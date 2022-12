Sorties jeux : Rage Night, Hover League et Epic Battle Fantasy 5

Aujourd'hui, 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Rage Night, Hover League et Epic Battle Fantasy 5.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Hover League (Jeu, Course, iPhone / iPad, v0.0.1, 110 Mo, iOS 12.0, Wild Spark) Bienvenue à Hover League - rivalisez avec les joueurs du monde entier, sur un nouveau circuit unique chaque jour !



Choisissez votre véhicule et votre personnage, et amusez-vous dans ce Wipeout plutôt bien fichu, avec un gameplay simple et des graphismes variés ! Pour les plus acharnés, les ligues en ligne viennent pimenter le tout. Télécharger le jeu gratuit Hover League





Trial of Dragon (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 34 Mo, iOS 11.0, Jampot Software co., ltd) Il s'agit d'un jeu de stratégie classique au tour par tour en pixel-art. Vous devez former une équipe multi-classes pour partir à l'aventure. Comme tout bon Roguelike, chaque carte de jeu est aléatoire. Vous devez affronter différents ennemis, vaincre le puissant Boss, obtenir divers accessoires et équipements, et améliorer les héros de chaque classe.



Il y a 9 classes : Worrior, Archer, Mage, Prêtre, Rogue, Picador, Shaman, Paladin et Bomber. Et chaque classe possède 5 compétences uniques. Télécharger le jeu gratuit Trial of Dragon





Rage Night (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.1, 1,1 Go, iOS 15.5, Netcode Studios Inc) Un mystérieux promoteur cosmique de combat a recruté les meilleurs combattants, guerriers et marginaux dans la galaxie pour s'affronter dans RAGE NIGHT! Profitez du meilleur divertissement galactique d'action grâce au tournoi d'arts martiaux le plus retransmis au monde. Les combattants doivent affûter leurs techniques afin de découvrir de nouvelles capacités mystiques et de maîtriser les armes les plus létales du cosmos. Soyez prêts à parier et suivez l'action en direct et en ligne, tandis que ces guerriers intergalactiques se rencontrent lors de cette saison de RAGE NIGHT! Un jeu de combat très original qui est très bien réalisé et qui a des airs de Mortal Kombat ! Télécharger le jeu gratuit Rage Night





ERROR143 (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 452 Mo, iOS 13.0, Jenny Pham) Un jeu de piratage pour rivaux amoureux qui se chamaillent !



Votre rival vient de vous battre dans une compétition de piratage. Allez-vous laisser passer cela ? PAS QUESTION ! Tu pirates sa base de données et lui laisses un petit message, prouvant ta supériorité.



Un jeu textuel assez original, mais en anglais. Télécharger le jeu gratuit ERROR143





Epic Battle Fantasy 5 (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone, v1.0.47, 192 Mo, iOS 9.0, MATTHEW ROSZAK) Epic Battle Fantasy 5 est un RPG au tour par tour à l’humour tendancieux, rempli de références aux jeux vidéos, de combats stratégiques, de discussions puériles et de fanservice.



Si vous ne connaissiez pas la série, c’est un bon moyen de commencer, et si vous avez déjà joué aux autres jeux, il y a un paquet de nouvelles fonctionnalités que vous pourrez découvrir. Epic Battle Fantasy 5 c'est : Plus de 200 ennemis différents à combattre, chacun avec des capacités et styles de combat uniques.

Plus de 120 compétences, et plus d’équipements qu’il n’en faut pour une seule partie.

Presque tous les ennemis peuvent être capturés comme des P... Télécharger le jeu gratuit Epic Battle Fantasy 5





Crush the Monsters (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 195 Mo, iOS 12.0, HeroCraft Ltd.) Réduis les monstres en bouillie ! Dans ce jeu d’action, tu dois détruire tout un tas de monstres avec des techniques variées : explose-les avec un canon, brûle-les, écrabouille-les, découpe-les ou réduis-les en lambeaux (et ce n’est pas tout) ! Et si les monstres ordinaires ne sont pas assez coriaces à ton goût, affronte les boss épiques des Enfers ! N’aies aucune pitié pour ces horribles ennemis !



Une sorte d'Angry Birds revisité ! Télécharger le jeu gratuit Crush the Monsters





Nouveaux jeux payants iOS :

Quantum Storm (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 35 Mo, iOS 10.0, MobileFabric S.A.) L'ordinateur quantique est devenu conscient de lui-même !

Détruisez sa bibliothèque d'images avant qu'il n'en apprenne assez pour s'emparer du monde...



Un prétexte pour un jeu d'arcade de type casse-briques avec 300 niveaux rétro préparés par Clive Townsend, célèbre concepteur de jeux 8-bit. Les fans de Breakout sont aux anges ! Télécharger Quantum Storm à 4,99 €





Pine Tar Poker (Jeu, Cartes / Casino, iPhone / iPad, v1.2, 170 Mo, iOS 11.0, BJ Malicoat) Bienvenue partenaire. On n'a pas grand-chose par ici, mais on aime bien se divertir de temps en temps.



Prends ce jeu de cartes et le papier, laisse-toi guider. Ce jeu n'est pas révolutionnaire, mais il pourrait juste te faire sourire.



Si tu penses que la magie peut t'aider à gagner... eh bien, partenaire, tu as peut-être raison ! Télécharger Pine Tar Poker à 4,99 €





o-o-o (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.02, 220 Mo, iOS 11.0, Play XD) L'indispensable jeu de stratégie tournant!



Gardez le plateau en mouvement pendant que vous faites tourner les disques pour enchaîner les couleurs, reliez les coins et accumulez des scores élevés. Gardez la tête froide sous pression pour "nettoyer" autant de lignes possible.



Des bonus améliorent vos chances de gagner, mais il faudra les utiliser à bon escient, en mettant en place une tactique selon le contexte.



Un jeu soigné et intelligent qui propose une esthétique minimaliste et une bande sonore ambiante riche. Télécharger o-o-o à 2,49 €