Voici les applications préinstallées sur le Vision Pro 2024

Après un aperçu des premières applications tierces disponibles au lancement du Vision Pro, comme Disney+, TikTok et Crunchyroll, Apple a lancé hier les précommandes de son premier casque de réalité mixte. Celui qui est circonscrit aux États-Unis dans un premier temps, mais qu'il est possible d'utiliser en France avec quelques limites, sera livré à partir du 2 février aux clients qui ont déboursé entre 3 499 $ et 4 799 $ (avec options). Propulsé par visionOS 1.0, le Vision Pro embarque évidemment une palanquée d'applications préinstallées. Comme un iPhone, un iPad, un Mac, une Apple TV ou encore une Apple Watch.

Les applications natives du Vision Pro

À l'instar de ces autres appareils, Apple a pris son temps pour dévoiler la fiche technique complète, qui a permis de confirmer AirPlay, le WiFi 6, le Bluetooth 5.3, la puce M2 avec 16 Go de RAM et plus encore comme les options. Mais il nous manquait la liste des applications natives disponibles au sortir de la boîte.



Chose étonnante, elles sont présentées en deux catégories : les applications optimisées et les applications simplement compatibles. Apple semble avoir été pressé par le temps, malgré un développement de plus de dix pour son premier ordinateur spatial. Oui, pour la société de Tim Cook, il ne s'agit pas d'un vulgaire casque AR/VR, mais d'un ordinateur capable de remplacer un Mac à terme.

Applications préinstallées optimisées pour Vision Pro

App Store

À la rencontre des dinosaures

Capture

Conseils

Facetime

Fichiers

Freeform

Keynote

Mail

Messages

Musique

Notes

Paramètres

Photos

Pleine conscience

Safari

TV

Applications préinstallées non optimisées pour Vision Pro

Calendrier

Cartes

Livres

Maison

Mémos vocaux

News

Podcasts

Rappels

Raccourcis

Stocks

Les applications absentes au lancement

Les plus attentifs auront remarqué que l'application Keynote est quelque peu orpheline. Apple ne mentionne pas les autres applications iWork telles que Pages et Numbers, ce qui pourrait signifier que le portage des deux autres n'est pas terminé du côté de Cupertino.



Localiser ne figure pas non plus sur la liste d'Apple, pas plus que les applications Santé, Horloge, Contacts et Météo. FaceTime ne figure pas sur la liste du site, mais les petits caractères en bas de page confirment qu'il existe bien une application FaceTime et une application Capture pour prendre des vidéos et des photos sur l'appareil.



Parmi les applications manquantes, Apple pourrait les proposer au téléchargement lors de la première utilisation. L'une des raisons possibles serait que l'entreprise souhaite éviter certains procès antitrust (monopolistiques) en évitant d'imposer tous ses services. En tout cas, l'application Météo devrait être l'une des plus téléchargées dans les jours qui suivront le lancement du casque.



Rappelons en outre que la plupart des applications de l'App Store seront compatibles avec le Vision Pro, bien qu'elles ne tireront pas partie de l'esthétisme spécifique à l'interface de visionOS, notamment la transparence et le flouté. Votre app préférée, iSoft, est déjà prête et a été récemment repensée et optimisée sur iPad, visionOS, tout comme macOS, se basant justement le format iPad.