Sorties jeux : Atomic Escape, Aurora Hills: Chapitre 1, Dadish 3D et Rumble Club

Nouveaux jeux gratuits iOS :

AeroMayhem (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.048, 166 Mo, iOS 12.0, TeaPOT Games) Bienvenue dans AeroMayhem, un nouveau jeu de combat aérien multijoueur qui n'est pas sans rappeler un certain Ace Combat. La suprématie dans AeroMayhem ne peut être atteinte que par une utilisation équilibrée des trois classes d'avions de chasse. Les chasseurs de supériorité aérienne pour dominer le ciel, les chasseurs polyvalents pour une attaque équilibrée et des capacités de bombardement tactique, et les chasseurs d'attaque au sol pour des frappes terrestres dévastatrices. Dans cette guerre aérienne de type pierre-papier-ciseaux, il faut déployer le bon avion au bon moment pour sortir victorieux du champ de bataille. Télécharger le jeu gratuit AeroMayhem





Aurora Hills: Chapitre 1 (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 494 Mo, iOS 12.0, NovaSoft Interactive Ltd) Nichée au cœur des Appalaches, Aurora Hills était connue pour son industrie florissante et ses paysages pittoresques. Grâce aux ressources naturelles de la région, Aurora Hills était en passe de devenir l'une des villes les plus prospères de l'État. Mais tout n'est pas comme on pourrait le croire. Au cours des dernières années, une série de disparitions d'habitants et de touristes a frappé la région, provoquant un exode massif de la petite ville. Aujourd'hui, en octobre 1981, la ville n'est plus qu'une coquille vide. La prospérité qui régnait autrefois à Aurora Hills s'est pratiquement évaporée. En tant que garde forestier, vous devez enquêter sur ces disparitions et répondre aux questions qui tourmentent les habitants depuis des années !



Les graphismes sont magnifiques, l'histoire séduit dès la première minute, et les puzzles sont complexes et intéressants. Que demander de plus ? Télécharger le jeu gratuit Aurora Hills: Chapitre 1





Dadish 3D (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.01, 391 Mo, iOS 12.0, Thomas Young) C'est le retour du papa radis. Les enfants de Dadish ont disparu et il a besoin de votre aide pour les retrouver, cette fois dans un monde tout en 3D !



Après que ses enfants ont été attirés par une publicité douteuse, Dadish part à leur recherche dans son aventure la plus folle. L'occasion d'explorer de nouveaux niveaux en trois dimensions et d'affronter toujours plus d'ennemis sur le thème du fast-food. Drôle, joli et incroyablement fun à jouer, Dadish 3D est l'un de nos jeux préférés. Télécharger le jeu gratuit Dadish 3D





Dragon POW! (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.14, 1,2 Go, iOS 12.0, Boltray Games) Un démon audacieux veut conquérir le monde, mais votre dragon est prêt à riposter ! Doté de la capacité de dévorer les monstres et d'évoluer en permanence, votre dragon est le dernier espoir du monde. Prenez le contrôle de votre bestiole et affrontez les vagues de monstres qui arrivent ! Télécharger le jeu gratuit Dragon POW!





Eyka (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 95 Mo, iOS 15.0, Jason Walters) Eyka est un jeu de puzzle décontracté au design coloré et minimaliste, idéal pour tous ceux qui recherchent un entraînement cérébral serein mais captivant. Ses mécanismes de puzzle uniques ne mettent pas seulement vos capacités cognitives à l'épreuve, mais vous permettent également de vous évader en toute tranquillité, grâce à des ambiances sonores. Parfait pour les joueurs de tous âges à la recherche d'une expérience de puzzle apaisante. Télécharger le jeu gratuit Eyka





Hockey Blitz 2 (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.1, 78 Mo, iOS 16.4, Tomasz Soroka) Voici un jeu d'arcade ultrarapide. Jouez avec l’une des 58 nations et rapportez la coupe à la maison (vous avez la chanson dans la tête ?) dans ce jeu de palet sur fond de hockey. Jouez et débloquez différents modes : Blitz : quart de finale, demi-finale et finale.

Coupe : 7 matchs de poules, quart de finale, demi-finale et finale.

Versus : Multijoueur local. Partagez le même écran avec votre ami et amusez-vous.

Roi : jouez contre 4 meilleurs pays au niveau de difficulté maximum.

Ligue des Nations : 7 matchs de poules, 1/8 de finale, quart de finale, demi-finale et finale.

Championnat mondial : gagnez contre 57 autres pays pour gagner d'énormes récompenses, notamment des rondelles épiques et des patinoires de hockey sur glace. Télécharger le jeu gratuit Hockey Blitz 2





Rumble Club (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 374 Mo, iOS 12.0, Lightfox Games, Inc.) La première règle du Rumble Club est : PARLEZ À TOUT LE MONDE du Rumble Club.



Engagez-vous dans une bataille multijoueur massive basée sur la physique ! Rejoignez jusqu'à 20 joueurs maladroits dans une folie épique et frappez, poussez, lancez et faites sortir tous les autres de l'arène ! Envolez-vous sur le Sky Yacht du Capitaine Punch, faites-vous projeter dans l'arène, trouvez des gadgets stupides pour vous battre et survivez à la chute du sol et au rétrécissement du champ de bataille pour être le dernier joueur debout ! Un jeu aussi attachant que loufoque ! Télécharger le jeu gratuit Rumble Club





Space Force Hero (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1, 204 Mo, iOS 12.0, RESETgame) La princesse a été enlevée par des extraterrestres. Soyez un héros et sauvez-la. Votre combinaison spatiale est équipée de bottes de vol propulsées par des fusées, d'un bouclier de défense énergétique et d'une arme à plasma.



Space Force Hero comprend deux jeux qui représentent plus de 40 ans d'évolution de la technologie des jeux. Present & Past ... une expérience de l'histoire du jeu vidéo. Un concept ! Télécharger le jeu gratuit Space Force Hero





WW2 Battlefields Sim Lite (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.4, 277 Mo, iOS 12.0, Cogoo Inc.) Plongez dans l'expérience simplifiée de la Seconde Guerre mondiale avec "WW2 Battlefields Sim Lite" - un simulateur dynamique pour les passionnés d'histoire et de stratégie. Créez le champ de bataille de vos rêves à l'aide de chars et d'unités militaires authentiques de la Seconde Guerre mondiale, et plongez dans la tactique et la stratégie pour sortir victorieux de la guerre la plus importante de l'histoire.



Ce simulateur simplifié est conçu pour les passionnés d'histoire et de stratégie, offrant une expérience unique qui vous permet de commander et d'observer des batailles épiques de la Seconde Guerre mondiale juste au bout de vos doigts. Télécharger le jeu gratuit WW2 Battlefields Sim Lite





