Sorties jeux : Coromon, DOMINO: The Little One, Dynasty Warriors M et Par for the Dungeon

Aujourd'hui, 20 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Captain Velvet Meteor, Coromon, DOMINO: The Little One, Dynasty Warriors M et Par for the Dungeon.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Behind the Frame (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.3, 1,1 Go, iOS 12.0, Crunchyroll, LLC) Behind the Frame revient avec Crunchyroll, deux ans après sa sortie initiale sur l'App Store. Il s'agit d'une fiction interactive vivante qui raconte l'histoire d'une artiste en herbe sur le point d'achever la dernière pièce de son travail pour la galerie. Une expérience relaxante et éloquente qui peut être jouée à n'importe quel rythme. Plongez dans un monde panoramique rempli de couleurs resplendissantes, de superbes images animées à la main et d'une bande sonore douce et agréable à écouter.

En tant qu'artiste passionné, recherchez les couleurs manquantes qui donneront vie à vos peintures, tout en n'oubliant pas de prendre les pauses café et petit-déjeuner occasionnelles qui vous permettront de tenir le coup. Un point & click original ! Télécharger le jeu gratuit Behind the Frame





Captain Velvet Meteor (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 843 Mo, iOS 13.0, Crunchyroll, LLC) Dans "Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions", un jeu d'action tactique signé Crunchyroll, Damien, un jeune garçon qui vient d'emménager au Japon, s'évade dans son imagination où il devient le super-héros Captain Velvet Meteor et rencontre des personnages de ses mangas préférés. Le jeu offre une aventure émouvante sur l'adaptation et la découverte de soi, où Damien s'allie avec des personnages de Jump+ pour vaincre une menace inconnue, le tout avec des contrôles tactiles intuitifs. Télécharger le jeu gratuit Captain Velvet Meteor





Cat Journey (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 223 Mo, iOS 12.0, Yan Mednis) Rejoignez un chat rouge dans une quête pour sauver sa sœur à travers des forêts enchantées et des donjons secrets, affrontez des ennemis divers et collectez des équipements rares dans "Cat Journey", un jeu de plateforme 2D riche en action et en mystères. Télécharger le jeu gratuit Cat Journey





Coromon (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.7, 482 Mo, iOS 13.0, Freedom Games, LLC) Les développeurs de Freedom Games nous proposent une pépite que les fans de Pokémon vont adorer. Voici d'abord un trailer vidéo : Coromon propose 120 espèces différentes à attraper et à apprivoiser. Outre un mode histoire solo de plus de 30 heures, le jeu offre un mode Battle Dome aléatoire et illimité pour satisfaire vos envies de captures et de combats de monstres. Mieux, la progression inter-plateformes est prévue, tout comme les combats multijoueurs en ligne entre différents appareils.



Si vous aimez le jeu, un achat intégré à 4,99 € permet de tout débloquer. Télécharger le jeu gratuit Coromon





DOMINO: The Little One (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 1,8 Go, iOS 14.8.1, Arcelik A.S.) Au milieu des spectres inquiétants de la destruction de l'environnement et du changement climatique, un jeune héros introverti nommé Domino s'embarque dans une éco-odyssée déroutante au cœur de ses rêves. DOMINO : The Little One, une expérience narrative interactive et immersive, vous invite à traverser un monde où les manifestations alarmantes du réchauffement de la planète et les défis écologiques mettront à l'épreuve votre esprit et votre détermination.



