides et intuitives d’Alto’s Odyssey avec les mouvements de Tiny Wings. À l’aide de commandes tactiles simples, vous guidez Garuda à travers une série d’obstacles, collectant des sortes d'énergies pour maintenir votre élan tout en veillant à la sécurité de l'oisillon. Les commandes sont d’une fluidité remarquable, permettant des manœuvres précises qui semblent naturelles, que vous esquiviez des dangers ou planiez dans des cieux ouverts.

Le rythme du jeu trouve un équilibre parfait entre détente et engagement. Vous ne vous contentez pas de traverser les niveaux sans réfléchir ; vous prenez soin du petit, ce qui ajoute un peu de profondeur, tout comme les boosts.



Et pour ne rien gâcher, nul besoin d'une connexion Internet, Garuda est jouable hors ligne.

Un jeu pas cher à télécharger

Garuda est une lettre d’amour aux amateurs de runners sans fin scénarisé. Avec son histoire touchante, ses visuels à couper le souffle et un gameplay accessible, il offre une expérience vidéoludique parfaitement adaptée aux écrans tactiles.



Pour moins d'un euro, vous pouvez vous offrir un baptême de l'air sur iPhone, iPad ou Android.

Télécharger Garuda - A Twilight Quest à 0,99 €