Pokémon Go lance les Max Mondays avec des Dynamax

Le jeu en réalité augmentée le plus joué au monde, Pokémon Go, continue d'avancer. Le mois prochain, Niantic et The Pokémon Company introduiront les Max Mondays, offrant aux joueurs encore plus de chances de capturer de puissants Pokémon Dynamax. Après la saison Max Out, qui a introduit les Pokémon Dynamax et les Max Battles, et avant le futur événement Wild Area, il y a de quoi faire.

Pokémon GO n'est pas mort

À partir du 11 novembre, Niantic lancera les Max Mondays, offrant aux joueurs l'opportunité de rencontrer des Pokémon géants dans des batailles dantesques chaque lundi soir. De 18h à 19h heure locale, un Pokémon Dynamax différent sera mis en avant dans les Power Spots. Voici le programme pour les premiers Max Mondays :

11 novembre – Dynamax Salamèche

– Dynamax Salamèche 18 novembre – Dynamax Rototaupe

– Dynamax Rototaupe 25 novembre – Dynamax Bulbizarre

– Dynamax Bulbizarre 2 décembre – Dynamax Carapuce

Ces combats étant d'avance annoncés comme difficiles, il est donc conseillé de se regrouper avec d'autres joueurs pour maximiser vos chances de succès. C'est là que le feu de camp entre en jeu. En cliquant sur l'icône verte sous le menu de la boussole, vous pourrez repérer les Max Battles à proximité. Vous pouvez également organiser des rencontres en ligne pour former des groupes et relever ces défis ensemble.

Pour ceux qui reviennent sur Pokémon Go ou qui n'y ont jamais joué, le Dynamax est un effet temporaire qui augmente considérablement la taille et la puissance d'un Pokémon, lui permettant de réaliser des Max Moves qui infligent des dégâts colossaux. Les Max Mondays seront l'occasion parfaite de se replonger dans l'action en AR et de découvrir ces créatures hors-norme.



Reste à savoir si les millions de joueurs sont toujours aussi accrocs à Pokémon Go, un jeu qui poussait même les gens à braver la loi pour attraper des monstres dans des lieux / situations pour le moins insolites...

