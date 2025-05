Space Squad Survival part à la conquête spatiale sur iOS et Android

Dans Space Squad Survival du studio Rebel Twins, si le silence règne toujours dans l'espace, l'action est, quant à elle, assourdissante. En tant que seul survivant d'un vaisseau stellaire détruit, vous devez réparer votre navire, collecter des ressources sur des planètes pour améliorer vos armes et recruter un équipage pour survivre aux attaques aliens incessantes. Un nouveau jeu aussi mignon que prenant.

Découvrez Space Squad Survival

Votre aventure commence dans une modeste navette, bravant des planètes hostiles pour rassembler des matériaux afin de restaurer votre vaisseau. En chemin, vous trouverez des capsules contenant de nouveaux membres d'équipage pour vous aider dans votre mission — des alliés essentiels contre les aliens déterminés à achever ce qu'ils ont commencé.

Survis dans l’immensité de l’espace en tant que commandant de ton propre vaisseau spatial !

Prends le contrôle de ton équipage, explore des planètes inconnues, chasse pour te nourrir et défends-toi contre les pirates de l’espace sans pitié. Tes choix décideront du destin de ton équipe !

Mélangeant donc construction de base et exploration spatiale, Space Squad Survival vous met au défi de transformer votre vaisseau en une forteresse imprenable tout en repoussant les assauts extraterrestres.



Avec le charme cartoon signature de Rebel Twins (créateur de Cookies Must Die) et des mécaniques riches — exploration planétaire, construction de base et combats contre les aliens — ce jeu est une future petite pépite. S'il vous intéresse, notez le 5 juin sur votre calendrier, date de sortie de Space Squad Survival sur iOS et Android.

Télécharger le jeu Space Squad Survival