Embarquez pour une odyssée personnelle dans le subconscient de Domino, où les pièces de domino de leur tourmente intérieure tombent en cascade. Dénouez les fils de leur découverte de soi et découvrez le pouvoir qu'ils ont en eux de provoquer le changement. Il s'agit d'un voyage vers la conscience de soi et l'autonomisation, et d'un appel à l'action qui résonne au-delà du monde numérique. Télécharger le jeu gratuit DOMINO: The Little One





Dungero (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.14, 409 Mo, iOS 11.0, Retrobot s.r.o.) Dungero, un jeu de RPG d'action roguelike conçu pour un gameplay à une seule main, vous transporte dans un monde d'aventure mobile hors ligne avec une variété de héros immortels, des combats intenses et des mécanismes de butin captivants. Affrontez des ennemis au corps à corps ou à distance, maîtrisez des compétences sur des autels magiques et relevez le défi de malédictions changeantes et de puissants boss dans des donjons pleins de dangers et de pièges. Télécharger le jeu gratuit Dungero





Dynasty Warriors M (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.3, 244 Mo, iOS 14.3, NEXON Company) Après un lancement progressif en Asie, Dynasty Warriors M débarque en free-to-play en Europe. "Dynasty Warriors M" vous catapulte dans les batailles dynamiques de l'époque des Trois Royaumes, nécessitant d'user de stratégie et d'habiletés spéciales pour surmonter des adversaires puissants et réunifier des royaumes fragmentés. Ce jeu, riche en personnages et en actions, propose une expérience de combat profonde avec une grande variété de stages et une longue durée de vie, adaptée pour les interfaces tactiles depuis "Dynasty Warriors 9". Télécharger le jeu gratuit Dynasty Warriors M





EelBay (Jeu, Casse-tête, iPhone, v1.0.1, 114 Mo, iOS 12.0, Souren Papazian) Rejoignez le monde sous-marin animé d'EelBay, où vous gérerez stratégiquement un stock varié d'anguilles collantes, en les combinant et en les séparant pour réaliser les formations spécifiques demandées par les bateaux arrivant dans un délai donné. Télécharger le jeu gratuit EelBay





Farming Simulator 23 (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.3.0, 1 Go, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Nouvelle exclusivité réservée aux abonnés Netflix.



Gérez une ferme virtuelle selon vos envies dans ce jeu relaxant où vous pouvez cultiver des terres, élever des animaux, et superviser la production pour développer un empire agricole, le tout confortablement installé dans votre salon. Télécharger le jeu gratuit Farming Simulator 23





Gunfire Brigade (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.1, 229 Mo, iOS 11.0, GamesTurf) "Gunfire Brigade" vous plonge dans un jeu d'action intense où vous incarnez l'un des trois champions distincts - Jems, Ronnie et Peny - chacun armé de son arme fétiche, naviguant dans des environnements évolutifs et survivant à des vagues d'ennemis implacables, en solo ou en compétition.



Un beau petit jeu qui nous rappelle les jeux "Go" de Square Enix d'un point de vue esthétique. Télécharger le jeu gratuit Gunfire Brigade





Inbento (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.3, 299 Mo, iOS 11.0, Crunchyroll, LLC) Autre jeu signé Crunchyroll.



Jouez avec la nourriture, résolvez des recettes faites maison et profitez d'une adorable histoire dans ce casse-tête culinaire par les créateurs de Golf Peaks ! 120 niveaux vous attendent dans ce titre japonisant ! Télécharger le jeu gratuit Inbento





Nine Chronicles M (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v90.0.24, 1,4 Go, iOS 11.0, Planetarium Labs) Explorez le vaste royaume fantastique de Nine Chronicles M, un jeu de rôle en ligne entièrement ouvert. Gouverné par les joueurs et renforcé par une économie dynamique, ce jeu offre une expérience captivante aux utilisateurs.



