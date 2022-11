La saison 6 de Rocket League Sideswipe célèbre le 1er anniversaire du jeu

Après le lancement de la saison 5 futuriste en septembre dernier, l'un des meilleurs jeux iPhone de l'année 2021, Rocket League Sideswipe, se prépare à lancer sa nouvelle saison cette semaine. Il ne s'agit pas seulement du début de la saison 6, mais aussi du premier anniversaire du lancement mondial du jeu. Que le temps passe vite !



La principale caractéristique de la saison 6 sera le mode Heatseeker, qui passe de la version console et PC de Rocket League à la version Sideswipe, pour la toute première fois.

Rocket League Sideswipe lance la saison 6

Voici comment le studio Psyonix décrit le mode Heatseeker :

Chaque fois que la balle est frappée par une équipe ou qu'elle touche le bord d'un but, elle s'envole automatiquement vers le but de l'équipe adverse" et "chaque coup porté par la voiture d'une équipe adverse augmente la vitesse de la balle et les joueurs peuvent entrer en collision avec les joueurs adverses pour perturber leur jeu !

Attendez-vous à une grosse pagaille dans ce nouveau mode qui remplacera le mode Volleyball dans le jeu classé pour cette saison.



L'autre grande nouveauté de la saison 6 sera un événement spécial croisé entre Rocket League et Sideswipe, qui permettra aux joueurs de débloquer la bannière Octopus dans les deux jeux, ainsi que des récompenses spéciales sur le thème de l'anniversaire dans la version mobile. Cet événement sera lancé lors du lancement de la nouvelle saison le 16 novembre et se poursuivra jusqu'au 23 novembre. Vous devrez être connecté avec le même compte Epic Games sur les deux jeux pour que les déblocages croisés fonctionnent.

Il y a beaucoup plus dans la saison 6 aussi comme un tout nouveau Rocket Pass, de nouveaux défis saisonniers, le Mutateur de Collision étant ajouté au mode Mutator Madness, et plus encore. De plus, toutes les récompenses de la saison 5 seront distribuées dès le lancement de la nouvelle saison. Alors, accrochez-vous et préparez-vous en relançant une partie de ce jeu de football en voiture pas comme les autres, un titre de grande qualité, parfaitement adapté aux écrans tactiles et véritablement gratuit.



Les notes de version officielle de la mise à jour 1.6 :

Contenu du Rocket Pass de la Saison 6 La Saison 6 comprend toujours une partie de notre contenu préféré de Sideswipe Team, n’oubliez pas de le consulter. Récompenses de la Saison 5 Les joueurs pourront débloquer des bannières et des titres de joueur, en fonction du plus haut rang compétitif atteint pendant la Saison 5. Quel était votre classement le plus élevé ? Car Collision Mutator Nous sommes heureux d’annoncer que vous pouvez continuer à vous éclater à démolir des voitures - Car Collision Mutator est là pour de bon ! Profitez-en et tamponnez la voiture de vos adversaires (et de vos coéquipiers) dans les modes Heatseeker, Mutator Madness et matchs privés. Heatseeker Faites monter la pression dans le jeu compétitif et rapide de Sideswipe où la pagaille et les collisions ne manquent pas ! Signalement de joueurs Une fonction de signalement et de blocage de joueurs a été ajoutée. Consultez votre liste de joueurs récents et bloquez ou signalez les mauvais joueurs.

Télécharger le jeu gratuit Rocket League Sideswipe