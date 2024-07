Le Tesla Cybertruck s'affiche dans des jeux d'Epic Games (Fortnite et Rocket League)

Le tout récent pick-up futuriste de Tesla, le Cybertruck, est désormais disponible dans deux des jeux en ligne les plus populaires : Rocket League et Fortnite. Cette collaboration inattendue entre Epic Games, l'éditeur des deux titres, et le constructeur automobile d'Elon Musk apporte une nouvelle dimension à ces univers virtuels en proposant aux joueurs un véhicule unique en son genre.

Un ajout aussi inattendu qu'inédit

Depuis le 23 juillet, les joueurs peuvent obtenir le Cybertruck de différentes manières selon le jeu. Dans Fortnite, il est proposé via un pack payant, tandis que dans Rocket League, il faut accomplir des missions spécifiques pour le débloquer. Son design atypique, avec ses lignes anguleuses et sa carrosserie en acier inoxydable, ne passe pas inaperçu et offre aux joueurs une nouvelle façon de se démarquer dans ces univers compétitifs.

Summer Road Trip Mood: On.



Grab the squad and complete quests to unlock the @tesla Cybertruck!https://t.co/D9P3T7O5uu pic.twitter.com/V6Mk7EzDXD — Fortnite (@FortniteGame) July 23, 2024

Au-delà de son apparence, le Cybertruck dispose de caractéristiques adaptées aux mécaniques de jeu de chaque titre. Dans Fortnite, il peut affronter d'autres véhicules dans des épreuves de tractage, ajoutant une dimension stratégique aux affrontements. Dans Rocket League, il apporte de nouvelles options de personnalisation, comme des autocollants exclusifs et un son de moteur unique.

Si cette collaboration a suscité quelques critiques en raison de la personnalité controversée d'Elon Musk, elle a globalement été bien accueillie par la communauté des joueurs. L'arrivée du Cybertruck diversifie l'expérience de jeu et offre aux joueurs la possibilité de prendre le volant d'un véhicule futuriste emblématique.

Who doesn’t love a good road trip?



Complete quests to unlock the @tesla Cybertruck now! https://t.co/BbjueQGoBI pic.twitter.com/dRRt7bPwhr — Rocket League (@RocketLeague) July 23, 2024

Ce n'est pas la première fois qu'Epic Games s'associe à un constructeur de voitures (en particulier pour Rocket League) mais le Tesla Cybertruck va apporter une saveur particulière à l'expérience de jeu. Si vous aviez toujours rêvé de marquer des buts avec une Tesla, c'est le bon moment ! Et avec le possible retour de Fortnite sur iPhone et iPad, c'est sans doute encore mieux.



