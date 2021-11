Le jeu Rocket League Sideswipe est dispo en soft-launch sur iOS et Android

Les millions de joueurs de Rocket League attendaient depuis des années une version mobile. Annoncée en mars 2021, Rocket League Sideswipe se montre enfin, du moins dans certaines régions. Oui, le jeu de Psyonix sorti en 2015 sur PC puis sur consoles ne se trouve pour le moment qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Rocket League Sideswipe se montre enfin !

Le nouveau jeu mobile Rocket League Sideswipe a donc été lancé en "pré-saison" en Océanie et sera bientôt déployé à plus grande échelle, a annoncé le studio Psyonix. Le jeu de football automobile pour iOS et Android a été révélé plus tôt en mars comme une version mobile de Rocket League en 3D mais avec un gameplay 2D qui vous permet de jouer en solo ou de faire équipe avec un ami pour des matchs à deux contre deux.



Au lieu de la perspective 3D habituelle du célèbre titre, Sideswipe offre une vue de côté en 2D, comme son nom l'indique. Il utilise des commandes tactiles relativement faciles à maîtriser, selon Psyonix, mais offrira également des mécanismes de contrôle avancés pour les meilleurs joueurs. Comme dans le jeu original, il proposera un système de classement pour les modes compétitifs et de nombreuses options de personnalisation des voitures. Les matchs durent environ 2 minutes dans cette version mobile.

Comme le montre la bande-annonce du jeu ci-dessus, le jeu semble tout de même conserver l'esprit du jeu original, ce qui est primordial pour une licence aussi connue. Comme l'a expliqué le développeur, en vous connectant avec votre compte Epic Games pour les matchs en ligne, vous pourrez gagner de l'XP supplémentaire dans Rocket League et Sideswipe.



Chaque fois que vous passez à un niveau supérieur dans Sideswipe, vous gagnez un "Bonus Win" dans Rocket League. Ensuite, lorsque vous gagnerez un match en ligne dans Rocket League, vous obtiendrez de l'XP supplémentaire pour cette victoire bonus. Les gains bonus peuvent également être obtenus pour Sideswipe en jouant à Rocket League, alors "profitez de l'XP supplémentaire dans les deux jeux", a écrit Psyonix.



Psyonix a lancé Rocket League Sideswipe en Océanie (Australie, Mélanésie, Micronésie et Polynésie) pour corriger les éventuels bugs, mais a confirmé que le jeu sera lancé dans le monde entier avant la fin de l'année. La France, la Suisse, le Canada et autres seront donc servis dans les prochaines semaines !



Si vous êtes sous Android, direction le Play Store. Dans les deux cas, il vous faudra un compte dans l'une des régions.



Télécharger le jeu gratuit Rocket League Sideswipe