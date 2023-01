Bientôt  sur Arcade : Pocket Card Jockey, Episode XOXO, Illustrated et Squiggle Drop

Apple a sorti 50 nouveaux jeux sur le service en 2022, ainsi que plus de 300 mises à jour de jeux sur Apple Arcade.



Comme chaque mois désormais, Apple dévoile les nouveautés à venir sur Apple Arcade, et aujourd'hui, la firme a dévoilé le programme de janvier 2023 avec quatre titres.



Les jeux en question sont Pocket Card Jockey: Ride On, Episode XOXO, Illustrated, et Squiggle Drop arrivent sur Apple Arcade ce mois-ci.

Les futurs jeux à venir sur Apple Arcade

Squiggle Drop (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.03, 0 Mo, iOS 13.0, Noodlecake) Squiggle Drop de Noodlecake arrive sur les appareils iOS. Il s'agit d'un autre casse-tête qui fait appel à la créativité et à l'imagination pour résoudre de charmantes énigmes de physique en dessinant une seule forme. Les joueurs peuvent réaliser plus de 100 puzzles, chacun avec des solutions multiples et souvent surprenantes, et gagner des récompenses pour construire leur propre Squiggletown. Une partie personnalisation et collection est également de la partie.



Sortie prévue le 27 janvier !





Pocket Card Jockey: Ride On! (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.0.0, 0 Mo, iOS 13.0, gamefreak) Game Freak, la société derrière les jeux Pokémon, présente un jeu unique mêlant solitaire et course hippique !

Le jeu reprend les règles de base de l'opus précédent très acclamé Pocket Card Jockey, mais présente désormais des graphismes en 3D et des courses plus dynamiques !



Sortie prévue le 20 janvier, assurément le plus grand jeu du mois sur Apple Arcade.









Illustred (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 0 Mo, iOS 13.5, BorderLeap) Illustred est un jeu de puzzle unique en son genre qui vous plonge au cœur de magnifiques illustrations et de leurs histoires respectives.



Chaque puzzle commence par une illustration présentée sous forme d’ébauche, accompagnée des mots cachés de l’histoire écrite par l’artiste sur son œuvre. Le but est de terminer les deux côtés du puzzle ; l’illustration et l’histoire. À chaque pièce de puzzle bien placée, l’illustration prend forme et couleurs, tandis que les mots de l’histoire apparaissent peu à peu. Passez d’un côté à l’autre de façon stratégique pour résoudre l’entièreté du puzzle.



Sortie prévue le 13 janvier !