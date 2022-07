Rocket League Sideswipe lance la saison 4 sur mobiles !

Dès son lancement en décembre dernier, Rocket League Sideswipe a été salué par la critique et par nos soins comme en témoigne notre test. Très intelligemment adapté aux mobiles grâce notamment à un gameplay 2D qui sied parfaitement aux écrans tactiles, tout en conservant l'essence même du jeu PC. Sans oublier qu'il est totalement gratuit, ce qui n'est pas négligeable. Et rien ne change de côté-là avec la saison 4.

Nouvelle saison pour Rocket League Sideswipe

En effet, Rocket League Sideswipe utilise un format saisonnier pour distribuer du nouveau contenu et des fonctionnalités, et jusqu'à présent, les saisons ont duré environ deux mois chacune. Ce qui signifie que la saison 2 a démarré début février, et la saison 3 début avril. Et la saison 4 aurait dû se dérouler aux alentours de début juin... sauf qu'elle n'arrive que maintenant. L'équipe de Psyonix avait besoin d'un peu plus de temps pour terminer la nouvelle saison, et les joueurs ont donc eu un mois supplémentaire pour continuer à se procurer le Rocket Pass de la saison 3. Ce délai est officiellement terminé avec le lancement de la saison 4 depuis cette nuit, voici le trailer :

Comme vous pouvez le voir, le gros lot cette fois-ci est une nouvelle arène appelée Eggscalibur Arena qui s'appuie vraiment sur le thème médiéval de cette dernière saison. Ensuite, il y a un nouveau mode de jeu appelé Mutator Madness qui comprendra des éléments aléatoires comme une balle carrée (aïe), une gravité inversée, un boost illimité, et bien d'autres choses encore. Il y a aussi de nouveaux défis croisés qui vous permettront de débloquer des objets à utiliser à la fois dans Rocket League Sideswipe et dans Rocket League normal sur d'autres plateformes en reliant votre compte Epic Games. Il y a beaucoup d'autres choses intéressantes en réserve pour la saison 4, comme le retour des cerceaux, de nouveaux objets cosmétiques, l'arrivée du type de corps préféré des fans, le fennec, et plus encore.

Saison 4 Rocket Pass

Voici Eggscalibur, notre nouvelle arène qui est un succès critique garanti ! Avec ses vitraux et son plafond de citadelle arqué, cette grande salle de bal est l'endroit idéal pour un jeu épique de Soccar.

Les voyages légendaires nécessitent des guerriers épiques, et le héros cette saison est l'indomptable Fennec ! Mais un voyageur doit être bien équipé, afin que les joueurs puissent se battre à travers le nouveau Rocket Pass pour gagner de l'équipement. Débloquez le Topper de hache de combat pour écraser vos ennemis, ou utilisez le Boost de missile magique pour une construction de mage OP. Une fois qu'ils ont atteint l'épopée niveau 50, les joueurs peuvent même gagner la mythique explosion de but de quartz.

J'espère que vous avez sauvé votre monnaie, la boutique d'articles de la saison 4 sera lancée avec tout ce dont un jeune aventurier a besoin. Lime Green Draco Wheels, la légendaire bannière d'épée, l'avatar magique de licorne de mer et Sky Blue Quasar III Goal Explosion vous aident tous à personnaliser votre personnage. Si votre portefeuille en jeu semble un peu léger, consultez les nouveaux défis quotidiens pour gagner un SP supplémentaire.

Mutator Madness

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait Sideswipe si la balle était un cube ? Ou que se passerait-il si tout le monde avait un coup de pouce illimité ? Eh bien, vous n'aurez pas à vous demander alors que Mutator Madness est fait pour ça. Certains paramètres disponibles pour la randomisation incluent la gravité, le rebond de la balle, le nombre maximum de saut, la vitesse de la balle, la taille de la voiture, et plus encore !



Ce nouveau mode de jeu se jouera en deux phases hebdomadaires :



Phase en semaine



Les joueurs feront la queue dans Mutator Madness Matches avec des paramètres aléatoires. À la fin du match, les joueurs peuvent voter à la hausse ou à la baisse les paramètres en fonction de la façon dont ils l'ont apprécié.



Phase du week-end



Les paramètres Mutator avec le plus grand nombre de votes seront jouables tout au long du week-end. Les joueurs recevront Double XP tout en jouant à la Playlist Mutator Madness du week-end.

Crossover

Débloquez des récompenses dans Rocket League en démarrant Sideswipe sur votre appareil mobile, puis connectez-vous à l'aide de votre compte Epic Games lié.



Une fois votre compte connecté, dirigez-vous vers l'onglet « Défis » et montrez vos compétences pour recevoir des récompenses ! Gagnez 5 MVP dans les matchs en ligne pour l'avatar calculé dans Sideswipe, ou gagnez 20 matchs en ligne pour débloquer les explosions de buts calculées dans les deux jeux !

Calculated Goal Explosion (Rocket League)

Calculated Goal Explosion (Sideswipe)

Calculated Avatar (Sideswipe)

Retours de cerceaux

Hoops est de retour ! Frappez des tirs fous en demi-cour, ou optez pour le ruelle alors que Sideswipe revient à Dunk House pour un temps limité. Les modes supplémentaires tournent chaque saison, alors assurez-vous d'y jouer pendant qu'il est là. Notre mode préféré !



