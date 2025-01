Dungeons of Dreadrock 2 débarque sur mobile avec une nouvelle aventure pleine d'énigmes

Vous connaissiez Dungeons of Dreadrock, un jeu d'aventure et de réflexion vu de haut où vous devez utiliser votre cerveau pour déjouer et combattre les zombies, les ogres, les farceurs et bien plus encore ? Et bien il est temps d'emberquer pour une nouvelle aventure dans les profondeurs de la mythique montagne Dreadrock avec Dungeons of Dreadrock 2.

Découvrez Dungeons of Dreadrock 2

Dans ce second volet de la trilogie, vous incarnez une prêtresse de l’Ordre de la Flamme, envoyée en mission pour résoudre les énigmes qui jalonnent les 100 niveaux soigneusement conçus de ce jeu. Votre objectif ? Explorer les grottes ancestrales et mettre la main sur la précieuse Couronne de Sagesse. L'inspiration de Zelda est palpable, mais il ne s'agit en aucun cas d'un clone, le gameplay étant totalement différent.



Dungeons of Dreadrock 2 s'est déjà fait remarquer sur la scène internationale, récoltant des prix prestigieux comme le DevGAMM AWARD, le Tencent GWB AWARD, et le DEVCOM Award, tout en étant nommé pour le dernier GAMESCOM AWARD.

Notre avis sur Dungeons of Dreadrock 2

Après l'avoir testé, voici notre avis :

Points Positifs :

: La suite de l'histoire est bien intégrée, offrant une continuité qui ravira les fans du premier jeu. Les connexions narratives sont intelligentes et enrichissent la mythologie de Dreadrock. Puzzles bien conçus : Les énigmes sont à la fois satisfaisantes et bien pensées, offrant une courbe de difficulté croissante qui pousse le joueur à réfléchir sans pour autant frustrer.

: Les visuels sont un véritable hommage aux jeux d'antan avec un style rétro qui plaît, combinant nostalgie et modernité dans une esthétique soignée. Accessibilité : Le jeu est conçu pour être apprécié par les joueurs de tous niveaux, depuis les novices jusqu'aux vétérans des jeux de réflexion.

: Il peut y avoir des moments où les solutions ne sont pas immédiatement évidentes, ce qui peut causer une certaine frustration. Biomes répétitifs : Les environnements peuvent sembler un peu trop similaires, manquant de variété visuelle qui pourrait dynamiser l'expérience.

Conclusion et téléchargement

Pour ceux qui adorent se plonger dans des défis cérébraux, Dungeons of Dreadrock 2 est une aventure à ne pas manquer. Il reprend les bases posées par le premier jeu et les amplifie avec des puzzles créatifs, de nouvelles capacités à explorer, et une histoire qui s'imbrique parfaitement dans la saga. Bien que l'évolution par rapport au premier épisode soit modeste, le jeu offre une expérience très agréable, comparable à Guardian Tales.

Malgré quelques petits défauts, Dungeons of Dreadrock 2 est un incontournable, que ce soit sur Switch ou sur mobile.

Télécharger Dungeons of Dreadrock 2 à 8,99 €