Sorties jeux : Legal Dungeon, The Impossible Game 2, Hitman Sniper: The Shadows

Aujourd'hui 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Legal Dungeon, The Impossible Game 2, Hitman Sniper: The Shadows.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Snipe the Titans: Giant Wanted (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2022.1, 139 Mo, iOS 11.0, Genix Lab) La terre est envahie par des monstres extraterrestres géants. Mais nous avons amélioré nos snipers pour voir ceux qui conduisent ces géants. Défendez la terre en tant que sniper géant et tirez sur le conducteur pour que le géant soit détruit.

Combattez des ennemis massifs comme les gobelins, les bêtes magiques, les robots gundam et toutes sortes de titans qui nous craignent à mort. Nous les pourchasserons dans cette bataille épique avec ces bêtes à gronder. Télécharger le jeu gratuit Snipe the Titans: Giant Wanted





Forêt des monstres (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.0, 63 Mo, iOS 11.0, JooRa Yoon) Nous vous invitons dans la forêt des monstres si mignons !

Votre objectif ? Créer de nouveaux monstres !



-Divers monstres mignons comme des poupées.

-Un gameplay addictif.

-Beaux graphiques dessinés à la main.

-Super facile à jouer, il suffit d'utiliser un doigt. Télécharger le jeu gratuit Forêt des monstres





Marbles Garden (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3, 96 Mo, iOS 11.0, Tomas Rychnovsky) Marbles Garden est un jeu de match 3 de tir aux billes.

Votre objectif est de protéger votre beau jardin contre les golems maléfiques. Des projectiles spéciaux et d'autres bonus, que vous pouvez améliorer au cours du jeu en échange d'étoiles collectées, vous y aideront également. Caractéristiques du jeu :



- 60 niveaux magnifiques

- 14 bonus améliorables

- environnement en direct Télécharger le jeu gratuit Marbles Garden





The Impossible Game 2 (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.0.0, 157 Mo, iOS 12.0, FlukeDude Ltd) 12 ans après, le développeur Fluke Games officialise le retour de son excellent jeu de plateforme - casse-tête du nom de The Impossible Game. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, le concept reste exactement le même, toujours aussi "simple", mais avec une nette amélioration visuelle.



De plus, le contenu semble bien plus conséquent puisqu'en plus du mode un joueur, on retrouve un multijoueur en ligne sous la forme d'un mode de course de type bataille royale à 60 joueurs. Les plus créatifs d'entre vous auront également la possibilité de retrouver un éditeur de niveaux complet !

Télécharger le jeu gratuit The Impossible Game 2





Hitman Sniper: The Shadows (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone, v0.12.0, 795 Mo, iOS 14.0, SQUARE ENIX) Plongez dans l'univers secret de l'assassinat et devenez The Shadows, une équipe de snipers hautement qualifiés. Lancez-vous dans des missions internationales, éliminez des cibles avec furtivité et créativité, engagez-vous dans une compétition féroce et construisez votre réputation en tant qu'agents d'élite de l'International Contract Agency (ICA) !



Faites preuve d'adresse et de stratégie pour surpasser les autres joueurs. Menez à bien vos missions dans le monde entier. Télécharger le jeu gratuit Hitman Sniper: The Shadows





Guns At Dawn: Shooter Online (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.21.2, 399 Mo, iOS 11.0, Genera Games) Guns at Dawn : Shooter Arena est le meilleur jeu de tir d'action multijoueur pour les mobiles.

Pourrez-vous survivre dans des batailles mortelles à coups de fusil et être le dernier flingueur debout ? Saisissez votre arme et ne manquez pas le coup. Faites en sorte que chaque balle compte !



Jouez en ligne et maîtrisez l'art de tirer au pistolet et d'esquiver les balles. Déclenchez des compétences mortelles pour abattre votre ennemi en quelques secondes. Télécharger le jeu gratuit Guns At Dawn: Shooter Online





Axolotl Stars (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.1, 101 Mo, iOS 9.0, Popa Radu) Les axolotls sont sortis de l'eau pour jouer.

Devenez un axolotl et rejoignez l'amusement sans fin.



Faites la course avec d'autres axolotls et évitez une multitude d'obstacles dangereux pour devenir la star des axolotls. Courez à travers les niveaux chaotiques et atteignez la ligne d'arrivée en premier.

