Le premier concurrent du Vision Pro présenté dans 3 jours

Cinq entreprises s'associent à Qualcomm pour concurrencer Apple et son Vision Pro sur le marché de la réalité mixte. La nouvelle puce de la société sera le cœur de ces cinq futurs casques AR/VR. La concurrence se prépare.

Apple ne sera pas seul sur le marché

Prévu pour la fin du mois ou le début du mois prochain, le Vision Pro d'Apple est attendu comme le Messie en ce début d'année 2024. Mais la concurrence n'a pas l'intention de rester les bras croisés et laisser le champ libre à Apple.



Cinq entreprises, dont ByteDance (TikTok), travaillent actuellement sur un casque de réalité mixte capable de concurrencer l'ordinateur spatial d'Apple. Pour y arriver, elles comptent toutes sur Qualcomm et sa nouvelle puce dédiée à cette technologie baptisée Snapdragon XR2+ Gen 2, accompagnée de la Snapdragon AR1 Gen 1. Qualcomm qui travaille d'ailleurs main dans la main avec Google et Samsung, deux concurrents d'Apple.



Lors de sa présentation hier, Qualcomm a profité de l'instant pour mettre un petit tacle à Apple en affirmant que grâce à cette puce, les casques seront plus fins, plus confortables et surtout, n'auront pas besoin d'une batterie externe. Le Vision Pro est alimenté par une batterie externe.

La société a également nommé quatre des cinq sociétés qui souhaitent inclure la puce Qualcomm dans leur futur casque de réalité mixte (MR). Samsung, HTC Vice, Immersed et Play For Dream. Le cinquième reste visiblement secret, peut-être, car c'est lui qui va se lancer en premier.



En effet, lundi 8 janvier, l'une de ces sociétés va dévoiler au grand public un nouveau casque de réalité mixte équipé de la puce Snapdragon XR2 Gen 2 de Qualcomm. Néanmoins, dévoiler ne veut pas dire mettre en vente. Il y a fort à parier pour que la date de sortie ne soit pas pour tout de suite contrairement au Vision Pro.



L'ère de l'IA et de la réalité mixte a commencé.