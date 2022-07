Sorties jeux : Sushi Surf, Party - 1 2 3 4 players, Fantasy Town, ChimeraLand

Aujourd'hui 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Sushi Surf, Party - 1 2 3 4 players, Fantasy Town, ChimeraLand.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Sushi Surf (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.17, 265 Mo, iOS 13.0, Awfully Nice Studios GmbH) Surfez, pêchez et faites des sushis ! Un nouveau jeu original de type "endless-runner". Aidez Kirashi et Miyu à surfer sur d'incroyables paysages marins et sous-marins. Pendant que vous surfez, attrapez des poissons inhabituels et accomplissez des missions pour que grand-mère Hinata prépare les plus délicieux sushis. Collectez des pièces sur des bateaux pirates coulés et des volcans sous-marins. Faites attention aux poissons dangereux et à la mer rocailleuse ! Les fans de Subway Surfers et Jetpack Joyride peuvent le télécharger ! Télécharger le jeu gratuit Sushi Surf





Shape King (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.34, 192 Mo, iOS 12.0, Incredible Technologies, Inc.) Tes réflexes seront mis à rude épreuve dans cette course d’obstacles sans fin, pleine de virages, de dangers, mais aussi de bonus. Des commandes simples te permettent d’esquiver, de sauter, de plonger et de changer de forme pour éviter le danger ! Le parcours change à chaque fois, ce qui garantit des parties passionnantes ! L’action constante et les décors de ce jeu accompagnent une ambiance musicale unique ! Les premiers tours de piste montrent un jeu très addictif ! Télécharger le jeu gratuit Shape King





Party - 1 2 3 4 players (Jeu, Jeux de société / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v0.5.5, 183 Mo, iOS 11.0, Tellmewow) Amusement garanti avec ces mini-jeux sur un seul appareil, ensemble, jusqu'à 4 joueurs. Un bon moment avec les passe-temps multijoueurs coopératifs. Cette application propose de nombreux jeux en un seul et la meilleure chose est que vous n'avez besoin que d'un smartphone ou d'une tablette !



Tous les jeux sont pour deux joueurs, mais vous pouvez en ajouter jusqu'à 3 ou 4 joueurs Pour les moments où vous êtes seul, jouez contre le bot et améliorez vos compétences pour devenir le meilleur. Vous n'avez pas besoin d'une connexion Internet pour jouer, vous pouvez jouer hors ligne gratuitement. Télécharger le jeu gratuit Party - 1 2 3 4 players





Kingdom Draw (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.01, 644 Mo, iOS 10.0, Eternal Technics Pty Ltd) Un hybride de stratégie au tour par tour et de jeu de collection de cartes personnalisables dans un univers médiéval fantastique.



Rassemblez vos armées, préparez vos sorts et plongez dans une campagne solo captivante. Accomplissez des missions pour chacune des 4 factions afin de gagner plus de cartes et plongez dans l'histoire unique de chacun des humains, morts-vivants, orques et elfes. Avec de nouveaux chapitres publiés chaque saison, découvrez l'histoire épique qui sous-tend l'univers de Kingdom Draw.



Et sinon, tentez de grimper dans les classements en ligne. Télécharger le jeu gratuit Kingdom Draw





Into the Breach (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 519 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix, Into The Breach est un portage très réussi du titre éponyme sur PC. Un jeu de stratégie au tour par tour avec des méchas qui à la fois très technique et très complet. Si vous aimez les RPG case par case japonais, foncez (mais avec un abonnement à la plateforme de streaming). Télécharger le jeu gratuit Into the Breach





Infinite Miner (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.6, 108 Mo, iOS 12.0, kouhei kitagawa) "Vampire Survivors" est un jeu indépendant où vous devez tuer des ennemis et construire votre personnage. Un titre très étrange... Télécharger le jeu gratuit Infinite Miner





Fantasy Town (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v0.1.2, 558 Mo, iOS 10.0, INTENIUM) Récoltez vos rêves dans Fantasy Town ! Construisez votre ville pleine de vie et de citoyens talentueux, installez une ferme avec ses cultures prospères, ou produisez encore des biens précieux comme du lait et du beurre dans une ferme d'animaux ! Vous pouvez également explorer la superbe campagne regorgeant de surprises pour des aventures sans limite et du bonheur infini dans ce RPG de simulation d'agriculture.



Un jeu de gestion de ville aussi mignon que complet ! Télécharger le jeu gratuit Fantasy Town





Dungeon Lord! (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone, v1.1.11, 176 Mo, iOS 13.2, Michael Jacobs) ienvenue au Donjon ! Dans Dungeon Lord, un jeu de cartes fantaisie à un joueur, au tour par tour, vous emmenez une équipe d'aventuriers dans le donjon pour trouver gloire et butin. Défaites des ennemis puissants et des pièges sournois en utilisant des armes enchantées et des sorts magiques. Avec son gameplay court et addictif, Dungeon Lord est facile à jouer et difficile à lâcher. Pourrez-vous devenir... le Seigneur du Donjon ? Télécharger le jeu gratuit Dungeon Lord!





ChimeraLand (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.4, 3,2 Go, iOS 8.0, Level Infinite) ChimeraLand est un jeu de survie en monde ouvert avec de forts éléments de RPG dans un monde préhistorique et mythique.

Vous devez rassembler des ressources, fabriquer des objets, cultiver et rechercher des technologies. Commencez par la construction d'un abri de survie, jusqu'à la création d'une mégabase dans l'espace intersidéral ! Mieux, avec les centaines de bêtes mythiques que vous croiserez, vous pourrez les attraper et même les apprivoiser. Télécharger le jeu gratuit ChimeraLand





Soulforged (App, iPhone / iPad, v1.0.5, 1 Mo, iOS 11.0, Arkadiusz Bisaga) Embarquez pour un voyage fantastique à travers un monde vaste et unique où votre personnage sera confronté à de nombreux dangers et défis. Collaborez avec d'autres joueurs pour découvrir de nouvelles technologies, construire des villes et des infrastructures et vous aventurer dans des régions du monde encore inconnues.



Une expérience de jeu unique où la coordination est extrêmement gratifiante, dans un jeu qui respecte votre temps et vous permet de progresser en ne passant que quelques minutes par jour dans le jeu.



Pas de frais, pas d'achats dans le jeu.... Télécharger l'app gratuite Soulforged





Nouveaux jeux payants iOS :