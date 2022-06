Sorties jeux : Ace Attorney Trilogy, Super Starship 3, Dadish 3, Offroad Unchained, King Rabbit - Race

⏰ Il y a 58 min

Medhi Naitmazi

1



Aujourd'hui 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Ace Attorney Trilogy, Super Starship 3, Dadish 3, Offroad Unchained, King Rabbit - Race.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Merge Kuya Island (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.45, 246 Mo, iOS 11.0, Netmarble Corporation) Les Kuya ont besoin de ton aide pour purifier leur île polluée. Tu es le nouveau Génie des esprits et tu es la seule personne qui peut sauver l'île !



L'objectif est de fusionner des Kuya et des ressources sur l'île pour l'améliorer avec un soupçon de décoration et de stratégie. Télécharger le jeu gratuit Merge Kuya Island





Juggly Ball (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 36 Mo, iOS 13.0, Digital Hole Pvt. Ltd.) Mettez vos talents de jongleur à l'épreuve ! Combien de temps pouvez-vous garder la balle en l'air ? Combien de balles pouvez-vous caler en même temps ? Essayez ce jeu amusant mais addictif. Gardez simplement les balles en l'air et vous serez prêt à partir.

Il y a 4 modes de jeu différents que vous pouvez essayer. Télécharger le jeu gratuit Juggly Ball





Ace Attorney Trilogy (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 986 Mo, iOS 13.3, CAPCOM) Devenez avocat et prouvez l'innocence de votre client au tribunal ! Suivez les débuts du jeune avocat Phoenix Wright avec les trois premiers jeux de la série réunis dans un seul pack !

Les 14 épisodes de "Phoenix Wright: Ace Attorney", "Phoenix Wright: Ace Attorney – Justice for All", et "Phoenix Wright: Ace Attorney – Trials and Tribulations" sont inclus !



Mieux, Ace Attorney est traduit en français ! Télécharger Ace Attorney Trilogy à 24,99 €





Super Starship 3 (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.5, 245 Mo, iOS 11.0, Les Bird) Êtes-vous un fan de Star Trek ou de No Man's Sky ? Que feriez-vous si vous aviez votre propre vaisseau ? Où iriez-vous ?



Explorez une immense galaxie persistante composée d'un million d'étoiles et de près de 6 millions de planètes (5 999 792 pour être exact). La galaxie est divisée en 125 quadrants, chaque quadrant étant divisé en 729 secteurs. Il y a beaucoup à explorer. Réclamez des étoiles et des planètes et faites-les vôtres pour toujours. Les autres capitaines de vaisseaux verront également les étoiles et les planètes que vous revendiquez et vous verrez les leurs.



Un titre très attendu par les fans de mission spatiale. Télécharger le jeu gratuit Super Starship 3





Poinpy (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.5, 257 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix. Sautez en l'air, fendez-vous la poire, évitez d'adorables méchants et nourrissez la bête bleue qui vous talonne. Par le créateur du titre primé Downwell, ce jeu de plateforme à la verticale vous hisse toujours plus haut à travers de nouveaux niveaux chaque fois plus difficiles. Gagnez et débloquez des capacités qui vous donneront la pêche pour aller au bout de votre prochaine mission. Télécharger le jeu gratuit Poinpy





Dadish 3 (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 120 Mo, iOS 9.0, Thomas Young) Comme pour les deux premiers opus, Dadish 3 est une suite de problèmes et d'obstacles pour votre cher papa radis qui va devoir patauger dans un égout, se perdre dans le désert, chevaucher un dauphin et retrouver à contrecœur son épouse dont il s'est séparé, la petite Momato. 50 nouveau niveaux ont été conçus par le brillant Tom Young avec des mécaniques de jeu toujours plus subtiles qui feront enrager même les plus habiles. Si l'humour et la bonne humeur prédominent dans Dadish 3, la difficulté n'a rien à envoyer à celle des classiques du genre comme Super Mario. Chaque erreur d'inattention vous coûtera la vie ! Télécharger le jeu gratuit Dadish 3





