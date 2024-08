Sorties jeux : Evergree, Japan Postman Moto Simulator et Pixel Cup Soccer Ultimate Edition

Aujourd'hui, 8 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Evergreen: The Board Game, Japan Postman Moto Simulator et Pixel Cup Soccer Ultimate Edition. N'oubliez pas non plus les tout nouveaux émulateurs officiels parus cette semaine comme Gamma, PPSSPP et RetroArch, notre préféré.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Japan Postman Moto Simulator (Jeu, Sports / Voyages, iPhone / iPad, v1.1, 409 Mo, iOS 11.0, Huai-Chih Hsiao) Plongez dans les rues animées et les sites historiques de Nagasaki Shinchi Chinatown avec Japan Postman Moto Simulator: Nagasaki Express, un jeu à la Crazy Taxi en monde ouvert. Vous incarnez un postier naviguant à travers une ville fidèlement reproduite à l'échelle 1:1 avec une précision minutieuse, livrant le courrier à moto. Cette simulation de course combine des expériences de conduite réalistes avec l'exploration urbaine, immergeant les joueurs non seulement dans des missions de livraison, mais aussi dans l'atmosphère et la culture riches de Nagasaki. Vous êtes libre de vos mouvements, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient ! Télécharger le jeu gratuit Japan Postman Moto Simulator





Athenian Rhapsody (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1, 566 Mo, iOS 10.0, Top Hat Studios, Inc.) Athenian Rhapsody est un jeu de rôle humoristique dans lequel vous explorerez le monde d'Athènes, dans le but de construire votre propre Rhapsodie. Selon vos décisions, l'aventure prendre une tournure totalement différente, et véritablement unique. Comme vu précédemment, Athenian Rhapsody mélange les genres avec un simulateur de rencontre platonique de type âme avec Cooking Mama et des mécanismes de combat de type WarioWare qui en font un jeu d'action et d'aventure à choix multiples avec la possibilité de partager l'intégralité de son environnement de jeu entre amis. Télécharger le jeu gratuit Athenian Rhapsody





Braid Anniversary Edition (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 2,2 Go, iOS 16.0, Netflix, Inc.) Le célèbre jeu d'énigmes et de plateforme Braid est de retour en version anniversaire, mais seulement pour les abonnés Netflix. C'est plus beau, plus fluide et surtout complété par des commentaires audio qui apporte un vrai plus pendant les parties. Tout est question de temps ici, avec des va-et-vient constants entre passé et présent pour tenter de résoudre les casse-têtes qui ont le bon goût de faire travailler nos méninges. Télécharger le jeu gratuit Braid Anniversary Edition





Guild of Guardians (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.1, 801 Mo, iOS 13.0, IMMUTABLE PTY LTD) Embarquez pour une aventure extraordinaire avec Guild of Guardians, un jeu de rôle fantastique passif très intéressant. Plongez dans un monde fantastique où vous pouvez assembler une équipe imparable de puissants Gardiens, élaborer des stratégies de combat, collecter du butin et des runes extraordinaires, améliorer les capacités de vos Gardiens et tracer votre propre voie légendaire. Un RPG en 3D isométrique à essayer ! Télécharger le jeu gratuit Guild of Guardians





Oxytone (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.10, 154 Mo, iOS 12.0, OxGames Kamil Wdowczyk) Êtes-vous prêt à vivre une aventure unique ? Oxytone vous invite à explorer les profondeurs de votre esprit tout en offrant une échappatoire tranquille à l'agitation de la vie quotidienne pour ceux qui cherchent à se détendre. Pour les joueurs les plus déterminés, il y a 99 défis, des thèmes colorés à débloquer et 12 cartes méticuleusement conçues. Oxytone est le jeu de puzzle par excellence, à la fois facile à apprendre et difficile à maîtriser. Télécharger le jeu gratuit Oxytone





Nouveaux jeux payants iOS :

Evergreen: The Board Game (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1, 172 Mo, iOS 11.0, Horrible Guild) Evergreen est un jeu de stratégie abstrait dans lequel votre objectif est de construire un écosystème luxuriant, en plantant des graines, en faisant pousser des arbres et en plaçant d'autres éléments naturels sur votre planète, afin d'en faire la plus verte et la plus fertile de toutes. En solo ou contre d'autres joueurs, il y a de quoi faire



Pour jouer, choisissez une carte Biome d'un pool commun pour déterminer la zone de votre Planète que vous allez développer chaque tour, faites pousser vos arbres, placez des lacs et autres pour créer une forêt et analysez les zones les plus fertiles. Les végétaux ont besoin de lumière, pensez-y ! Télécharger Evergreen: The Board Game à 4,99 €





Omega Knockout (Jeu, Action / Sports, iPhone, v1.7, 739 Mo, iOS 12.0, Pixel Dynamite) Omega Knockout entend jouer sur la nostalgie des joueurs avec une expérience de boxe arcade rétro au style 16 bits inimitable. Omega Knockout met l'âge d'or des jeux d'arcade entre vos mains, avec un gameplay dynamique qui dépend de votre combattant, de votre adversaire possédant à chaque fois de son propre style de combat et mécanismes spéciaux, et des power-ups. Chaque power-up introduit de nouvelles mécaniques, vous donnant l'avantage stratégique pour vous adapter à n'importe quel combat. Plusieurs modes de jeu sont disponibles pour compléter ce titre intéressant, mais au prix trop élevé selon nous. Télécharger Omega Knockout à 5,99 €