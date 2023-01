Episode XOXO est le premier jeu de l'année 2023 sur Apple Arcade

Surprise, le premier jeu de l'année 2023 sur Apple Arcade s'appelle Episode XOXO, un titre assez particulier qui vous propose de vivre des histoires interactives avec d'autres personnages où vos choix scelleront votre destin. Tout un programme réservé aux abonnés au service à 4,99 euros par mois.

Découvrez Episode XOXO

Episode XOXO vous permet de vivre vos histoires avec amour, romance, aventure et drame. Ne serait-il pas étonnant que vous soyez un personnage de votre histoire préférée ? Episode XOXO vous permet de le faire avec des histoires où vous faites des choix qui comptent.

Développé par le studio Pocket Gems, Episode XOXO se revendique comme étant le premier jeu narratif et interactif proposant plusieurs histoires aux joueurs. Cinq scénarios sont disponibles au lancement (Little Star, The Royale Bachelor, No Time For Love, The Secret He Keeps et Road to Wonderland), mais davantage seront rajoutés par la suite. Une sorte de roman photo interactif.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Personnalisez votre avatar et créez votre tenue.

Développez des relations avec vos personnages préférés - seront-ils rivaux ou Roméo ?

Changez le destin par vos choix

Plongez dans des mondes variés, les options sont infinies !

Les histoires

Voici le synopsis des cinq histoires disponibles au lancement :

Little Star : On a toujours pensé que tu suivrais les traces de tes parents et deviendrais chirurgien, mais tu as toujours rêvé d'être chanteur. Puis tu as l'opportunité de rejoindre secrètement le groupe le plus célèbre de la ville, et tu commences à te lier à la star. Comment allez-vous trouver un équilibre entre une famille qui est prête à manipuler votre monde pour vous récupérer, un groupe qui a ses propres problèmes et un rêve qui n'a jamais été aussi possible ? C'est le moment de le découvrir !

The Royale Bachelor : Vous êtes AP dans la nouvelle émission de télé-réalité, où le prince le plus sexy essaie de trouver l'amour. C'est une énorme opportunité pour vous, et un rêve devenu réalité que de travailler sur cette émission. Et puis vous devenez un candidat. Vous êtes le favori des fans, ce qui signifie que tout le monde veut votre peau. Serez-vous capable de vous élever au-dessus de la mêlée et de prouver que vous avez l'étoffe d'une princesse ?

No Time For Love : Une rencontre fortuite avec une célébrité vous entraîne dans un plan visant à devenir sa fausse petite amie pour l'été. Ils essaient de renforcer leur image et de ne pas se faire virer par leur maison de disques ; vous essayez de faire payer vos études. Tout le monde y gagne, et tout est faux de toute façon, c'est du moins ce que vous vous dites. Même si vos sentiments commencent à devenir réels, vous savez que tout reviendra bientôt à la normale. Vous n'aurez plus de temps pour l'amour... n'est-ce pas ?

The Secret He Keeps : Vous avez l'opportunité d'étudier dans une prestigieuse école d'art en France. Vous rencontrez alors un étudiant mystérieux qui semble n'avoir aucun talent artistique. Votre séjour d'été se transforme soudain en une aventure palpitante : qui est cet étudiant, et comment se retrouve-t-il dans cette école d'art ? Et encore plus choquant : qu'est-ce que tous ces ragots que vous entendez sur un mystérieux royal qui risque d'être kidnappé ?

Road to Wonderland : Tu commences à comprendre que tu vas entrer à l'université pour quelques mois et que tu traverses une petite crise : c'est ça ? La fin de l'enfance telle que tu la connais ? Vous rendez visite à votre grand-mère, qui décide de partager quelques souvenirs de sa propre jeunesse pour vous montrer que l'aventure et l'excitation sont toujours possibles. Ensemble, vous partez à la recherche d'un endroit perdu depuis longtemps - le pays des merveilles - dans le passé de votre grand-mère, et vous apprenez beaucoup sur vous-même au cours de ce voyage.

Vous l'aurez compris, il s'agit d'un jeu très particulier qui cible surtout les joueuses abonnées à Apple Arcade. Disponible sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

