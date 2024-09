Une rumeur annonce 10 millions de Vision Pro vendus en trois ans

Une rumeur en provenance de Chine suggère qu'Apple aurait l'intention de vendre dix millions d'unités de son Vision Pro au cours des trois premières années. Une information qui contraste avec les prédictions des analystes spécialisés qui tablent sur des chiffres bien plus humbles. Outre le prix élevé, la production de cet appareil très complexe est loin d'être aisée.

Une estimation optimiste pour le Vision Pro

L'Apple Vision Pro devrait être livré au début de l'année 2024, dans un premier temps aux USA, et tout porte à croire que ce sera avant mars selon Bloomberg. Cependant, les rapports de la chaîne d'approvisionnement varient sur le nombre exact d'unités qu'Apple livrera la première année.

Selon le site Jiemian, Apple expédiera 400 000 unités au lancement, à 1 million en 2025, pour un total de 10 millions au cours des trois premières années. Cela fait plus de 8,5 millions de Vision Pro vendus en 2026.

Le 27 novembre, Jiemian News a appris du personnel de base de nombreuses entreprises de la chaîne d'approvisionnement en électronique grand public qu'Apple produira officiellement en série la première génération de produit MR (réalité mixte) Vision Pro en décembre de cette année, avec le premier lot d'environ 400 000 unités en stock, et l'objectif de vente en 2025 est de 1 million d'unités. La troisième année, il a atteint 10 millions d'unités.

Nous avons du mal à y croire, ne serait-ce que par le coût élevé du casque d'Apple et de son utilisation qui n'est pas pour tout le monde. Comme vu lors du premier test, le Vision Pro est un ordinateur spatial qui a pour but de remplacer le Mac à terme, mais qui est difficile à supporter sur la longueur. Une version plus légère et moins chère est prévue d'ici 2026.



Le rapport poursuit en décomposant le coût de l'Apple Vision Pro, suggérant qu'il s'élève à 1 700 dollars pour les pièces et la fabrication. Cela correspond aux précédentes rumeurs qui tournaient autour de 1 500 dollars. Rappelons que, malgré la réduction de la dépendance d'Apple à l'égard de la Chine ces dernières années, le Vision Pro est construit en majorité à l'aide de partenaires chinois.

Le coût matériel d'Apple Vision Pro est d'environ 1 700 $. À l'heure actuelle, la plus forte proportion de la chaîne d'approvisionnement en Chine continentale est la principale fabrication de renseignements, avec une seule valeur de machine d'environ 250-300 dollars américains, et un approvisionnement exclusif de modules de dissipation de chaleur, de bandeaux, de masques pour les yeux et de repose-nez. Le second est Lixun Precision, assemblage OEM exclusif, d'une valeur d'environ 150-200 dollars américains. La personne centrale de la chaîne industrielle susmentionnée a déclaré qu'au cours du second semestre de cette année, Lingzhi Manufacturing a recruté des milliers de personnes dans une usine de Changping, Dongguan, et préparé des dizaines de lignes de production pour accélérer la production.

Reste que ce rapport provient d'une source relativement inconnue, et qui vient percuter les analyses antérieures. Apple visait notamment 1 million d'unités en 2024, mais aurait réduit les commandes à 400 000 pour toute l'année. Il semble que ces chiffres aient été repris et manipulés.



Pensez-vous qu'Apple vendra des millions de casque AR/VR ?