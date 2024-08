Rumeur : un Vision Pro 2 à moitié prix en 2026

Une nouvelle rumeur, difficile à croire, prétend que la prochaine itération du Vision Pro d'Apple pourrait faire ses débuts en 2026 et, surtout, coûter entre 1 500 et 2 500 dollars, soit nettement moins que les 3 500 dollars du premier modèle. Cette rumeur a été lancée par un nouveau compte sur X, @Revegnus1. Malgré son apparition toute récente, il a déjà publié de nombreuses fuites.

Une rumeur discutable

Selon cette source, Apple serait en train d'intégrer la chaîne d'approvisionnement chinoise SeeYa, avec des échantillons de composants déjà en cours d'évaluation. En particulier, les géants de la technologie SK Hynix et Samsung devraient fournir de la DRAM LLW (Low Latency Wide), un module de mémoire haute performance, pour le nouveau casque. Ce composant promet à lui seul une bande passante de 128 Go/s par module, ce qui met en évidence les améliorations potentielles significatives des spécifications techniques par rapport à la première génération. La sortie du Vision Pro serait prévu pour 2026, soit dans deux ans.

Malgré ces détails intrigants, la crédibilité de @Revegnus1 est en doute. Si certains imaginent qu'il s'agisse d'une résurgence d'un ancien compte connu sous le nom de @Revegnus ou @Tech_Reve, qui avait un historique assez fiable en matière de fuites de produits Apple. Ou alors, il s'agit d'un usurpateur. Nous suivrons ses autres annonces dans les semaines qui viennent.



Pour en revenir au prochain Vision Pro, les rumeurs les plus crédibles parlent d'un lancement entre fin 2025 et fin 2026, avec un prix équivalent. Une version moins chère est toutefois envisagée, mais plutôt sous la forme d'un Vision standard, sous les 2 000 dollars. Peut-être que c'est l'appareil dont il s'agit.



Toutefois, les experts sont perplexes quant à une si importante diminution du prix, même en rognant sur quelques éléments. Le coût de production du modèle de première génération est estimé à environ 1 550 dollars par unité, ce qui ne laisse pas une grande marge de manoeuvre à la firme de Cupertino qui doit ajouter les coûts de R&D, de transport, de marketing, du développement logiciel, etc.



À moins qu'elle ne parvienne à supprimer bon nombre de capteurs et autres composants, tout en compensant par le logiciel. Sans cela, il est difficile d'imaginer Apple sortir un produit sous visionOS avec une expérience dégradée.



D'ici là, on attend toujours la sortie du premier Vision Pro en France...