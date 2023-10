Sorties jeux : Dungeon Hunter 6, Mortal Kombat Onslaught, The Talkie et Forza Customs

Aujourd'hui, 15 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Dungeon Hunter 6, Mortal Kombat : Onslaught, The Talkie et Forza Customs.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Mortal Kombat: Onslaught (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 216 Mo, iOS 15.0, Warner Bros.) Le jeu de la semaine, le dernier Mortal Kombat ! Depuis de nombreuses générations, les royaumes sont pris dans l'étreinte mortelle du Mortal Kombat. Le sang a été versé, des vies ont été perdues lors de batailles épiques entre l'ombre et la lumière. Maintenant, les Dieux Anciens vous appellent à vous engager dans l'action et à participer aux combats qui décideront du destin des royaumes ! Plongez dans l'univers étendu de Mortal Kombat à travers une aventure cinématique RPG exclusive aux mobiles. Formez une équipe avec vos combattants préférés de l'histoire riche de Mortal Kombat et affrontez des vagues incessantes d'ennemis assoiffés de sang. Télécharger le jeu gratuit Mortal Kombat: Onslaught





Dungeon&Evil Hunter (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.4, 416 Mo, iOS 15.0, MOBIRIX) Affrontez le mal suprême tapi dans les abysses dans ce jeu. Explorez les chapitres de la Faille pour obtenir un équipement illimité et créez votre style de combat grâce aux armes doubles. Améliorez les caractéristiques des héros via un système d'amélioration stratégique, débloquez des traits de compétences et améliorez vos compétences. Développez votre héros grâce à divers contenus de combat et personnalisez votre expérience avec une variété d'apparences et de compétences pour vos suivants de différents grades. Télécharger le jeu gratuit Dungeon&Evil Hunter





Dungeon Hunter 6 (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,7 Go, iOS 11.0, Goat Co. Ltd) Dungeon Hunter est de retour avec la sixième édition ! Rejoignez les Chasseurs de primes courageux dans une aventure palpitante remplie d'action. Explorez de nouveaux territoires, retrouvez des personnages familiers et plongez dans une quête émotionnante. Retournez à Valenthia 200 ans après les événements du dernier jeu et découvrez des aventures encore plus passionnantes. Participez à leur mission pour stopper les forces maléfiques émanant des Tours interdites et combattez des hordes de créatures démoniaques dans ce jeu d'action effréné. Télécharger le jeu gratuit Dungeon Hunter 6





FLUFFY PLANET SAGA (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1008, 1,8 Go, iOS 11.0, X-LEGEND ENTERTAINMENT CO., LT...) Embarquez pour une aventure intemporelle avec vos amis dans Fluffy Planet Saga, un MMORPG fantastique en 3D. Explorez un monde magique plein de merveilles et vivez un voyage inoubliable. Revivez vos expériences RPG préférées, plongez dans des aventures familières et laissez-vous séduire par des graphismes captivants et de jolies illustrations de conte de fées. Dans ce MMORPG, transformez-vous en animaux adorables, explorez de vastes paysages et cherchez des trésors dans des scènes pittoresques. Choisissez parmi les différents personnages de Celestian et personnalisez leur apparence, en embrassant votre amour pour les animaux mignons. Télécharger le jeu gratuit FLUFFY PLANET SAGA





Forza Customs (Jeu, Course / Casse-tête, iPhone / iPad, v0.9.6395, 538 Mo, iOS 13.0, Hutch Games Ltd) L'équipe de Forza Customs est prête à vous faire redécouvrir d'anciennes merveilles en les restaurant à leur splendeur d'antan. Réalisez vos rêves en personnalisant des voitures incroyables ! Résolvez des énigmes pour concevoir, personnaliser et trouver la configuration parfaite. C'est le jeu de puzzle ultime centré sur les voitures ! Attention, cela ne plaira pas à tout le monde.



Télécharger le jeu gratuit Forza Customs





Franz: Interactive Story (Jeu, Simulation, iPhone, v1.00.067, 644 Mo, iOS 12.0, Ice-Pick Lodge Studio) Imaginez que votre téléphone soit hanté par une mystérieuse créature nommée Franz, qui a sa propre volonté, sa propre personnalité et ses propres désirs. Grâce à la communication directe avec Franz, aux mécanismes du jeu et au système de notification, vous pouvez découvrir qui est vraiment Franz et ce qu'elle désire vraiment. Les choix moraux constituent la base narrative du jeu. Les décisions que vous prenez tout au long de l'histoire déterminent si vous devenez le propriétaire légitime de Franz ou si vous devenez sa marionnette. Télécharger le jeu gratuit Franz: Interactive Story





Hockey All Stars 24 (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.3, 634 Mo, iOS 13.0, Distinctive Games) Hockey All Stars fait son retour avec des graphismes plus réalistes, des modes de jeu étendus et toujours plus d'action de hockey trépidante. Utilisez la ruse, maîtrisez le tir et battez-vous pour la victoire. Créez votre propre équipe de hockey de renommée mondiale dans Hockey All Stars 24 ! Personnalisez votre franchise de hockey en concevant le maillot et le logo parfaits. Ensuite, démontrez vos talents sur la glace ! Montrez votre esprit compétitif en accumulant les victoires et en recrutant des milliers de joueurs pour renforcer votre équipe. Affinez votre stratégie et prouvez votre valeur dans la passionnante Ligue ALL-STAR. Télécharger le jeu gratuit Hockey All Stars 24





Icarus M: Guild War (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.5, 232 Mo, iOS 12.0, VALOFE Co., LTD) Participez à des batailles sans fin sous la tension montante de la Lune Rouge. Engagez-vous dans d'énormes combats de guerre à grande échelle et terrassez des boss mondiaux ! Gagnez des batailles pour obtenir des récompenses puissantes et devenez le plus fort de tous.





