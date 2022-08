Sorties jeux : Tower of Fantasy, Thats a cow, Hindsight Game, Archaica: The Path Of Light

Aujourd'hui 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Tower of Fantasy, Thats a cow, Hindsight Game, Archaica: The Path Of Light.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Tower of Fantasy (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 3,6 Go, iOS 12.0, Level Infinite) Faites un bond en avant de plusieurs siècles sur la planète lointaine d'Aida pour découvrir « Tower of Fantasy », le MMORPG en monde ouvert partagé d'aventure futuriste et empreint d'un style animé. Développé par Hotta Studio et édité par Level Infinite, le titre est désormais disponible mondialement sur mobile et PC. Les joueurs peuvent apprécier la patte artistique postapocalyptique inspirée par le style des animés, le développement approfondi des personnages, les objectifs immersifs ainsi que le système de combat trépidant caractérisé par des affrontements palpitants et une exploration captivante. Les fans de Genshin Impact et autre Dragon Raja devraient se pencher sur ce nouveau titre... Télécharger le jeu gratuit Tower of Fantasy





Tightrope Theatre (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 74 Mo, iOS 13, Jussi Simpanen) Tightrope Theatre est un jeu de plateforme dans lequel vous devrez faire preuve de précision et de témérité. L'objectif est de survivre à des numéros d'équilibriste de plus en plus risqués, le tout sur un monocycle difficile à maîtriser ! Chester saura-t-il contrôler son véhicule pour devenir le plus grand funambule... Télécharger le jeu gratuit Tightrope Theatre





Thats a cow (Jeu, , iPhone / iPad, v8, 417 Mo, iOS 11.0, Crescent Moon Games) Vous incarnez une petite vache qui peut voler sur son propre jet de lait. Faites tourner la vache pour lui donner une direction de vol. Utilisez le jet de lait pour vous déplacer plus vite, voler plus haut, pousser des objets physiques, surmonter divers obstacles et vaincre les ennemis avec des ventouses ! Un jeu assez zinzin en somme !



Collectez toutes les pièces et jouez sur la machine à jouets spéciale avec des vaches en peluche. Débloque de nouvelles vaches et constitue ta propre collection de vaches. Tu pourrais aussi gagner l'une des vaches très rares, avec un jet unique... Télécharger le jeu gratuit Thats a cow





Ninja Ducks vs. Pirate Pigs (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.1.4, 107 Mo, iOS 14.0, Koko Digital) Depuis la nuit des temps, deux camps sont en rivalité... Les mystérieux ninjas. Rapide, rusé, et précis ! Versus, les intrépides pirates. Troublants, turbulents et impitoyables.



Combattez à travers les terres, sautez par-dessus des chutes impressionnantes, et labourez les hordes ennemies. Lames, shurikens, tonnerre et feu ! Qui va gagner ?



Battez-vous à travers 100 niveaux ! Votre agilité, vos compétences - tout sera mis à l'épreuve. Télécharger le jeu gratuit Ninja Ducks vs. Pirate Pigs





Labyrinth Legend II (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 228 Mo, iOS 11.0, Sasuke Shimoyama) Le deuxième volet du jeu d'action RPG de type "hack-and-slash" ! Utilisez une variété d'armes et de compétences. Aventurez-vous dans des donjons générés aléatoirement pour sauver le monde de la domination des démons ! Et bien évidemment, les donjons sont générés de façon aléatoire, ce qui signifie que la disposition change à chaque fois que vous y entrez. Et attention aux boss ! Télécharger le jeu gratuit Labyrinth Legend II





The Accursed Crown (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1, 48 Mo, iOS 13.6, Merry Prankster Games LLC) The Accursed Crown of the Giant King est un jeu de rôle old school, solo, basé sur un groupe à contrôler. Il propose une aventure fantastique avec des combats tactiques temps réel, de l'exploration et une intrigue très prenante. Télécharger le jeu gratuit The Accursed Crown





Nouveaux jeux payants iOS :

Monsters N Trucks Classic (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2.3, 354 Mo, iOS 11.0, Venture Games) Monsters 'N Trucks est le jeu de conduite à défilement latéral plutôt original. Vous devrez relever des défis et des scénarios, en réalisant des cascades radicales et des figures gonflées en cours de route. Terminez l'histoire pour débloquer de nouveaux niveaux, ou atteignez un score élevé pour débloquer de nouveaux personnages et véhicules !



Le jeu ne comporte aucune publicité ni aucun achat in-app.... Télécharger Monsters N Trucks Classic à 4,99 €





Mission Mars Mobile (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.00, 391 Mo, iOS 12.0, Anvelopa) Mission Mars est un FPS d'action en 3D hors ligne inspiré des jeux de tir des années 1990.

Le jeu propose une expérience solo intense qui se déroule sur Mars au 22e siècle.

Vous faites partie de l'équipage d'une mission vers Mars. Le plan est d'atterrir sur Mars pour l'explorer et la coloniser. Le vol et l'atterrissage sont réussis. Pendant la construction d'une base, quelque chose ne va pas. Il y a eu une explosion, la base a été détruite. Vous êtes le seul à avoir survécu. Un vaisseau spatial utilisé dans la mission est intact. Le but est d'atteindre le vaisseau spatial et de retourner sur Terre. Le chemin vers le vaisseau spatial passe par trois cartes situées à la surface de Mars et dans le sous-sol... Télécharger Mission Mars Mobile à 2,99 €





Hindsight Game (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 724 Mo, iOS 13.0, Annapurna Interactive) Et si les objets physiques de tous les jours, les choses qu’on peut tenir en main, étaient de véritables fenêtres sur le passé ? Jetez un œil sur les souvenirs lointains et sur les futurs inconnus dans Hindsight.



Par les créateurs de Prune, Hindsight est un jeu d’exploration narrative qui s’étend sur toute la vie d’une femme, de sa naissance à aujourd’hui, alors qu’elle tente de donner un sens à son existence. Revisitez la maison de son enfance, faites le tri dans ses affaires personnelles et franchissez les fenêtres de souvenirs perdus dans le temps.



Dans Hindsight, vous devez ralentir et faire attention aux moindres petits détails oubliés. Télécharger Hindsight Game à 4,99 €





Dexter Stardust (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.01, 2,9 Go, iOS 13.0, Jeremy Fryc) Jouez le rôle de Dexter Stardust, amateur de tacos, alors que lui et son amie Aurora vivent la plus grande aventure de leur vie et découvrent le mystère du robot de la planète X !



Dexter Stardust a été illustré, animé, écrit, noté, SFXé et programmé par une seule personne, Jeremy Fryc. Dexter Stardust est un excellent jeu point & click qui ravira les dans des classiques du genre avec un soin graphique particulier, une histoire captivante et des énigmes bien fichues. Télécharger Dexter Stardust à 4,99 €





Cueist 2 (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0, 144 Mo, iOS 12.0, Saitara Software) Cueist 2 est la suite tant attendue du jeu de billard et de snooker original pour iOS. Jouez contre un ami ou défiez l'un des joueurs contrôlés par le CPU dont les compétences augmentent. Des tables personnalisables, 8 modèles de physique sélectionnables (certains sérieux, d'autres moins) et une multitude d'adversaires font de ce jeu le moyen idéal de faire une partie de billard relaxante sur votre appareil mobile. Télécharger Cueist 2 à 2,99 €