Apple place 7 iPhone dans le top 10 des téléphones les plus vendus en 2023

L'année 2023 a été un succès pour Apple. Après avoir piqué la place de numéro un mondial à Samsung (et la place de numéro un en Europe), la firme à la pomme se fait à nouveau remarquer en occupant, pour la première fois, les sept premières places du classement des téléphones les plus vendus sur l'année écoulée. Bien entendu, les iPhone 14 devancent les iPhone 15, ces derniers étant sortis qu'à la fin septembre.

Apple et Samsung, encore

Le classement des smartphones les plus vendus en 2023 a été publié par Counterpoint. La société d'analyse y a apposé la part de marché mondiale obtenue par chaque modèle :

iPhone 14 3,9 %

iPhone 14 Pro Max 2,8 %

iPhone 14 Pro 2,4 %

iPhone 13 2,2 %

iPhone 15 Pro Max 1,7 %

iPhone 15 Pro 1,4 %

iPhone 15 1,4 %

Galaxy A14 5G 1,4 %

Galaxy A04e 1,3 %

Galaxy A14 4G 1,3 %

Comme vous pouvez le constater, Apple domine de la tête et des épaules le classement, suivi par Samsung. La grande différence, au-delà du nombre de modèles pour chaque marque, est qu'Apple place tous ses modèles moyens et hauts de gamme, alors que Samsung ne positionne aucun Galaxy SXX.

Apple, pour la première fois, s'est emparé des sept premières places de la liste mondiale des smartphones les plus vendus en 2023, selon le Global Monthly Handset Model Sales Tracker de Counterpoint Research.



Samsung s'est assuré les trois autres places de la liste, marquant une augmentation d'une place par rapport à la liste de 2022. Aucune autre marque n'a figuré sur la liste depuis 2021.



La part de marché combinée des 10 premiers smartphones a atteint son niveau le plus élevé, soit 20 % en 2023, contre 19 % en 2022.

On remarquera que l'iPhone 13 devance l'iPhone 15, en raison de son prix bien plus attractif. Chaque année, Apple conserve les deux générations précédentes en abaissant les tarifs. Les clients voulant un bon iPhone, sans se rabattre sur l'iPhone SE trop vieillot, ont donc le choix.



Cette année, en revanche, les modèles Pro se sont mieux vendus que les autres dans l'ensemble, malgré des tarifs salés. Cela s'explique probablement par la différence de fonctionnalités beaucoup plus importante dans la gamme.

L'iPhone 14 d'Apple a été le smartphone le plus vendu en 2023, les États-Unis et la Chine représentant la moitié de ses ventes. En outre, le modèle a contribué à 19 % des ventes totales d'iPhone en 2023, contre 28 % pour le best-seller de 2022, l'iPhone 13. La différenciation limitée entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14 a entraîné une baisse de l'adoption de la variante de base et une augmentation des ventes des variantes de l'iPhone Pro, qui offrent des améliorations substantielles telles que Dynamic Island, un chipset plus avancé et un taux de rafraîchissement de l'écran plus élevé.

Que ce soit l'iPhone 14 Pro ou l'iPhone 15 Pro, ils savent tout faire. On a une petite préférence pour le dernier, non pas pour ses performances un cran au-dessus, mais pour son gabarit plus compact et plus léger. La différence est ténue sur le papier, mais bien réelle une fois en main.



Et vous, vous avez déjà un iPhone récent ou vous prévoyez d'en acquérir un prochainement ? Pour information, Amazon propose l'iPhone 15 Pro avec une réduction de 5 %.

