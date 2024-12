L'Île Fabuleuse apporte 86 cartes dans Pokémon Pocket

Les passionnés de Pokémon auront de quoi célébrer cette période des fêtes avec l'extension « L'Île Fabuleuse » lancée dans Pokémon Pocket en ce 17 décembre 2024. Après le succès de « Puissance génétique », cette mise à jour introduit près de cent nouvelles cartes à collectionner, dont la mythique Mew !

86 nouvelles cartes à collectionner

"L'Île Fabuleuse" apporte une mise à jour rafraîchissante à l'univers de Pokémon Pocket, avec une collection de 86 cartes uniques. Le jeu principal comprend 68 cartes, allant des cartes EX communes aux cartes EX très recherchées. Les collectionneurs dévoués peuvent courir après 18 cartes secrètes, qui sont les joyaux de cette extension.

Parmi ces cartes rares, les joueurs peuvent trouver 6 cartes Illustration Rare représentant des Pokémon emblématiques comme Noadkoko, Majaspic et Aquali. L'extension propose également 8 cartes Full Art, dont 5 dédiées aux Pokémon légendaires et 3 aux Dresseurs. Les joueurs les plus chanceux pourront se procurer les deux cartes Alternative Rare Ptéra EX et Mew EX. Le summum de la rareté est représenté par la carte Immersive Rare de Celebi EX et une carte Gold Rare de Mew EX.

Un système de récompenses réinventé

Parallèlement à de nouvelles cartes, "L'Île Fabuleuse" introduit un nouveau système de missions, récompensant les joueurs qui complètent leurs collections. Les billets de boutique verts, exclusifs à cette série, débloquent des accessoires thématiques inspirés de Mew et de l'ambiance jungle de l'île.



Pour les passionnés de combat, deux nouveaux défis solo ont été ajoutés, destinés aux entraîneurs expérimentés axés sur les Pokémon de type "Plante". Ces défis aux niveaux Difficile et Expert offrent des récompenses substantielles, notamment des Sabliers Booster et des Poudres Étincelantes.

Interface utilisateur optimisée

L'arrivée de la mise à jour de « L'Île Fabuleuse » apporte également des améliorations d'interface. L'écran d'accueil fait désormais clairement la distinction entre les boosters de la nouvelle extension et ceux de "Puissance génétique". La fonctionnalité Miracle Draw inclut désormais le contenu de « L'Île Fabuleuse », augmentant les chances d'obtenir des cartes rares grâce à un pool de cartes plus ciblé.



Pour ceux qui s'intéressent plus à la stratégie qu'à la collection, "L'Île Fabuleuse" améliore le gameplay avec de nouvelles options de construction de deck et introduit des mécanismes de combat étendus pour les modes solo et multijoueur.

Événement de lancement spécial

Pour célébrer le lancement, Pokémon Pocket organise un événement spécial coïncidant avec la période des fêtes. Du 17 au 20 décembre 2024, les joueurs peuvent réclamer jusqu'à 36 sabliers Booster gratuitement. Ces monnaies virtuelles réduisent les temps d'attente entre les boosters d'ouverture et sont distribuées sur trois jours avec 12 sabliers distribués chaque jour. Ceux-ci peuvent être utilisés dans n’importe quelle extension du jeu, ce qui n'est pas négligeable.



On sent que les développeurs soignent particulièrement leur dernier bébé, avec un gros travail esthétique et ergonomique. Si vous aimez les cartes Pokémon, il vous faut absolument installer ce jeu gratuit. Bien sûr, de nombreux in-apps sont disponibles, mais pas indispensables. Lisez nos conseils pour Pokémon Pocket pour en savoir plus.

Télécharger le jeu gratuit Le JCC Pokémon Pocket