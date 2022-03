Le classique Monument Valley 2+ est de sortie sur Apple Arcade

Annoncé le 1er mars, la suite du jeu qui a été propulsé par la série House of Cards est disponible sur Apple Arcade. Un jeu de réflexion onirique qui a lancé une mode. Maintes fois copié, le titre de ustwo n'a jamais été égalé. Le voici disponible pour tous les abonnés au service de jeu en illimité sur iOS, iPadOS, macOS et tvOS.

Monument Valley 2+ est disponible pour les abonnés Apple Arcade

Cette fois, vous devez guider deux personnes, une mère et sa fille, le long d'une épopée qui vous fera traverser des structures magiques, découvrir des chemins éthérés et résoudre des énigmes enchanteresses dans le but de percer les secrets de la Géométrie Sacrée.



Digne successeur du titre ayant remporté les Apple Design Awards en 2014, Monument Valley 2 met en scène une nouvelle aventure dans un monde magnifique et irréel.

Aidez Ro à faire découvrir à sa fille les mystères de la vallée, explorez des environnements merveilleux et manipulez l'architecture des niveaux pour les aider à poursuivre leur chemin.

C’est donc reparti pour de nouvelles aventures et de nouveaux casse-têtes optiques. La grosse nouveauté, outre les nouveaux niveaux, se joue sur les deux personnages qui ont remplacé Ida, puisqu'il est possible de les guider séparément ou ensemble, l'une dans un château, l'autre dans un palais, qui au final, seront tout de même liées.



Tout est magnifique, le cadre tout comme la musique d’ambiance qui l'accompagne, la relation que l'on découvre en avançant, les énigmes et les métaphores.



Toujours aussi prenant, Monument Valley 2+ est encore plus subtil que son prédécesseur comme nous l’expliquions dans notre test de Monument Valley 2. Le titre de ustwo a carrément crée un nouveau genre et a même relancé la mode de la 3D isométrique. À vous de jouer sur Apple Arcade.

Télécharger le jeu Monument Valley 2+