Débloquez tous les axolotls mignons et incarnez votre préféré.

Le jeu devient plus difficile et plus amusant à chaque niveau. Télécharger le jeu gratuit Axolotl Stars





Nouveaux jeux payants iOS :

VEREDA - Escape Room Adventure (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 980 Mo, iOS 11.0, M9 Creative LTD) En tant qu'agent secret habitué à l'aventure et au mystère, vous êtes chargé de votre dernière mission : infiltrer une ville qui garde un dossier top secret. Ce que contient le dossier n'est pas connu, votre seul objectif est de le trouver et de le récupérer. Ce à quoi vous n'êtes pas préparé, c'est la longueur de la protection du dossier. C'est à vous d'utiliser toute votre expérience pour résoudre les énigmes et les engins qui vous barrent la route.



Une lettre laissée dans votre chambre décrit brièvement votre mission :



"...le dossier en question se trouve dans un bâtiment plus loin dans la ville. Nous ne pouvons pas vous donner beaucoup plus d'informations que cela, car les détails ne sont pas clairs en raison de la situation unique dans laquelle vous vous trouvez. Pour vous préparer à ce qui va suivre, nous avons préparé votre chambre avec un petit exercice d'entraînement..." Télécharger VEREDA - Escape Room Adventure à 3,99 €





Scaventurez (Jeu, Casse-tête / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.9, 384 Mo, iOS 13.0, Quan Giang) Un hommage aux RPG. Fait avec passion, par un joueur de longue date.



Entrez dans le manoir hanté de la folie et du chaos. Derrière chaque porte se cache une nouvelle surprise. Luttez pour votre vie et devenez ami avec des créatures bizarres, pour découvrir les mystères perdus depuis longtemps dans ce jeu de rôle surnaturel ! Télécharger Scaventurez à 2,99 €





Ploppy Pairs (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.0, 34 Mo, iOS 15.0, Michael Temper) Un jeu de correspondance de cartes amusant pour tous ! Ce qui rend Ploppy Pairs spécial, c'est la fonctionnalité SharePlay, qui vous permet de jouer avec vos amis et votre famille via FaceTime et vous donne l'impression d'être tous au même endroit.



Le jeu est conçu pour les enfants, sans mécanismes ni textes difficiles, et peut donc être joué par tous, même par les plus jeunes qui ne savent pas encore lire.



Il existe plusieurs niveaux thématiques avec des difficultés allant de 4 à 70 cartes, ce qui fait de ce jeu un moyen amusant d'entraîner les capacités de mémoire pour tous les âges ! Chaque niveau débloque un nouveau skin en atteignant le meilleur score possible. Le score dépend du nombre de tours nécessaires. Télécharger Ploppy Pairs à 1,99 €





Legal Dungeon (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 123 Mo, iOS 12.0, Zero Rock Entertainment) Dans Legal Dungeon, le joueur doit examiner et fournir sa conclusion d'enquête sur des rapports allant du petit vol au meurtre, dans huit affaires criminelles différentes. Un gameplay axé autour d'un explorateur de fichier qui est bien plus intéressant qu'il n'y paraît. Legal Dungeon apprendra aux joueurs que l'arrestation et la punition des criminels sont l'essence même de la sécurité publique. Les joueurs deviendront rapidement des experts dans la révélation des vrais criminels.



Le jeu comprend 14 fins multiples et 6 réalisations à débloquer. Pesez la valeur de la vie des gens pour débloquer tous les objets à collectionner.



À noter que le titre est traduit en anglais, ainsi qu'en coréen, chinois simplifié et japonais. Télécharger Legal Dungeon à 6,99 €





FATAL FURY ACA NEOGEO (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 161 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Fatal Fury a fait ses débuts en 1991 et a été l'un des jeux de combat les plus influents du début des années 90 avec Street Fighter et King of Fighters. Il a d'ailleurs été le premier jeu à présenter le tournoi "King of Fighters". Les joueurs prennent part à des combats de rue brutaux dans divers endroits, dans le but de renverser le tristement célèbre seigneur du crime Geese Howard.



Après être sorti sur consoles, notamment sur Nintendo Switch, le voilà donc sur nos mobiles.



Télécharger FATAL FURY ACA NEOGEO à 3,99 €