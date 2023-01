Game Freak sort Pocket Card Jockey: Ride On sur Apple Arcade !

Pocket Card Jockey: Ride On est le nouveau jeu Apple Arcade de la semaine. Comme annoncé tout début janvier, il s'agit d'un titre attendu car développé par le studio Game Freak, qui s'occupe notamment de la célèbre licence Pokémon. Pocket Card Jockey vous dit quelque chose ? Normal, il s'agit d'une ancienne exclusivité de la Nintendo 3DS. a été lancé sur Apple Arcade. J'y joue depuis une semaine et je l'aime beaucoup. Restez à l'écoute pour ma revue complète bientôt. Pocket Card Jockey est l'une des meilleures exclusivités de l'eShop de la 3DS, et ce remake pour Apple Arcade est certainement l'un des points forts du service ces derniers mois. Consultez le site officiel ici pour plus d'informations. Pocket Card Jockey : Ride On est disponible ici sur Apple Arcade.

Pocket Card Jockey: Ride On est disponible !

Game Freak, la société derrière les jeux Pokémon, présente donc un jeu unique mêlant solitaire et course hippique !

Le jeu reprend les règles de base de l'opus précédent très acclamé Pocket Card Jockey, mais présente désormais des graphismes en 3D et des courses plus dynamiques pour son portage sur Apple Arcade. Le principe reste le même que sur 3DS, mais en plus bien immersif.

Les règles du jeu

Les règles du jeu sont simples : récupérez des cartes dont les chiffres se suivent en appuyant dessus, le tout le plus vite possible pour un meilleur résultat ! Plus vous récupérez de cartes, plus votre cheval est de bonne humeur et gagne en motivation, logique.



Bien évidemment, cela ne s'arrête pas là. Votre placement en course joue sur la difficulté du solitaire et peut vous permettre d'obtenir des cartes spéciales.

Ces cartes ont divers effets et peuvent entre autres faire monter votre cheval de niveau, lui enseigner des techniques ou encore améliorer ses capacités en course. Mais attention, plus vous courrez sur l'extérieur, plus votre canasson sera fatigué. Alors quoi qu'il arrive, gardez un peu de force pour la dernière ligne droite.

Une lignée hippique

En outre, en dehors du champ de course, il est possible de faire s'accoupler deux chevaux que vous avez entraînés. Le poulain résultant de leur union héritera de leurs capacités et pourra devenir votre nouveau partenaire de course. Bref, un titre très sympathique pour les amoureux des chevaux, mais pas uniquement.



Assurément, le plus grand jeu du mois sur Apple Arcade. Il vous faudra un abonnement à 4,99 euros par mois pour y jouer sur iPhone, iPad, iPod, Mac et Apple TV.

Télécharger le jeu Pocket Card Jockey: Ride On!