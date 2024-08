Game Room, le jeu Apple Arcade sur visionOS qui va vous impressionner

Depuis l'annonce de l'Apple Vision Pro, les applications qui ont été mises en avant sont principalement des apps de productivité et de streaming. Cependant, le Vision Pro va aussi être une petite pépite pour les jeux en réalité virtuelle. Parmi les jeux VR qui font déjà le buzz, on retrouve "Game Room", qui sera une exclusivité Apple Arcade et qui rassemblera plusieurs jeux populaires dans un environnement incroyable et en multijoueur.

Game Room s'annonce prometteur

Le monde des jeux vidéo est sur le point de connaître une petite révolution avec l'arrivée prochaine de "Game Room" sur visionOS, prévue pour le 2 février. Ce jeu, destiné à la nouvelle plateforme Apple Vision Pro, promet de redéfinir l'expérience multijoueur avec une série de jeux classiques réinventés pour une ère de réalité virtuelle.



Une fuite d'images a suscité un vif intérêt dans la communauté des joueurs. Ces images, divulguées par Steve Troughton-Smith sur le réseau social Mastodon, montrent une variété de jeux tels que les échecs, le solitaire et d'autres, tous jouables dans un environnement multijoueur. Ces captures d'écran offrent un aperçu fascinant de ce qui nous attend avec "Game Room".

Échecs : le jeu de plateau stratégique dans lequel pions et rois s'affrontent (jouez en temps réel ou en tour par tour avec des délais de réflexion plus longs définis à votre convenance)

Solitaire : organisez des cartes en piles ordonnées

Dame de pique : un jeu de cartes à plis, de couleurs et de grands chelems

Yacht : lancez les dés et accumulez les points dans cette version à six faces du poker

Bataille navale : coulez tous les bateaux de vos ennemis avant qu'ils ne coulent les vôtres

Game Room reproduire un décor immersif, vous serez invité dans un château avec une décoration exceptionnelle et des fenêtres qui donneront sur un gigantesque jardin. Une des caractéristiques les plus intrigantes de "Game Room" est son aspect multijoueur, les captures d'écran laissent entrevoir des possibilités de jeu interactif, en particulier pour les échecs. Ce jeu fait partie des premiers à exploiter la technologie "Spatial" d'Apple Vision Pro, aux côtés d'autres titres prometteurs comme Super Fruit Ninja. À l'approche du lancement aux US, il y a de fortes attentes pour l'annonce et la présentation de jeux spatiaux et multijoueurs.



