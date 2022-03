Bientôt sur Apple Arcade Alto's Adventure, Monument Valley 2, Shadow Blade, Pocket Build

Hier à 20:55

Jeux Vidéo iPhone

Medhi Naitmazi

Le mois dernier, Apple a révélé les quatre sorties pour son service Apple Arcade au cours du mois de février, ainsi que certaines des mises à jour attendues au fil des semaines. En ce 1er mars, rebelote avec l'annonce des qu'âtres prochains jeux avec trois grands classiques de l'App Store et d'une nouvelle version d'un titre connu. Ce dernier est Alto's Adventure - Remastered qui arrivera le 25 mars.

Parmi les classiques à venir, on trouve le jeu de plateformes d'action Shadow Blade de Crescent Moon Games qui nous arrivera sous le nom de Shadow Blade+ dès vendredi, suivi par le légendaire Monument Valley 2+ d'Ustwo le 11 mars, puis la simulation Pocket Build de Moon Bear prévu pour le 1er avril.

Alto's Adventure Remastered

Le runner sans fin le plus connu de l'App Store revient dans une version améliorée qui est un régal pour les yeux, les oreilles et les doigts. C'est beau, reposant, amusant et tellement addictif. L'un des meilleurs titres à retrouver sur iPhone, iPod, iPad, Apple TV et Mac.

Rejoignez Alto et ses amis dans leur odyssée infinie en snowboard. Traversez de merveilleuses collines alpines sauvages, des villages endormis, des forêts anciennes et des ruines oubliées dans cette quête de l’Esprit de la montagne.



En chemin, sauvez des lamas en fuite, glissez sur les toits, sautez des gouffres terrifiants et trompez la vigilance des anciens du village, sans jamais laisser les éléments vous piéger ni perdre de vue les secrets enfouis dans la montagne.

Monument Valley 2+

La suite du jeu qui a été propulsé par la série House of Cards arrive sur Apple Arcade. Cette fois, vous devez guider deux personnes, une mère et sa fille, le long d'une épopée qui vous fera traverser des structures magiques, découvrir des chemins éthérés et résoudre des énigmes enchanteresses dans le but de percer les secrets de la Géométrie Sacrée.



Digne successeur du titre ayant remporté les Apple Design Awards 2014, Monument Valley 2 met en scène une nouvelle aventure dans un monde magnifique et irréel.

Aidez Ro à faire découvrir à sa fille les mystères de la vallée, explorez des environnements merveilleux et manipulez l'architecture des niveaux pour les aider à poursuivre leur chemin.

Shadow Blade+

Le jeu d'action et de plateformes Shadow Blade arrive dans la rubrique des classiques de l'App Store. ​​​​​​Shadow Blade est un jeu d'action plateforme rapide pour iOS avec des commandes tactiles intuitives. Le jeu est doté de commandes tactiles intuitives, d'un arsenal d'armes et de niveaux difficiles. Devenir un ninja est à la portée de vos doigts !

Kuro est un jeune homme dont la quête est de devenir le Shadow Blade. Il doit rechercher les enseignements du dernier maître ninja. Vous le guidez à travers les niveaux difficiles, remplies d'innombrables pièges, passer derrière les ennemis ou en finir avec eux. Vous devez être rapide, être furtif, être conscient de votre environnement. Vous devez être un ninja.

Pocket Build+

Un simulateur pas comme les autres revient sur Apple Arcade avec Pocket Build+. Pocket Build est un monde ouvert où vous pouvez construire sans limitation ni restriction. Construisez ce que vous voulez, quand vous le voulez, comme vous le voulez. Les possibilités sont infinies !



Châteaux, arbres, clôtures, gens, animaux, fermes, ponts, tours, maisons, rochers, terres, tout y est pour la construction. La seule limite est votre imagination !

Avez-vous déjà voulu créer votre propre petit monde imaginaire ? Une ferme, une sorte de château, ou juste une ville épique et fantastique ?

