Le jeu Rocket League Sideswipe débarque sur mobile !

Après une première sortie limitée dans quelques pays en Océanie, la version mobile de Rocket League est enfin disponible pour un plus large public et notamment en France. Oui, le titre de Psyonix sorti en 2015 sur PC est enfin jouable sur nos écrans tactiles avec un changement de gameplay majeur. Encore une fois, nous sommes les premiers à vous en parler !

Rocket League Sideswipe devrait faire un carton sur l'App Store et le Play Store

Le nouveau jeu mobile Rocket League Sideswipe n'est pas un simple portage du studio Psyonix, il s'agit véritablement d'un nouvel opus spécifique. Le jeu de football automobile pour iOS et Android a été révélé plus tôt en mars comme une version mobile de Rocket League en 3D mais avec un gameplay 2D qui facilite la prise en main sur de petits écrans. On peut s'y adonner seul ou à deux dans des matchs à deux contre deux.



Au lieu de la perspective 3D habituelle, Sideswipe inaugure donc une vue de côté en 2D. Le nouveau jeu utilise des commandes tactiles relativement faciles à maîtriser, selon Psyonix, mais offrira également des mécanismes de contrôle avancés pour les joueurs les plus aguerris. Toujours dans le but d'adapter son HIT au plus près des coutumes sur smartphones et tablettes, Psyonix a raccourci le temps des parties à 2 minutes, tout en conservant les modes compétitifs, les classements et la personnalisation.

Comme le montre la bande-annonce ci-dessus, le jeu a réussi à conserver l'esprit original, ce qui est primordial pour une licence aussi connue. Comme l'a expliqué le développeur, en vous connectant avec votre compte Epic Games pour les matchs en ligne, vous pourrez gagner de l'XP supplémentaire dans Rocket League et Sideswipe. Et l'inverse est également vrai.



Du football et des voitures dans Rocket League Sideswipe ! Mettez le turbo !

Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Rocket League, le principe est le même que celui d'un match de foot, c'est-à-dire de mettre le ballon dans le but adverse. Mais attention, ce ne sont pas vos pieds ou votre tête qui pourra le faire mais votre bolide capable d'enclencher le turbo et même de décoller. Un mélange détonnant qui nous a carrément épaté dans cette version Sideswipe grâce à une adaptation de haut vol. En effet, il y a de très bonnes idées et le contenu parait assez gigantesque, tant en solo qu'en multi en ligne.



C'est le moment de télécharger Rocket League Mobile sur App Store. Et si vous êtes sous Android, direction le Play Store pour lancer une partie de football-voiture !

Télécharger le jeu gratuit Rocket League Sideswipe