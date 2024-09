Disney Dreamlight Valley est une superbe simulation de vie sur Apple Arcade

Comme annoncé début novembre, le mois de décembre commence fort pour les joueurs Apple Arcade avec notamment un nouveau jeu magique nommé Disney Dreamlight Valley. Cette simulation de vie qui est une sorte de mélange entre Animal Crossing et les Sims rassemble les personnages emblématiques de Disney et Pixar pour le plus grand plaisir des jeunes (et des moins jeunes). Cette nouveauté accompagne d'autres sorties ce jour dont Sonic Dream Team. Retrouvez notre avis en fin d'article après l'avoir testé en accès anticipé.

Découvrez le magnifique Disney Dreamlight Valley

Découvrez ce jeu de simulation de vie, d'aventure et d'exploration aux côtés d'amis de Disney et Pixar en vidéo :

L'histoire

Disney Dreamlight Valley était autrefois un lieu idyllique où cohabitaient pacifiquement les personnages de Disney et Pixar, jusqu'à ce que l'Oubli et ses Épines nocturnes effacent les souvenirs et plongent la vallée dans le désarroi. Les résidents se sont réfugiés dans le Château des rêves, en attente d'un miracle pour restaurer la magie perdue. C'est ici que commence votre aventure, cherchant à dévoiler les histoires de Dreamlight Valley et à redonner vie à sa splendeur.

Dans l'extension "A Rift in Time", vendue pour la bagatelle de 29,99 euros, vous vous aventurez sur l'Île de l'Éternité, un lieu autrefois riche en trésors et artefacts magiques, maintenant perdu dans le temps à cause de Jafar. À l'aide d'un nouveau dispositif royal, le sablier, vous êtes chargé de découvrir des secrets et de protéger l'Étincelle de l'imagination des griffes de Jafar. Cette relique est essentielle à l'équilibre de Dreamlight Valley, et avec le sablier, vous devez réparer les failles temporelles pour sauvegarder le royaume.

Le gameplay

Le jeu réalisé par Gameloft vous invite à libérer le Château des rêves et à accéder aux Royaumes de personnages emblématiques tels qu'Anna de "La reine des neiges" ou Simba du "Roi Lion". Chaque Royaume est une énigme, où les défis vous permettront de renforcer les liens d'amitié dans la vallée. Votre quête vous fera visiter des endroits mystérieux, des forêts héroïques aux cavernes dangereuses, où chaque rencontre avec les héros ou les méchants de Disney et Pixar est une découverte.

Les interactions sociales sont au cœur de l'expérience, comme dans les Sims, vous pourrez jardiner avec WALL·E, cuisiner avec Rémy ou pêcher avec Dingo. Chaque personnage de Dreamlight Valley a bien évidemment sa propre histoire, ses quêtes et ses récompenses, enrichissant les relations que vous tisserez au fil des jours.

La personnalisation

En outre, le jeu offre la possibilité de restaurer la gloire de la vallée. Personnalisez votre environnement avec un agencement et un aménagement paysager sur mesure, décorant avec des milliers d'articles. Que vous choisissiez de résider à côté de Vaiana sur la plage ou d'avoir Buzz l'éclair comme voisin, c'est vous qui créez le voisinage parfait.

La personnalisation touche aussi les personnages et les habitations avec des options pour créer des tenues uniques et personnaliser votre intérieur avec une multitude d'objets inspirés des licences à succès.

Enfin, le jeu vous permet d'immortaliser vos moments favoris avec un appareil photo intégré, pour des selfies avec Mirabel au coucher du soleil ou des photos de vos exploits culinaires avec Rémy.

Notre avis sur Disney Dreamlight Valley

"Disney Dreamlight Valley" est une simulation de vie qui plonge les fans dans un univers magnifique et peuplé de personnages de Disney et Pixar. Avec des graphismes soignés en 3D et une perspective à la troisième personne, Dreamlight Valley offre une expérience immersive et personnalisée avec des éléments inspirés des films Disney et des parcs à thème. À part Stardew Valley, nous n'avons pas trouvé aussi bien sur mobile, même chez Nintendo et son Animal Crossing qui reste un cran en-dessous. Mieux, Disney Dreamlight Valley promet une évolution continue avec des mises à jour régulières et des événements alignés sur le calendrier réel, offrant une expérience libre de progrès sans nécessiter d'achats in-game.

Compatibilité de Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley version Apple Arcade n'est pas pris en charge sur l'iPhone X, l'iPhone XR, l'iPhone SE (2020), l'Apple iPad mini (2019), l'Apple iPad Air (2019), l'Apple iPad 10.2 (2020), l'Apple iPad 10.2 (2021), l'Apple TV 4k 1re génération, l'Apple TV 4k 2e génération, l'Apple TV HD, l'Apple TV 1re génération, l'Apple TV 2e génération, l'Apple TV 3e génération, ou les appareils Mac basés sur Intel.



Il faudra donc au minimum un iPhone XS/XR, un iPhone SE 2022, un iPad mini 6 (2021), un iPad 10 (2022), une Apple TV 4K 3e génération (2022) ou encore un Mac M1.



Il est important de noter que la version Arcade de Disney Dreamlight Valley sur Apple Arcade ne comprend pas d'achats intégrés, donc elle exclut certaines fonctionnalités telles que les saisons de la Voie des étoiles et la boutique premium disponibles dans d'autres versions.

Télécharger le jeu Disney Dreamlight Valley