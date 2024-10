Comment bien démarrer dans le jeu de cartes Pokémon Pocket

Après des mois d'attente (insoutenables pour certains), le jeu de cartes Pokémon Pocket débarque sur mobile, iOS et Android compris. Alors que vous savez déjà tout sur le contenu du dernier titre de The Pokémon Company, voici quelques astuces et conseils pour bien démarrer dans l'aventure.

C'est quoi Pokémon Pocket ?

L’application mobile de cartes Pokémon permet aux joueurs de collectionner et de jouer n’importe où. Chaque jour, les utilisateurs peuvent ouvrir deux Boosters gratuits, incluant des cartes classiques et des nouveautés exclusives. Les nouvelles cartes immersives en 3D offrent une expérience visuelle unique, tandis que des portfolios et des cadres permettent d’exposer sa collection à tous. Des combats détendus sont également accessibles, en solo ou en multijoueur, à tout moment de la journée.



Les astuces pour Pokémon Pocket

Première étape : choisissez le booster de départ adapté

Trois packs de démarrage sont disponibles : Mewtwo, Dracaufeu et Pikachu. Le pack Mewtwo, idéal pour les débutants, contient des cartes polyvalentes comme Gardevoir et Smogogo, utiles dans les stratégies Psy et défensives. Le pack Dracaufeu propose des cartes puissantes telles que Noadkoko ex et des supports efficaces comme Erika. Pour les compétiteurs, le pack Pikachu permet de créer un deck Pikachu ex, qui est actuellement l’un des plus performants. Bien évidemment, les joueurs aguerris sauront faire le bon choix.

Les missions de débutant : un excellent point de départ

Dès les premières heures de jeu, il est essentiel de se concentrer sur les missions de débutant. Ces missions offrent des sabliers de booster, une ressource précieuse permettant d’ouvrir rapidement une douzaine de paquets. Le gain de niveaux en réalisant ces missions garantit également des Poké Lingots et des tickets pour acheter d’autres boosters, vous aidant à enrichir votre collection de cartes sans débourser un centime. Et ça, c'est très précieux.

Revenez chaque jour pour obtenir des ressources gratuites

En vous connectant quotidiennement à Pokémon Pocket, vous accéderez à des récompenses régulières, dont un pack cadeau quotidien et des missions. Ces récompenses quotidiennes vous fourniront des sabliers et d’autres ressources pour ouvrir de nouveaux boosters. Le Pass Premium, avec un essai gratuit de deux semaines, offre également un bonus de ressources non négligeable pour renforcer votre progression dès le début.

Maîtrisez le système de Pioche miracle

La Pioche miracle ajoute une dimension tactique, vous permettant de cibler des cartes spécifiques sans vous reposer uniquement sur la chance. Ce mécanisme vous donne une chance sur cinq d’obtenir une carte précise, pratique pour compléter un deck sans épuiser vos autres ressources.

Gérez vos Points booster

Chaque booster ouvert vous renfloue en Points booster, que vous pouvez échanger contre n’importe quelle carte. Plutôt que de les dépenser rapidement, conservez-les pour acquérir des cartes rares. Avec un plafond de 2 500 points, soit l’équivalent de 500 boosters, ces points sont une ressource précieuse à utiliser judicieusement. Sinon, l'alternative est de mettre la main au porte-monnaie, via des achats intégrés onéreux. Et là, c'est moins drôle.

Les Poké Lingots et Sabliers Booster

Pour optimiser votre progression sans gaspiller vos ressources, il est conseillé de conserver vos Poké Lingots et Sabliers Booster. Les boosters gratuits quotidiens sont suffisants pour enrichir votre collection progressivement, surtout avec le Pass Premium. En équilibrant l'ouverture de boosters, l’utilisation de la Pioche miracle et l'échange de Points booster, vous assurerez une progression régulière. Utilisez vos sabliers et Poké Lingots seulement après avoir terminé les missions Solo pour en maximiser l’efficacité.

Défis de la collection

Les défis de collection sont tout simplement ce que leur nom indique. Si vous complétez certains groupes de Pokemon dans une série, vous recevrez diverses récompenses.



Par exemple, si vous complétez les Eeveelutions dans Genetic Apex, vous obtiendrez le tapis de jeu avec toutes les évolutions !

Liste de toutes les devises disponibles

Monnaie en jeu Obtenu via Utilisations Poke Gold Boutique en jeu utilisant de l'argent Échangez des emblèmes qui peuvent être ajoutés aux profils des joueurs.

Peut remplacer l'utilisation de Pack Hourglasses en réduisant le temps d'attente de 2 heures. Acheter des billets Terminer certaines missions ou batailles Utilisé pour obtenir des articles et des accessoires cosmétiques. Billet Emblème Obtenu en complétant les collections thématiques ou les missions Dex Échangez des emblèmes qui peuvent être ajoutés aux profils des joueurs. Billet spécial pour la boutique Obtenu en consommant des cartes de haute rareté Échangez des accessoires spéciaux. Billet à l'avance Obtenu comme récompense de connexion. Actuellement inconnu.

Modes de combat

Batailles d'IA en solo : Si vous voulez pratiquer le fonctionnement de votre deck et de vos combos, vous pouvez le tester en combattant un entraîneur dirigé par l'IA. Profitez de cette chance pour perfectionner et échanger des cartes pour faire les combos parfaits.

Batailles multijoueurs avec des amis : En utilisant les cartes que vous avez rassemblées, mettez en place des batailles TCG avec des amis. Bien qu'il n'y ait pas encore de nouvelles de matchs classés, vous pouvez plutôt organiser votre propre tournoi avec des amis !

Bataille automatique : Si vous avez juste besoin de vous battre pour accomplir certaines missions mais que vous n'avez pas le temps de vous concentrer sur le jeu, vous pouvez laisser l'app jouer pour vous.

A vous de jouer

En suivant ces quelques conseils, vous pourrez démarrer sereinement votre parcours dans Pokémon Pocket. Reste à voir si la sauce va prendre comme on dit, la licence n'ayant pas connu de grands succès sur mobile depuis Pokémon Go et Pokémon Unite. Disponible sur iOS via l'App Store et Android via le Play Store.

Télécharger le jeu gratuit Pokémon Pocket