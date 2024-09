Sorties jeux : Captain Tsubasa Ace, Death's Door, Goat Simulator 3, Hello Neighbor Nicky's Diaries

Aujourd'hui, 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Captain Tsubasa: Ace, Death's Door, Demeo, Goat Simulator 3 et Hello Neighbor Nicky's Diaries.



Rappelons que mardi, Apple Arcade a vu arriver 4 jeux dont Disney Dreamlight Valley et Sonic Dream Team.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

"Captain Tsubasa: Ace" est un jeu de football mobile basé sur la célèbre série "Olive et Tom". Dans ce jeu, les joueurs ont la possibilité de contrôler des personnages emblématiques comme Mark Landers et Ben Becker, en réalisant des techniques impressionnantes et en recréant des scènes cultes de la série.

Captain Tsubasa: Ace (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.8.15_800243, 2,3 Go, iOS 11.0, Program Twenty Three)

"La forêt de Bonobono" est un jeu charmant qui se déroule dans une forêt habitée par Bonobono et ses amis. Les joueurs peuvent améliorer et développer la ville en créant diverses installations. Le jeu génère de l'or, essentiel à la construction et à l'artisanat, même lorsqu'il est hors ligne, ce qui permet une progression continue. L'objectif principal est de collecter de l'or, qui est gagné grâce à la cuisine de Bonobono et aux ventes automatiques. Cet or est ensuite utilisé pour construire des installations telles que le "Bulletin de recrutement des amis" et le "Ramassage des patates douces". De plus, en accomplissant les missions quotidiennes, les joueurs peuvent découvrir des "citations de Bonobono et de ses amis", qui peuvent leur inspirer des paroles réconfortantes.

Bonobono whats going on? (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.3, 267 Mo, iOS 12.0, GameOn Co., Ltd.)

Votre mission est de récupérer une âme titanesque qui vous a été dérobée. Au fil de votre aventure, vous traverserez des portes magiques mystérieuses et manierez l'épée contre des créatures sauvages et des boss redoutables, dans une quête aussi épique que périlleuse...

Death's Door (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.0, 1,5 Go, iOS 15.0, Netflix, Inc.)

Hello Neighbor Nicky's Diaries (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.3, 1,2 Go, iOS 15.0, tinyBuild LLC)

Hello Neighbor: Nicky's Diaries est la version ultime du jeu, intégralement conçue pour mobile. Un must à tester d'urgence !



On raconte que M. Peterson, votre voisin, est un tueur, et qu'il cache les enfants qu'il kidnappe dans son sous-sol... Une chose est sûre, il habite à côté de chez vous et le moment est venu de faire la lumière sur cette affaire. Nicky's Diaries suit au plus près sa quête de vérité.

Pour débloquer les secrets du passé de Nick, vous devrez résoudre d'épineux problèmes et exploiter les objets cachés autour de vous. Faufilez-vous au nez et à la barbe des caméras de surveillance, désactivez les détecteurs de mouvement derrière les portes et faites preuve d'ingéniosité ! Les bottes spéciales vous permettront par exemple d'atteindre des endroits autrefois inaccessibles !

Télécharger le jeu gratuit Hello Neighbor Nickys Diaries