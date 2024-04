Vision Pro : une rumeur parle d’un lancement fin janvier aux US

Comme l’a promis Apple lors de la WWDC de l’année dernière, le révolutionnaire Vision Pro va sortir au cours de l’année 2024. Pour ce démarrage très attendu, Apple a privilégié plusieurs vagues de lancements, les américains seront les

premiers à pouvoir en acheter puis d’autres pays à travers le monde y auront accès. Si pour la France le lancement est encore bien lointain, pour les États-Unis, la disponibilité est imminente, une rumeur vient de préciser le lancement approximatif.

Un lancement aux US pour la dernière semaine du mois de janvier

Apple se prépare à franchir une nouvelle étape avec le lancement de son ordinateur spatial, le Vision Pro. Selon un rapport en ligne en provenance de Chine, ce produit très attendu pourrait être lancé aux États-Unis lors de la dernière semaine de janvier.

Le service d’information chinois Wall Street Insights a révélé que la date de lancement aux États-Unis est prévue pour le samedi 27 janvier, ce qui correspond au vendredi 26 janvier en Chine.



Jusqu’à présent, Apple n’a annoncé aucune date spécifique pour les précommandes ou le lancement du produit. Les consommateurs américains intéressés par le Vision Pro sont dans l’attente de plus d’informations, celles-ci apparaîtront probablement dans les prochains jours si la commercialisation a bien lieu à la fin du mois. L’analyste réputé Ming-Chi Kuo, spécialiste des produits Apple, table sur un lancement fin janvier ou début février, ce qui correspond plutôt bien à ce qu’affirme cette rumeur qui vient de Chine.

Le Vision Pro d’Apple promet d’être un chef-d’œuvre technologique. Équipé de deux puces : le M2 pour la performance générale et le R1 dédié à la gestion des capteurs, des microphones et de la latence, cet ordinateur spatial offre un temps de réponse impressionnant de moins de 12 ms. L’un des éléments les plus innovants est sa couronne digitale (la même que sur l’Apple Watch) qui permettra aux utilisateurs de régler l’intensité de leur immersion.



Les caractéristiques techniques du Vision Pro sont à la hauteur des attentes, chaque œil bénéficie d’un écran microOLED doté de 23 millions de pixels, complété par deux écrans OLED supplémentaires pour les interactions avec le monde extérieur. La qualité optique est renforcée par une lentille à 3 éléments. Pour l’audio, deux pods sont prévus pour une expérience sonore immersive.



Le casque analyse en continu l’espace environnant pour optimiser l’expérience visuelle. Il intègre un scanner LiDAR et une caméra TrueDepth pour créer une carte 3D précise de l’environnement. De plus, des projecteurs infrarouges similaires à ceux utilisés pour Face ID améliorent le suivi de la main dans des conditions de faible luminosité.



Avec le lancement imminent du Vision Pro, Apple se positionne une fois de plus comme un leader innovant. Ce nouveau produit promet d’ouvrir des portes vers des expériences immersives et interactives jamais vues auparavant.