Artery Gear: Fusion (Jeu, Jeux de rôle / Cartes, iPhone / iPad, v1.0.4, 3,5 Go, iOS 9.0, BILIBILI HK LIMITED) Dans Artery Gear: Fusion, il faut rassembler une équipe de mech girls pour combattre les brutaux "Puppets" qui dévorent le monde. Des effets spéciaux saisissants, une ambiance sonore rafraîchissante et surtout des robots géants à la pelle vous attendent. Plus de 100 méchas aux caractéristiques distinctes se battront à vos côtés. Télécharger le jeu gratuit Artery Gear: Fusion





Océan - La mer dans mon cœur (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.1.5, 168 Mo, iOS 11.0, Ligensoft) Le personnage principal, Luna, est plein de curiosité et aime les aventures. Ici, il est question de collectionner plus de 100 types d'amis différents, dont des poissons-clowns, des tangs bleus, des tortues de mer, des raies manta, des calamars géants, des baleines à bosse, et bien d'autres encore. Mais attention, il s'agit d'une expérience relaxante, pas d'un jeu d'action intense ! Télécharger le jeu gratuit Océan - La mer dans mon cœur





Dynasty Legends 2 (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.001, 3,6 Go, iOS 11.0, Taihe Interactive) Dynasty Legends 2 est une évolution est un titre qui mélange A-RPG et Hack & Slash. Une expérience de combat intense où il vous faut éliminer des milliers d'ennemis pour devenir le maître des trois royaumes. Des graphismes de grande qualité, associés à des champs de batailles gigantesques et un mode pour jouer avec ses amis vous attendent. Si vous aimez le genre et les samouraïs, foncez ! Télécharger le jeu gratuit Dynasty Legends 2





Offroad Unchained (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.3.1, 1,2 Go, iOS 13.0, Red Bull) Red Bull nous propose des courses d'offroad multijoueur en temps réel.



Pour se hisser en haut des classements mondiaux, débloquer des voitures et plus encore, il va falloir rouler à toute vitesse, maîtriser les drifts et surtout gagner des courses. Le jeu est très bien réalisé avec des environnements dynamiques très variés et un moteur physique assez réaliste. On peut même jouer à plusieurs en coop ! Télécharger le jeu gratuit Offroad Unchained





King Rabbit - Race (Jeu, Réseaux sociaux / Course, iPhone / iPad, v1.0.1, 163 Mo, iOS 11.0, RareSloth LLC) Les développeurs de RareSloth ont repris le même type de mouvement basé sur une grille, ainsi que tous les pièges mortels des précédents titres King Rabbit, tout en vous opposant à d'autres joueurs dans des niveaux sans fin pour voir qui peut aller le plus loin. Dans le défi quotidien, tous les joueurs jouent chaque jour le même niveau généré de façon aléatoire et les 10 meilleurs coureurs à la fin de la journée gagnent un prix. La course aux trophées vous permet de vous mesurer à d'autres joueurs dans un nombre infini de niveaux générés de façon aléatoire et de gagner des trophées en fonction de vos résultats, avec un classement. Télécharger le jeu gratuit King Rabbit - Race





Abandon Ship (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.5, 1,1 Go, iOS 13.0, Plug In Digital) Lancez-vous dans la piraterie et devenez un capitaine dont la tête est mise à prix dans ce jeu plutôt original.



Prenez le contrôle d’un navire de l'« Âge de la voile » et de son équipage et explorez un vaste monde gorgé d’histoire qui évolue en fonction de vos décisions. Combattez des navires ennemis, des fortifications ainsi que des monstres marins dans des combats tactiques brutaux modélisés dans un style artistique inspiré de peintures à l’huile navales classiques. Télécharger le jeu gratuit Abandon Ship