Un énième RPG en ligne à la sauce Genshin Impact et Final Fantasy. Télécharger le jeu gratuit Icarus M: Guild War





New Fantasy (Jeu, Sports / Action, iPhone, v1.1.1, 258 Mo, iOS 16.0, Atop Studios, LDA) Les monstres et les dieux de nombreux mythes et légendes sont là, et ils cherchent des adversaires dignes de ce nom ! Survivez le plus longtemps possible jusqu'à ce que le temps soit écoulé ou que votre santé soit épuisée. Récupérez de l'or à chaque passage pour acheter des améliorations qui vous aideront lors des prochaines batailles.



Bougez et testez vos compétences physiques contre les ennemis épiques qui errent dans le monde réel. Ces combats vous feront transpirer et brûler des calories. Bougez, accroupissez-vous et visez pour réussir. Télécharger le jeu gratuit New Fantasy





Wrestle Jump 2 (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v0.9.2, 73 Mo, iOS 12.0, Otto Ojala) "Wrestle Jump 2" est un jeu de combat amusant à un bouton conçu pour deux joueurs, faisant suite au jeu original "Wrestle Jump" sorti en 2012. Les joueurs peuvent s'affronter sur un seul écran avec des contrôles à un seul bouton, utilisant des personnages basés sur la physique. Le jeu propose des niveaux variés, des modificateurs aléatoires, un mode 2 contre 2 pour jusqu'à 4 joueurs, des niveaux bonus rétro et même des bugs et des glitches amusants. Sans publicités, achats intégrés ni suivi des données, c'est un jeu de combat simple et divertissant pour deux joueurs. Télécharger le jeu gratuit Wrestle Jump 2





Nouveaux jeux payants iOS :

Art Heist (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 1,1 Go, iOS 16.1, M9 Creative LTD) Par une nuit pluvieuse, dans une villa isolée sur une île lointaine, un voleur se cache parmi les invités. Vous avez été invité à assister à l'inauguration d'une œuvre d'art nouvellement découverte qui renferme un secret. Cependant, la nuit prend une tournure sombre lorsque vous apprenez qu'un cambriolage a eu lieu : la précieuse œuvre d'art a été volée. Les malfaiteurs étant toujours à l'intérieur de la villa, vous êtes chargé de les retrouver. La villa est verrouillée, ce qui ralentit la progression, mais vos compétences en matière de résolution d'énigmes devraient vous aider à retrouver le tableau. Réussirez-vous ? Plongez dans le défi, en utilisant vos connaissances des salles d'évasion et vos compétences en résolution d'énigmes pour naviguer dans la villa verrouillée. L'approche que vous adoptez pour résoudre les énigmes dépend entièrement de vous, car chaque énigme a une solution logique ; prenez votre temps et percez le mystère. Télécharger Art Heist à 2,99 €





Lucky Mayor (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.0, 123 Mo, iOS 12.0, feng hu) Dans ce jeu de simulation de maire roguelike, vous deviendrez le dirigeant d'une ville, en endossant le rôle de maire. Votre tâche consiste à recruter des citoyens, à promouvoir la prospérité des entreprises et à construire une chaîne industrielle complète pour répondre aux divers besoins de la population. Grâce à une planification et à des décisions judicieuses, transformez votre ville en une supercité prospère dont les citoyens sont fiers, et devenez leur leader admiré ! Télécharger Lucky Mayor à 3,99 €





Rubicon: World Torn Asunder (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone, v1.0, 742 Mo, iOS 12.0, 10XGames LLC) Découvrez le héros qui sommeille en vous en enfilant l'armure d'un courageux aventurier, prêt à conquérir des donjons, résoudre des énigmes complexes et affronter des ennemis redoutables. Notre RPG d'action classique s'inspire des légendes intemporelles et vous plonge dans un nouveau monde d'épopées épiques sur votre appareil mobile.



Explorez un vaste royaume fantastique, avec des forêts luxuriantes, des grottes mystérieuses et des temples anciens. Parcourez ces paysages étendus, dévoilez des secrets cachés et tracez votre chemin dans un monde empli de magie et de danger. Télécharger Rubicon: World Torn Asunder à 1,99 €





Subpar pool (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.1, 74 Mo, iOS 11.0, webbfarbror AB) Un mélange génial entre billard et mini-golf enrobé d'un magnifique style graphique ! Parcourez chaque niveau généré procéduralement, consistant en plusieurs tables remplies de billes à empocher en un nombre limité de coups. Évadez-vous dans un monde vif et fantastique, tout en élaborant la meilleure stratégie pour empocher les billes. Votre plan échouera inévitablement et vous devrez vous adapter pour remporter la manche. Télécharger Subpar pool à 5,99 €