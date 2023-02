Sorties jeux : Daily Dadish, Endling, Happy Game et SuperTrucks Offroad Racing

Aujourd'hui, 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Daily Dadish, Endling, Happy Game et SuperTrucks Offroad Racing.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Daily Dadish (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.01, 236 Mo, iOS 10.0, Thomas Young) C'est une aventure qui dure une année entière ! Daily Dadish est un jeu de plateformes rétro qui propose plus de 365 niveaux créés à la main, un pour chaque jour de l'année ! Chaque niveau n'est jouable qu'un jour, alors n'oubliez pas de vous y connecter. Affrontez des ennemis difficiles, débloquez des personnages sympas et aidez Dadish à retrouver ses enfants disparus ! C'est l'un des meilleurs jeux de plateforme de l'App Store, un radis aussi courageux qu'attachant avec plus de 10 personnages à débloquer dans le quatrième opus. Télécharger le jeu gratuit Daily Dadish





Delicious in Dungeon (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.0, 54 Mo, iOS 12.0, Hirokazu Horie) Un jeu de roguelike simple et facile à jouer où tout ce que vous avez à faire est de choisir la direction à prendre, gauche ou droite !

Chaque partie dure environ 30 minutes, mais grâce à la fonction de sauvegarde automatique, vous pouvez jouer même si vous n'avez que 3 minutes à perdre. Télécharger le jeu gratuit Delicious in Dungeon





Janken Samurai (Jeu, Action, iPhone, v1.0, 136 Mo, iOS 11.0, Good Good Games LLC) Gravissez les échelons (1er Dan, 5e Dan et 10e Dan) dans l'arène. Apportez ces compétences dans le mode Shikatsu, où la vie et la mort règnent en maître, et affrontez des joueurs du monde entier dans le classement en ligne. Télécharger le jeu gratuit Janken Samurai





Buttons (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 9 Mo, iOS 14.0, Beep Yeah!) Vous n'avez qu'une minute ou deux ? Buttons est parfait pour les sessions de jeu rapides et offre une ambiance détendue et relaxante.



Simple à apprendre, mais difficile à maîtriser, c'est un jeu de puzzle qui consiste à placer des boutons.



Votre but est d'obtenir 4 boutons noirs ou blancs d'affilée, mais il y a une astuce : parfois, les boutons changent de couleur. Télécharger le jeu gratuit Buttons





SuperTrucks Offroad Racing (Jeu, Course, iPhone / iPad, v2310, 297 Mo, iOS 11.0, Meltdown Interactive) SuperTrucks Offroad Racing est un jeu de course tout-terrain inspiré des jeux de course des bornes arcades des années 90, mais avec un moteur graphique moderne.

Si vous aimez conduire des monstres sur la neige, le bitume, dans la boue ou autre, alors foncez pour tester vos aptitudes sur les tracés du jeu, ainsi que dans les différentes épreuves entre chaque course : LONG JUMP, TIME TRIAL et OBSTACLE. Personnalisation et changements de pneus consolident les arguments de SuperTrucks. Télécharger le jeu gratuit SuperTrucks Offroad Racing





Nouveaux jeux payants iOS :

The Salt Keep (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.8, 6 Mo, iOS 11.0, Alec Noller) The Salt Keep est une aventure textuelle (pensez à la fiction interactive avec les mécanismes de Choose Your Own Adventure et de RPG) et devrait être familière aux fans de livres de jeux classiques et de fiction fantastique en général. Mais le souci, c'est qu'il n'est pour le moment pas encore traduit en français.



Situé dans un monde de haute fantaisie avec des enjeux de basse fantaisie, l'histoire de The Salt Keep suit un marchand en difficulté nommé Doyle qui tombe sur un mystère de vie ou de mort. Au cours des dernières étapes d'un voyage de plusieurs mois en tant que vendeur itinérant, Doyle s'arrête dans le village apparemment désert de Cardwyke pour rencontrer un ami qui a promis de l'aider à se maintenir à flot financièrement, mais ce qu'il trouve est encore plus dangereux que le poids écrasant des dettes. Télécharger The Salt Keep à 5,99 €





Millie and Molly (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 53 Mo, iOS 11.0, Thalamus Digital Publishing Lt...) Millie et Molly est un jeu de plateforme et de réflexion d'inspiration rétro qui mettra vos capacités de résolution de problèmes à l'épreuve. Pourrez-vous guider nos héroïnes intrépides à travers 100 niveaux à thème pour vaincre les monstres malveillants qui se dressent sur leur chemin ?

Utilisez votre intelligence pour trouver le meilleur chemin et terminer chaque niveau. Réunissez les sœurs, puis passez de l'une à l'autre pour résoudre des énigmes complexes. Si vous faites une erreur, utilisez simplement la fonction de retour en arrière pour essayer une autre approche !

Avec ses graphismes et sa musique d'inspiration rétro, et ses cinq zones à thème unique, Millie and Molly vous entraînera dans une aventure sans pareille ! Télécharger Millie and Molly à 2,49 €





Luminosus (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 114 Mo, iOS 12.0, Maxim Frisk Consulting AB) Luminosus est un jeu de puzzle unique et difficile qui combine le plaisir de faire correspondre les couleurs avec le gameplay stratégique de Tetris. Ainsi, les joueurs doivent faire correspondre 4 blocs ou plus de la même couleur pour marquer des points ou les combiner en d'autres couleurs pour marquer des points encore plus importants.



Avec son gameplay simple mais addictif, Luminosus offre des heures de divertissement et une variation sur l'expérience classique de Tetris. Déjà un classique ! Télécharger Luminosus à 2,49 €





Sengoku 3 ACA NeoGeo (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 182 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Sengoku 3 est un jeu d'action à défilement latéral publié par SNK en 2001.

Afin de purger les âmes malveillantes, les Shinobi parcourent le monde pour vaincre les morts-vivants.

Coupez, fracassez, lancez et utilisez des armes ainsi que des Arts Ninja et des Ultimate Ninja Arts dans ce jeu de ninja d'hyper-action. Télécharger Sengoku 3 ACA NeoGeo à 4,99 €





Endling (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.2, 1,3 Go, iOS 14.0, HandyGames) Découvrez un monde ravagé par l'homme à travers les yeux du dernier renard sur Terre dans cette aventure écologique aussi belle que passionnante.



Explorez diverses zones en 3D à défilement latéral et défendez vos petites boules de poils, nourrissez-les, regardez-les grandir, remarquez leurs personnalités uniques et leurs peurs, et surtout, aidez-les à survivre.



Utilisez le couvert de la nuit pour guider furtivement votre litière vers un endroit plus sûr. Passez la journée à vous reposer dans un abri improvisé et planifiez soigneusement votre prochain mouvement... Télécharger Endling à 11,99 €