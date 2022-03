Sorties jeux : Selma and the Wisp, Poppy Playtime Chapter 1, Jade Dynasty: New Fantasy

Aujourd'hui 20 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Selma and the Wisp, Poppy Playtime Chapter 1, Jade Dynasty: New Fantasy.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

When The Past Was Around (Jeu, , iPhone / iPad, v1.7, 722 Mo, iOS 10.0, TOGE INTERACTIVE, PT) De Brigitta Rena, la créatrice de A Raven Monologue et She & The Light Bearer.



When the Past was Around est un jeu d'aventure de type point-and-click sur l'amour, le passage à autre chose, le lâcher prise, la joie et la douleur de tout ce qui se trouve entre les deux.



C'est l'histoire d'Eda, une jeune fille d'une vingtaine d'années.

Comme toute personne de son âge, elle est perdue.

Elle s'est perdue dans le voyage pour réaliser ses rêves.

Elle s'est perdue dans sa quête de l'amour. Télécharger le jeu gratuit When The Past Was Around





SuperStar OH MY GIRL (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v3.6.1, 329 Mo, iOS 11.0, Dalcomsoft, Inc.) Trouvé, SuperStar OH My Girl!

Vous êtes invité au jardin secret rythmique avec OH My Girl



Weekly OH MY GILL Chanson & Card Theme Update

- L'une des meilleures discographies! Rencontrez OH My Girl chaque semaine!

- Nouvelles cartes thématiques à mettre à jour chaque semaine



Compétition hebdomadaire de la Ligue / records du monde avec des joueurs mondiaux

- Arrivez aux places supérieures dans le niveau supérieur de la Ligue hebdomadaire

- Devenez le meilleur joueur pour chaque chanson! Challenge for World Record, obtenez des récompenses spéciales Télécharger le jeu gratuit SuperStar OH MY GIRL





Space Pixel Swarm (Jeu, Action / Stratégie, iPhone, v0.152, 168 Mo, iOS 11.0, David Smith) Space Pixel Swarm est un jeu de stratégie simple et gratuit dans lequel vous êtes massivement en infériorité numérique. L'ennemi s'étend rapidement, ce qui vous laisse le choix de faire de même ou de fortifier des mondes clés. Avec chaque monde que l'ennemi conquiert ou détruit, vos propres forces et votre économie deviennent plus fortes. Allez-vous sacrifier intentionnellement vos propres planètes pour donner un avantage à vos flottes ? Télécharger le jeu gratuit Space Pixel Swarm





Phobies (Jeu, Stratégie / Cartes, iPhone / iPad, v1.1.341, 419 Mo, iOS 10.0, Smoking Gun Interactive Inc) Smoking Gun Interactive, les vétérans de l’industrie derrière des jeux tels que Company of Heroes ou Age of Empires: Castle Siege, vous offrent désormais Phobies, un tout nouveau et terrifiant jeu de cartes à collectionner ! Invoquez vos plus grandes peurs et utilisez leurs capacités pour prendre le contrôle de dangereux environnements. Développez de puissantes stratégies pour vaincre tous les joueurs qui osent vous défier dans une arène et des combats asynchrones.



Amassez plus de 120 Phobies aussi terribles que malicieuses inspirées de vos terreurs les plus irrationnelles. Faites évoluer vos tactiques en débloquant de nouvelles peurs et compétences. Améliorez vos Phobies pour les rendre plus puissantes en combat. Télécharger le jeu gratuit Phobies





NCHE (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1, 100 Mo, iOS 12.0, Uchechukwu Okolie) NCHE vous offre le meilleur gameplay. Chaque niveau te procure un nouvel état de frisson et d'extase.



NCHE offre l'action free-to-play la plus intense sur mobile. Équipez-vous et manoeuvrez à travers les lasers et les zombies. Les munitions sont essentielles, mais quand le devoir vous appelle, tirez à volonté ! Télécharger le jeu gratuit NCHE





Mosaic Chronicles (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 247 Mo, iOS 10.0, ERROR300 GAMES LIMITED) Écoute bien, mon ami. Je vais te raconter une histoire de courage, d'amour, de chance... et l'importance de savoir lire ! Mosaic Chronicles est un jeu de puzzle inspiré des histoires de l'auteur biélorusse Olga Gromyko. Vous devrez déplacer et faire pivoter les pièces de vitrail, en les plaçant parfaitement, pour compléter la mosaïque et faire avancer l'histoire. Assemblez 13 mosaïques basées sur A Lucky Knot.



Suivez les fils pour sauver la belle princesse de la bête ! Télécharger le jeu gratuit Mosaic Chronicles





Lingo Legend - Language Games (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.11.5, 163 Mo, iOS 10.0, Hyperthought Games Incorporate...) Apprenez une langue tout en jouant ! Maîtrisez plus de 3000 mots et phrases parmi les plus importants dans un monde fantastique immersif. Détruisez vos objectifs d'apprentissage et vos ennemis !



