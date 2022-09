Sorties jeux : Soccer Manager 2023, Night Racer, Loose Nozzles, Escape Z Town

Aujourd'hui 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Soccer Manager 2023, Night Racer, Loose Nozzles et Escape Z Town.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Soccer Manager 2023 (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v1.1.1, 493 Mo, iOS 13.0, INVINCIBLES STUDIO LTD) Votre carrière de manager de football commence ici. Embarquez pour votre voyage en tant que manager de football professionnel pour construire votre équipe ultime. Dans Soccer Manager 2023, vous pouvez gérer n'importe quel club de football dans vos ligues de football préférées avec 25 000 joueurs officiels sous licence FIFPRO™. Choisissez parmi plus de 900 clubs dans 35 des meilleurs pays de football. Soccer Manager 2023 est la dernière itération du jeu de simulation de manager de football qui tente de concurrencer Football Manager. S'appuyant sur 16 ans d'expérience de développement et plus de 50 millions de téléchargements, Soccer Manager 2023 arrive avec le tout nouveau mode carrière Create-a-Club et des transferts dynamiques en direct ainsi que des améliorations dans le moteur 3D. La gestion du club est vraiment complète, et le rendu graphique de grande qualité. Télécharger le jeu gratuit Soccer Manager 2023





Rival Pirates (Jeu, Action, iPhone / iPad, v14.1.212, 706 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix.



Pour cette bataille royale multijoueur, choisissez deux membres d'équipage et un solide navire, puis préparez-vous à combattre d'autres marins du monde entier. Utilisez des canons et des capacités spéciales pour envoyer vos adversaires par le fond. Pour gagner, soyez le dernier navire restant sur les flots ! Jusqu'à 16 joueurs peuvent s'affronter. Évitez la destruction de votre navire et l'élimination, et faites souffrir vos ennemis. Entre chaque bataille, améliorez votre équipage et votre navire, et décorez-le si vous en avez le coeur ! Télécharger le jeu gratuit Rival Pirates





Pixel Shrine JINJA (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v2.8.0, 145 Mo, iOS 11.0, kazuyuki yamada) Pixel Shrine JINJA est un jeu de simulation en sandbox sur un ancien sanctuaire japonais.

Vous pouvez créer de magnifiques décors dans un monde de pixel art.



Ce qu'il faut garder en tête : Le sanctuaire est relié à la route pour attirer les fidèles.

Recevez des ressources des fidèles.

Renforcez les bâtiments avec les ressources collectées et préparez-vous aux attaques ennemies.

Lorsque vous vainquez des ennemis, le niveau de votre sanctuaire augmente et vous obtenez des bâtiments et des plantes.

Le sanctuaire s'agrandira au fur et à mesure. Télécharger le jeu gratuit Pixel Shrine JINJA





Night Racer (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v0.0.7, 482 Mo, iOS 12.0, Smash Game Studios LLP) Les créateurs de "The Last Train" et "The Ultimate Heist" proposent une toute nouvelle aventure "Night Racer".



Préparez-vous à vivre une expérience de course assez originale. Participez à 4 modes de jeu différents : mode multijoueur, mode championnat, mode arcade et contre-la-montre. Le jeu propose plus de 13 voitures différentes, allant des voitures de sport aux voitures anciennes. Personnalisez vos voitures avec de nouveaux skins, toppers et boosters. Les voitures de l'IA apprennent votre façon de conduire et s'améliorent sans cesse, ce qui rend le jeu plus difficile à mesure que vous jouez. Le jeu propose 9 circuits uniques, chacun ayant son propre ensemble d'obstacles et de défis que vous devrez surmonter pour sortir victorieux. Pendant que vous faites la course, faites attention aux adversaires, certains n'ont peur de rien ! Télécharger le jeu gratuit Night Racer





NecroMerger (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.01, 225 Mo, iOS 11.0, Grumpy Rhino Games LTD) Le Dévoreur a toujours faim et c'est à vous de le nourrir dans ce mashup de jeux de fusion. Incarnez le NecroMerger et utilisez la magie noire pour invoquer un éventail de créatures (squelettes, zombies, démons, banshees... la liste est longue). Transformez-les en brutes massives (et savoureuses) avant de les donner à manger à votre familier affamé.



En faisant grandir votre Dévoreur, vous attirerez l'attention de marchands, de champions et même de rivaux. Certains peuvent être utiles, d'autres doivent être combattus... ou donnés en pâture à votre insatiable familier. Plus le Dévoreur grandit, plus votre repaire s'agrandit et vous débloquez des capacités et des sorts puissants. Télécharger le jeu gratuit NecroMerger





Loose Nozzles (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.2, 396 Mo, iOS 11.0, Christopher Foster) Construit par un vétéran des jeux vidéos à partir des dessins de son jeune fils, Loose Nozzles est un jeu d'arcade burlesque de vol et de sauvetage. Utilisez des commandes simples à deux boutons pour piloter votre fusée branlante et sauver des colons en danger sur 25 niveaux de plus en plus complexes et menaçants.



L'apparence enfantine cache un défi bine corsé ; chaque collision risque de vous faire perdre un morceau de votre fusée, transformant une mission de vol de précision en une lutte chaotique pour la survie. Maîtrisez les commandes et apprenez à voler "en douceur" - rapidement, de près et sans blessure - pour vous hisser dans les classements. Loose Nozzles est gratuit jusqu'à la fin du jeu, et un achat unique permet de débloquer : des vies illimitées, le redémarrage à partir de n'importe quel niveau, des améliorations de fusées, des skins qui ont une apparence et un vol différents, et des modes de jeu alternatifs pour un défi encore plus grand. Télécharger le jeu gratuit Loose Nozzles





Kajko et Kokosz (Jeu, , iPhone / iPad, v1.04, 644 Mo, iOS 15.0, DITIX GAMES) Mirmillo - le village qui faisait la fierté de ces terres - a été dévasté par une terrible invasion de poulets, et le châtelain dévasté est parti en vacances. Votre tâche en tant que nouvel administrateur du château est de redonner à Mirmillo sa gloire passée. Créez votre propre colonie, accomplissez des tâches et explorez les terres colorées ! Mais attention ! L'hégémon et ses bandits n'attendent qu'une occasion pour lancer une attaque ! Télécharger le jeu gratuit Kajko et Kokosz





Abyssal Dystopia (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.32.1, 52 Mo, iOS 9.0, Yutaka Aoki) L'humanité est en voie d'extinction après avoir été envahie par des monstres. Votre village a été détruit par des bêtes immondes, et vous avez perdu tous vos amis. Visez l'abîme dans le labyrinthe du sage et percez tous les mystères et votre destin. Voilà le pitch de ce RPG tactique où vous allez devoir monter en niveau et collectionner des objets et monstres. Entre Pokémon et Final Fantasy. Télécharger le jeu gratuit Abyssal Dystopia





Ascender (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.6, 40 Mo, iOS 10.0, Peter Moyle) Remontez des profondeurs de l'abîme dans ce jeu d'arcade original de style 8-BIT.

Naviguez sur un terrain difficile et battez des ennemis tout en essayant de ne pas faire surchauffer votre moteur.



Avec ses graphismes et sons rétro, ce jeu offre 1000m de niveaux à gravir et des points de contrôle tous les 100m.



PAS de publicités, PAS d'achats In-App, totalement GRATUIT.... Télécharger le jeu gratuit Ascender





Nouveaux jeux payants iOS :