Pocket Build+ est de sortie sur Apple Arcade

On ne présente plus Alto's Adventure, un runner sans fin qui a connu un succès amplement mérité sur App Store depuis sa sortie en 2015. Si des millions de joueurs l'ont adoré, sachez que le jeu...

Difficile de passer à côté des jeux de billard sur l'App Store, preuve en est avec la présence régulière de certains d'entre eux dans nos bons plans journaliers. Mais le jeu dont on va...

Et voilà encore un nouveau titre à découvrir sur Apple Arcade. Le service de jeu en illimité s'offre la version ultime de Thumper, un titre découvert en 2018 sur App Store et qui a...

Devenez un Pocket Builder aujourd'hui sur iPhone, iPod, iPad, Apple TV et Mac, pour peu que vous ayez un abonnement au service de jeux en illimité Apple Arcade à 4,99€ . Le service est inclus dans le bundle Apple One.

Si vous êtes du genre à vouloir créer votre propre petit monde imaginaire, que ce soit une ferme, une sorte de château, ou même une ville épique et fantastique, Pocket Build est un monde ouvert où vous pouvez construire sans limitation ni restriction. Les possibilités sont quasiment infinies, et très bien aidées par un joli moteur graphique en 3D isométrique qui offre une appréhension facile de l'environnement. Les fans du genre peuvent y aller les yeux fermés, c'est le combo idéal qui vous happera dans son monde virtuel des heures durant. Regardez le trailer vidéo de la version originale :

Le nouveau jeu Apple Arcade de la semaine s'appelle Pocket Build+, la version "Plus" de la simulation en monde ouvert où vous pouvez construire sans limitation ni restriction. Construisez ce que vous voulez, quand vous le voulez, comme vous le voulez. Voilà le crédo du studio MoonBear.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.