Testez vos compétences linguistiques dans des combats de monstres stratégiques. Tirez des cartes d'aptitude d'un jeu personnalisé et répondez aux flashcards de langue pour les jouer.



Développé par des experts en acquisition linguistique, Lingo Legend contient plus de 200 catégories de grammaire, de vocabulaire et de phrases courantes à apprendre. C'est l'application idéale pour compléter ou lancer votre apprentissage des langues. Télécharger le jeu gratuit Lingo Legend - Language Games





Linko - Relaxing Loop (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.10, 169 Mo, iOS 11.0, Kyung-Hun Kim) Linko est un jeu de puzzle très simple et apaisant.

Tout ce dont vous avez besoin pour vous préparer à jouer à Linko est votre téléphone et un doigt.

Linko n'est pas difficile ou compliqué, donc n'importe qui, quel que soit son âge ou son sexe, peut l'apprécier.

Calmez votre esprit et procédez comme si vous résolviez un simple labyrinthe. Télécharger le jeu gratuit Linko - Relaxing Loop





King Arthur Chronicle: AFK RPG (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.4, 827 Mo, iOS 11.0, S&C Ent.Inc) Tout le monde, quel que soit son âge, peut monter en niveau rapidement en seulement 10 minutes de jeu !

Un jeu de rôle médiéval fantastique de haute qualité



Le roi légendaire, Arthur, renaît sous la forme d'un jeu de rôle.

Arthur, le héros de la légende médiévale ! C'est une histoire de croissance et d'aventures dans son enfance. Télécharger le jeu gratuit King Arthur Chronicle: AFK RPG





Jade Dynasty: New Fantasy (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.106, 3,7 Go, iOS 12.0, Perfect World Games) Jade Dynasty : New Fantasy est un jeu mobile phare, basé sur Jade Dynasty. Le jeu présente les huit sectes et l'intrigue classique du roman populaire Jade Dynasty. Grâce à une technologie avancée, le jeu ne se contente pas de présenter les dix-huit zones classiques, mais étend également le monde ! Le royaume des mortels est à votre portée. Entrez dans ce monde fantastique et créez votre propre légende !



Dans ce monde, il y a tant de choses étonnantes à voir ! Tu peux chevaucher une épée et voler dans le ciel ou descendre dans l'océan. Où que tu ailles, tu peux trouver quelque chose de nouveau ! Le jeu comporte des éléments, des terrains et un tout nouveau système de combat au tour par tour, ce qui signifie que chaque pas que tu fais peut faire la différence ! Télécharger le jeu gratuit Jade Dynasty: New Fantasy





Dark Nemesis: Infinite Quest (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.9, 1,6 Go, iOS 9.0, Nuverse) Évincez le mal, dispersez les ténèbres ! Dans Dark Nemesis, vivez une expérience de combat MMORPG intense ! Évoluez et combattez dans un monde multidimensionnel où s’affrontent le bien et le mal !



Un voyage en 3D dans le Multivers

- Découvrez un univers de dark fantasy aux graphismes sublimes, aux effets visuels 3D épiques et aux personnages de toute beauté !

- Débloquez et explorez de mystérieux mondes parallèles.



Des combats de Boss à couper le souffle et de l’action à gogo

- Affrontez de sombres Boss légendaires et devenez le Gardien de l’univers le plus puissant de tous.

- Profitez de 4 classes uniques et de leurs compétences spéciales, et plongez au cœur de combats intenses et riches en action. Télécharger le jeu gratuit Dark Nemesis: Infinite Quest





Battle Alliance (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 86 Mo, iOS 14.0, Christian Drapatz) Ce jeu de stratégie met en scène des troupes ennemies qui tentent de percer vos défenses à tout prix. Choisissez un emplacement, planifiez votre stratégie et menez vos troupes à la victoire. Vous seul décidez de l'utilisation du budget dont vous disposez - pour acheter de nouvelles armes ou pour améliorer et renforcer celles qui existent déjà. Un certain nombre de systèmes d'armes (infanterie, artillerie, armes high-tech, marine) sont à votre disposition. Comme l'ennemi attaque avec différents types d'unités, il est essentiel de faire le bon choix et le bon placement.



Cependant, assurez-vous que vous ne disposez que de ressources limitées et que les systèmes d'armes ont des caractéristiques différentes. Si la situation devient trop délicate, vous aurez besoin d'un soutien aérien. Télécharger Battle Alliance à 0,99 €





Nouveaux jeux payants iOS :

Shift Shaft (Jeu, Casse-tête, iPhone, v0.8.1, 95 Mo, iOS 14.0, William Katz) Un puzzle de correspondance et de rotation

Manipulez votre joueur et le plateau en le faisant tourner et en éliminant les groupes de 3 pierres ou plus.



Développez votre joueur

Collectez et dépensez des gemmes pour améliorer vos statistiques et débloquer plus de 30 objets différents pendant chaque partie.



