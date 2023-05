Le coût de fabrication du casque AR/VR d'Apple aurait dépassé les 1500$

Toutes les indiscrétions l'ont mentionné jusqu'ici, pour sa première génération de casque AR/VR, Apple va proposer des composants très haut de gamme à la pointe de la technologie. Sans surprise, cette initiative va engendrer des coûts de fabrication spectaculaire, bien plus important qu'un iPhone et même qu'un MacBook Air !

1600$ l'unité pour fabriquer le casque à réalité mixte d'Apple

Si on connaît déjà beaucoup de détails à propos du casque AR/VR d'Apple qui sera annoncé à la WWDC 2023, ce qu'on ne sait toujours pas, c'est la tarification à laquelle il sera commercialisé. Un récent rapport de XRDailyNews a affirmé avoir obtenu comme information (de source sûre) que ce futur produit pourrait coûter 1600$ à l'unité lors de sa production. Cette tarification signifie deux choses :

Apple va proposer des composants et technologies supérieurs à la majorité des casques vendus sur le marché.

Le prix de vente va littéralement exploser.

On connaît la politique d'Apple sur ses produits, l'entreprise essaie par tous les moyens d'en tirer un maximum de profit avec une marge de bénéfice spectaculaire. Il n'y a qu'à voir l'iPhone 14 Pro Max, environ 500$ à produire et Apple le vend à partir de 1099$ sur son Apple Store en ligne aux États-Unis. Cela veut clairement dire que si Apple adopte la même stratégie avec son casque AR/VR qu'avec ses autres produits, le casque à réalité mixte pourrait bien être commercialisé au prix d'un MacBook Pro (et même plus).

Le rapport apporte plus de détails sur le coût réel :

1400$ pour la totalité des composants et l'assemblage dans les usines partenaires

pour la totalité des composants et l'assemblage dans les usines partenaires 200$ pour les frais d'expédition

On arrive sur un total de 1600$. Pour expliquer le prix de fabrication, XRDailyNews assure qu'Apple va proposer des composants très haut de gamme. Il y aurait : la puce M2 qu'on retrouve déjà dans les dernières générations de Mac, le Bluetooth 5.3, le WiFi 6, 12 Go de RAM ou encore 512 Go de stockage SSD.



Ajoutons à cela les écrans OLED fournis par Sony, ils coûteront 280$ et 320$ l'unité, oui vous avez bien lu : l'unité. Pourquoi deux tarifs différents ? Tout simplement parce qu'Apple intègrera deux tailles d'écrans OLED, qu'on se rassure, l'un ne sera pas moins performant que l'autre.

Le casque à réalité mixte proposera aussi un appareil photo avec 14 objectifs sur le devant, ce qui vaudra 160$ au total.

Le double du coût de fabrication du Meta Quest Pro

Selon Brad Lynch, spécialiste des casques à réalité virtuelle et augmentée, les coûts de production du Meta Quest Pro représentent environ la moitié de ceux du casque d'Apple. Initialement proposé à 1 500 dollars, le casque Meta a vu son prix baisser jusqu'à son point de vente actuel de 999 dollars. Cela équivaut à un bénéfice de 250 dollars pour Meta sur chaque casque vendu.