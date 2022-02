Legal Dungeon : un jeu d'enquête textuel intéressant sur iOS et Android

Le développeur indépendant sud-coréen Somi s'est fait connaître auprès des joueurs mobiles avec RETSNOM et Replica au fil des ans, ce dernier ayant remporté quelques prix. Aujourd'hui, Somi dévoile une version mobile du jeu d'aventure Legal Dungeon. Une bonne nouvelle pour les fans du studio.

Legal Dungeon annoncé sur mobile

Legal Dungeon est déjà disponible sur PC via Steam et Nintendo Switch, et il sera disponible sur iOS et Android au début du mois prochain, le 4 mars.



Le joueur doit examiner et fournir sa conclusion d'enquête sur des rapports allant du petit vol au meurtre, dans huit affaires criminelles différentes. Un gameplay axé autour d'un explorateur de fichier qui est bien plus intéressant qu'il n'y paraît. Legal Dungeon apprendra aux joueurs que l'arrestation et la punition des criminels sont l'essence même de la sécurité publique. Les joueurs deviendront rapidement des experts dans la révélation des vrais criminels.



Le jeu comprend 14 fins multiples et 6 réalisations à débloquer. Pesez la valeur de la vie des gens pour débloquer tous les objets à collectionner.

La Cour suprême a jugé qu'il n'y a pas piège lorsque la police n'aide pas un piéton ivre qui dort sur le trottoir lors d'une planque, puis arrête les voleurs qui tentent de voler les victimes ivres. La cour a jugé qu'il n'est pas illégal d'inculper un défendeur qui prémédite volontairement puis exécute un crime.



Regardez le trailer de gameplay de Legal Dungeon sur mobile ci-dessous :

Legal Dungeon est un jeu premium qui sortira le 4 mars dans le monde entier sur iOS et Android. Si vous souhaitez l'essayer, vous pouvez précommander Legal Dungeon sur l'App Store pour iOS pour 6,99€, mais il faut savoir que le titre est entièrement traduit en anglais, ainsi qu'en coréen, chinois simplifié et japonais.

Télécharger le jeu Legal Dungeon