Nine Chronicles M présente un gameplay varié avec des éléments attrayants qui conviennent à tous les joueurs, qu'ils soient occasionnels ou compétitifs. Télécharger le jeu gratuit Nine Chronicles M





Nobodys Adventure Chop-Chop (Jeu, , iPhone / iPad, v1.6.3, 454 Mo, iOS 12.0, G-CONG NETWORK) Embarquez pour un voyage d'un simple monstre à un être immortel dans un jeu où vous pouvez monter de niveau sans effort grâce à la coupe automatique, participer à des combats JcJ et JcE palpitants, personnaliser et améliorer votre équipement pour plus de puissance, et collecter des génies et des compagnons pour un chemin commun vers l'immortalité. Télécharger le jeu gratuit Nobodys Adventure Chop-Chop





Par for the Dungeon (Jeu, Aventure / Sports, iPhone / iPad, v1.0.9, 299 Mo, iOS 13.0, Sleeping Giant Interactive) Le golf est ennuyeux pour certains, c'est pourquoi Par for the Dungeon est différent. Rejoignez Cal, la balle de golf, dans son combat et sa poursuite des Bogeys, des chiens traîtres et ravageurs. Puttez, explosez et combattez à l'aide de toutes sortes d'outils, du grappin au rayon laser, pour venir à bout de plus de 100 niveaux de plus en plus déroutants ! Comme au golf, le but est de faire entrer Cal dans le trou de chaque niveau en un minimum de mouvements. Le gameplay est aussi simple qu'exigeant ! Un véritable coup de coeur ! Télécharger le jeu gratuit Par for the Dungeon





River City Girls (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.3, 3 Go, iOS 11.0, Crunchyroll, LLC) Dans River City, Misako et Kyoko sèment la zizanie pour sauver Kunio et Riki, apprenant de nouvelles capacités et utilisant un éventail de combos et d'armes en 16 bits, dans une aventure rythmée par des cinématiques de style bande dessinée et une bande-son synth-pop, avec des conclusions multiples. Les amateurs de Street of Rage sont clairement visés ! Télécharger le jeu gratuit River City Girls





Rooms (Jeu, Graphisme et design, iPhone / iPad, v1.06, 113 Mo, iOS 15.0, Things, Inc.) Explorez votre créativité avec Rooms, une application 3D gratuite qui offre un divertissement sans fin grâce à des milliers de salles générées par les utilisateurs, permettant de modifier et de co-créer sans limites, tout en obtenant la reconnaissance pour vos contributions dans la conception d'espaces de rêve variés, des jeux excentriques aux refuges paisibles. Télécharger le jeu gratuit Rooms





Vactics (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.100.5469, 309 Mo, iOS 11.0, Gerard Delaney) Construisez le mech pour combattre les robots Vactics dans des combats tactiques de type jeu d'échecs.



La guerre est déjà terminée et les héros de la ville sont tombés.

Relevez un nouveau défi généré aléatoirement à chaque fois que vous jouez et rejoignez les citoyens pour lutter pour un avenir meilleur.



Vactics est conçu pour vous permettre de jouer autant que vous le souhaitez et de passer à la version complète à tout moment. Télécharger le jeu gratuit Vactics





Wolfstride (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.3, 2,4 Go, iOS 12.0, Crunchyroll, LLC) Encore et toujours Crunchyroll. Cette fois, il s'agit de Wolfstride, un RPG racontant l'histoire de trois anciens criminels à un point critique de leur vie. Ayant hérité d'un vieux mécha baptisé Cowboy, ils se réunissent pour participer au championnat le plus prestigieux du monde : l'Ultimate Golden God.



L'équipe, composée de spécialistes comme Duque le mécano, Knife Leopard le pilote et Dominic Shade l'homme à tout faire, est prête à relever tous les défis, jusqu'à ce que leur quête de richesse les amène à remettre en question leur existence, leurs décisions antérieures et leur destin. Télécharger le jeu gratuit Wolfstride





Nouveaux jeux payants iOS :

Incessant (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1, 14 Mo, iOS 15.0, Deepak Balachandar) Passez du jour à la nuit pour découvrir des obstacles cachés et relever des défis. Utilisez la gravité et l'élan pour naviguer à travers plusieurs niveaux, tout en profitant d'une atmosphère calme avec des visuels apaisants et des commandes intuitives pour les joueurs de tous niveaux. Télécharger Incessant à 1,99 €