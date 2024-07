Comme prévu, voici le premier concurrent du Vision Pro d'Apple

1 com

Le Vison Pro d'Apple sort le 2 février 2024. La concurrence doit impérativement s'activer pour ne pas laisser la pomme croquée prendre trop d'avance. Sony a donc profité du CES 2024 pour présenter un nouveau casque de réalité mixte. Un casque haut de gamme même s'il ne semble pas prêt de sortir.

Sony réplique

Comme promis par Qualcomm lors d'une conférence la semaine dernière, l'un de ces cinq partenaires a présenté ce lundi 8 janvier 2024 un casque de réalité mixte prometteur et paré pour le futur. Est-ce vraiment le premier concurrent du Vision Pro d'Apple ? Découvrons-le ensemble.

Sony se lance le premier

Lors de sa conférence au CES 2024, Sony a dévoilé un nouveau casque de réalité mixte qui n'a pas encore de nom officiel, mais qui est doté de caractéristiques assez impressionnantes. Premièrement, le design général donne l'impression d'un casque léger et moins imposant que celui d'Apple sur le visage.



Un écran OLED 4K devant chaque œil et de nombreux capteurs pour analyser en temps réel la pièce dans laquelle l'utilisateur se trouve lorsqu'il porte le casque. Comme avec le Vision Pro, l'objectif est de garder l'appareil devant les yeux même lorsqu'on se déplace.



Bien évidemment, c'est la puce Snapdragon XR2+ Gen 2 de Qualcomm qui aura la lourde tâche de rendre l'expérience fluide et immersive, encore une fois avec pour objectif de ne pas trop se faire distancer par Apple, maître en la matière.

Une bague et une manette pour le contrôler

Si Apple a choisi de tout contrôler avec des gestes de la main, Sony passe par la méthode secondaire, à savoir l'utilisation d'objets. Le premier objet ressemble à une manette/télécommande qui rappelle les contrôleurs du PSVR2 de Sony PlayStation.



À voir en utilisation réelle, mais l'idée ici, c'est clairement de naviguer comme sur un ordinateur avec une souris. Le deuxième objet est une "bague connectée" qui permettra tout simplement à l'utilisateur de naviguer dans l'interface de manière simple et précise.

Pas de nom, pas de prix et pas de date de sortie

Apple n'a pas de souci à se faire pour l'instant, la concurrence n'est pas vraiment prête. Même si les premières images donnent envie, le casque de Sony n'est pas près de sortir. À l'heure où nous rédigeons ces lignes, la marque n'a annoncé ni le prix, ni la date de sortie. Sans oublier qu'il faudra encore attendre pour savoir s'il est destiné au grand public ou plutôt au marché professionnel.