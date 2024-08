Halfbrick détaille Super Fruit Ninja sur Apple Vision Pro !

La sortie de l'Apple Vision Pro se rapproche à grand pas, tout comme les premiers jeux "spatiaux" qui tireront parti du canvas infini fourni par visionOS. Après avoir découvert la fiche technique complète, les accessoires, les applications préinstallées ou encore les services tiers qui seront prêts le jour J (le 2 février 2024), voici un aperçu du jeu Super Fruit Ninja, probablement le seul "hit" au lancement.

L'histoire de Fruit Ninja

L'histoire de Fruit Ninja remonte à plus d'une décennie, le premier opus étant sorti en 2010. Alors que Fruit Ninja 2 a été publié discrètement en 2010, Samantha Turner, programmatrice en chef du gameplay chez Halfbrick Studios, affirme sur le blog Apple Developer que la version Apple Vision Pro, appelée Super Fruit Ninja, sera une superbe adaptation. Le jeu est d'ailleurs disponible sur Apple Arcade, mais l'expérience dans le casque sera incomparable.

Lorsqu'il est sorti, Fruit Ninja a en quelque sorte donné une nouvelle vie à l'écran tactile et je pense que nous avons le potentiel pour faire quelque chose de très spécial ici.

La conception de Super Fruit Ninja sur Vision Pro

Samantha, en poste depuis plus de dix ans chez Halfbrick, partage une partie de la réflexion de départ :

Nous devions comprendre comment transposer les interfaces utilisateur traditionnelles en 2D dans l'espace 3D.



Nous étions pleins d'idées : Et si les joueurs pouvaient presser le jus d'une orange ? Et s'ils pouvaient déchirer une pastèque et recouvrir la table et les murs de jus ?.



Nous jouions vraiment avec l'environnement.

Mais comment amener les joueurs dans ce nouveau contexte "spatial" ? Les développeurs ont tâtonné avant de trouver la bonne formule, avec un menu familier qui plane dans l'espace.

C'est là que nous avons imaginé le menu volantNous voulions un moyen amical et accueillant d'amener les gens dans l'espace immersif. Avant d'arriver au menu, nous faisions des choses comme générer du texte en 3D à placer sur des objets virtuels. Mais cela ne nous donnait pas la liberté créative dont nous avions besoin pour définir le thème de notre monde.

Ensuite, la question était de savoir comment concevoir la "zone de travail" du jeu, tout en prenant en compte que devant soi, il peut y avoir des obstacles physiques comme une table. Ils ont réalisé plusieurs prototypes avec RealityKit, l'API d'Apple qui permet de créer des environnements 3D interactifs pour le Vision Pro.

Nous avons commencé par dire : "OK, vous avez deux mètres carrés devant vous. À quoi ressemblera l'espace de jeu ? Que se passe-t-il s'il y a une chaise ou une table sur le chemin ? Comment travailler avec différents scénarios pour les personnes dans leur bureau, leur salon ou leur cuisine ?

Le simple fait de pouvoir les voir a vraiment ouvert les possibilités. La réponse ? Un ensemble de canons, disposés en demi-cercle à la distance optimale pour une taillade efficace.

Le gameplay de Super Fruit Ninja

La question suivante était alors toute trouvée : le gameplay. Comment découper les fruits dans un espace en 3D ? L'équipe a expérimenté toute une série de mouvements de la main, avant de retenir les plus logiques, comme le doigt à l'époque de l'écran tactile de l'iPhone.

Au lieu de tenir des lames, vous utilisez simplement vos mains.

Si le geste de découpage était évident, permettant de couper ananas et autres pastèques, Super Fruit Ninja apporte un peu de variété en permettant de repousser les bombes vers un mur éloigné, où elles exploseront sans vous impacter. Mais ce n'est pas tout, car Samantha précise qu'on pourra aussi lancer des shurikens sur des fruits flottants en effleurant la paume de la main opposée vers l'avant.

C'est satisfaisant de le voir de près, mais quand on le voit de loin, on ressent tout l'impact de la destruction des fruits.



Nous avons toujours su que les mains seraient au centre de l'expérience.

Un résultat épatant

Le studio a véritablement soigné la version visionOS de Super Fruit Ninja, en étalonnant la scène virtuelle selon la position verticale du casque dans la pièce. Le résultat étant, dixit les développeurs, un Fruit Ninja immersif comme jamais.

Nous voulions que les joueurs puissent saisir des objets et les faire tomber. Nous pouvons également adapter l'arc des fruits pour que l'expérience soit confortable - nous utilisons en fait la position verticale de l'appareil lui-même pour nous assurer que les fruits ne sont pas lancés au-dessus de la tête ou trop bas.

Les applications et jeux au lancement du Vision Pro

Apple compte grandement sur Super Fruit Ninja (SFN) pour amuser ses clients. Bien que le Vision Pro aura accès au presque 300 jeux d'Apple Arcade (et à la plupart des jeux de l'App Store), seuls quelques titres seront "spatiaux". Outre SFN, Apple a déjà annoncé des versions spécifiques pour Game Room et What the Golf.



Ceux qui n'aiment pas forcément jouer pourront également exploiter les capacités du Vision Pro grâce à un certain nombre d'applications de productivité et de divertissement prêtes pour le lancement. Citons Slack, Microsoft 365, Disney+, TikTok, HBO Max, Crunchyroll, Fantastical et autres. Sans oublier plus de 150 films en 3D !



L'ordinateur spatial est en précommandes depuis le vendredi 19 janvier aux États-Unis, il sera commercialisé à partir du vendredi 2 février. Pour les autres pays, il faudra patienter quelques mois, au minimum. Le Canada et le Royaume-Uni seraient prioritaires, la France étant dans la vague suivante. Si vous êtes impatients, il est possible de le commander, mais sachez qu'Apple applique certaines contraintes sur les Vision Pro utilisés à l'étranger.



En attendant, vous pouvez patienter avec l'un des plus grands classiques de l'App Store :

Télécharger le jeu gratuit Fruit Ninja®

Télécharger le jeu Fruit Ninja Classic+ (Apple Arcade)