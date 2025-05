L'astuce d'Epic Games pour faire revenir Fortnite sur l'App Store américain

Epic Games prévoit de réintroduire Fortnite sur l'App Store américain en utilisant un autre compte développeur, contournant le blocage de son compte américain par Apple. Cette stratégie s'appuie sur des développements dans l'UE et des discussions en cours, bien que l'issue reste incertaine.

Apple a banni le compte développeur américain d'Epic Games il y a près de cinq ans lors de leur bataille juridique, entraînant la suppression de Fortnite et d'autres titres d'Epic de l'App Store. La décision d'un tribunal américain a permis à Apple de maintenir cette interdiction, laissant Epic sans moyen clair pour réintroduire Fortnite aux États-Unis.

Le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, a annoncé que sa société prévoit de soumettre Fortnite à l'App Store américain via son compte Epic Games Sweden, créé l'année dernière pour lancer l'Epic Games Store dans l'UE. Sweeney a discuté de cette approche avec Apple, mais il a précisé qu'aucune approbation explicite n'a été obtenue. L'entreprise à la pomme pourrait contester cette initiative, bien que l'examen juridique en cours dans l'affaire américaine pourrait l'en dissuader.

We have conversed with Apple on the topic and will use our Epic Games Sweden account to submit Fortnite to the US App Store. We created this account last year to launch Epic Games Store and Fortnite in the European Union, and Apple required an EU-domiciled account.