Explorez le monde souterrain

Affrontez 5 ennemis uniques et l'araignée mangeuse de pierres précieuses pour découvrir le monde souterrain des mines. Télécharger Shift Shaft à 2,99 €





Selma and the Wisp (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 1,2 Go, iOS 9.0, ULTIMATE GAMES MOBILE S A) Imaginez que vous êtes seul et effrayé.

Imaginez que vous êtes perdu et que personne ne peut vous aider.

Imaginez que vous êtes un enfant confronté à son pire cauchemar.

Dans l'obscurité la plus totale, même le plus faible filet de lumière est synonyme d'espoir.



Selma and the Wisp est un jeu de plates-formes étonnant et particulièrement sinistre. Densément rempli d'énigmes logiques et d'obstacles inattendus, le jeu intègre un gameplay innovant, des modèles low-poly et des animations spectaculaires. Télécharger Selma and the Wisp à 3,99 €





The Quest - Curse of Linmore (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v18.0, 221 Mo, iOS 8.0, Redshift) The Quest - Curse of Linmore est une extension de The Quest, un jeu de rôle en monde ouvert magnifiquement dessiné à la main, avec des mouvements sur grille à l'ancienne et des combats au tour par tour.



Après avoir activé l'extension, vous pourrez explorer de nouvelles zones et vivre de nouvelles aventures. Cependant, si vous ne possédez pas The Quest, vous pouvez également jouer à l'extension en tant que jeu autonome.



Vous êtes convoqué par les Tiarnaigh de Linmore pour lever la malédiction qui ravage leurs terres. Beaucoup souffrent de la maladie de l'échec, provoquée par un été exceptionnellement humide et froid. Le Loch Linmore a doublé de volume. Certains moines de l'abbaye de Bidewell, dans le nord, souffrent de possession collective et sont confinés, délirants, dans leurs cellules. Le chemin de Bidewell est rempli de brume. Les enfants du village ont disparu... Télécharger The Quest - Curse of Linmore à 2,99 €





Poppy Playtime Chapter 1 (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0, 1,3 Go, iOS 12.0, MOBGames) Vous devez rester en vie dans cette aventure d'horreur/puzzle. Essayez de survivre aux jouets vengeurs qui vous attendent dans l'usine de jouets abandonnée. Utilisez votre GrabPack pour pirater les circuits électriques ou attraper n'importe quoi à distance. Explorez les installations mystérieuses... et ne vous faites pas prendre.



Playtime Co. était autrefois le roi de l'industrie du jouet... jusqu'à ce que tout le monde à l'intérieur de l'usine disparaisse un jour dans la nature. Aujourd'hui, des années plus tard, vous devez explorer l'usine abandonnée et découvrir la vérité. Télécharger Poppy Playtime Chapter 1 à 2,99 €





OVER TOP ACA NEOGEO (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 169 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Cette semaine, le nouveau classique de la série "ACA NeoGeo" de SNK et Hamster est le jeu de course classique "Over Top" sur iOS et Android. Over Top a fait ses débuts en 1996 et permet aux joueurs de faire la course sur différents parcours aux quatre coins du monde avec des conditions météorologiques différentes. Des véhicules uniques changent également la façon de conduire des joueurs. Les prémisses d'un Gran Turismo ? Pas tout à fait, mais il y a de quoi s'amuser.



Pour revenir sur le gameplay, outre la météo et la puissance différente des véhicules, les développeurs ont misé sur les dérapages pour passer les virages le plus vite possible.



Télécharger OVER TOP ACA NEOGEO à 3,99 €





Im Borr (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 23 Mo, iOS 12.0, Crescent Moon Games) I'm Borr est un jeu de réflexion passionnant avec des canons laser, des miroirs et des artefacts magiques. Il vous emmènera dans un monde fantastique étrange et fera travailler votre cerveau ! Télécharger Im Borr à 1,99 €





Geopoesis: Eos (Jeu, Stratégie / Action, iPhone, v1.0, 7 Mo, iOS 15.0, Ian McLoughlin) Nous avons détruit Hestia, notre foyer, notre Terre. Vous avez été chargés d'exécuter la géopoésie sur l'un des rares mondes étrangers prometteurs, mais hostiles, Eos. Notre seule chance de survie est que vous terraformiez les 13 zones très difficiles de cette planète hostile.



- Terraformez les zones en purifiant l'air et la terre puis en créant de l'eau pour établir une base de plus en plus puissante pour la production d'énergie.

- Développez des tactiques pour sélectionner et déployer correctement des combinaisons de différents types de drones afin de vaincre les environnements impitoyables de chaque zone de la planète.

- Pour vaincre chaque niveau, il faut expérimenter et observer attentivement les causes et les effets. Geopoesis est un jeu d'expérimentation et est conçu pour ne pas punir les tentatives répétées avec des stratégies différentes. Télécharger Geopoesis: Eos à 1,99 €