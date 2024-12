La saison 9 des "Champs de bataille" de Hearthstone bascule dans le cyberpunk

La dernière mise à jour de Hearthstone mobile, la saison 9 des Champs de bataille, est désormais disponible et invite les joueurs à plonger dans le décor futuriste des Technotavernes. Comme d'habitude, cette saison apporte de nouveaux héros, des serviteurs uniques et une panoplie de sorts, le tout enveloppé dans un thème cyberpunk du plus bel effet.

Hearthstone passe à la saison 9

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre après avoir installé la mise à jour 31.2.212197 :

Nouveaux héros : affrontez des héros comme le Prophète Nobundo, l'Exarque Othaar et Zerek, maître cloneur, chacun offrant de nouvelles approches tactiques, particulièrement utiles avec le plafond de dégâts mis à jour dans les matchs en solo.

: affrontez des héros comme le Prophète Nobundo, l'Exarque Othaar et Zerek, maître cloneur, chacun offrant de nouvelles approches tactiques, particulièrement utiles avec le plafond de dégâts mis à jour dans les matchs en solo. Jetons de réaffectation de héros : une nouvelle fonctionnalité permet de réaffecter votre sélection de héros, ce qui nécessite des jetons de Champs de bataille qui peuvent être gagnés via le Parcours de récompenses et d'autres activités d'engagement.

: une nouvelle fonctionnalité permet de réaffecter votre sélection de héros, ce qui nécessite des jetons de Champs de bataille qui peuvent être gagnés via le Parcours de récompenses et d'autres activités d'engagement. Le passe de combat + : il enrichit l'expérience avec tous les avantages du ticket saisonnier classique et ajoute la possibilité de réinitialiser gratuitement votre héros une fois par partie. Prix du passe : Toujours à 14,99 € ou 1 500 pierres runiques. Prix du passe + : Disponible pour 19,99 € ou 2 000 pierres runiques.



L'année touchant à sa fin, Hearthstone introduit également la Fête des fêtes de Bob du 10 au 31 décembre. Participez pour gagner des packs Great Dark Beyond et plus de jetons de champs de bataille, avec la possibilité de remporter la carte exclusive Bob le barman en terminant l'intégralité de la piste d'événement.



Cette mise à jour promet de relancer l'intérêt avec de nouvelles mécanique et un thème cyberpunk du plus bel effet.

Regardez la vidéo pour avoir un aperçu de l'esthétique de la nouvelle saison et des changements de gameplay, tout en fêtant les dix ans de la licence sur mobile :

Hearthstone est gratuit

Si vous avez déjà le jeu, foncez faire la mise à jour. Sinon, Hearthstone est disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play Store, avec des achats intégrés facultatifs.



Quel est votre jeu de cartes préféré sur mobile ? Les alternatives à Hearthstone sont Magic The Gathering, GWENT, Pokémon Pocket, Marvel Snap et bien d'autres.

