Le casque AR/VR d'Apple a dépassé le stade des 90% de son développement

⏰ Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

L'une des nouveautés Apple très attendues, c'est sans aucun doute le : casque mélangeant la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Une précédente déclaration a révélé que de nombreux ingénieurs travaillent sur ce projet inédit et ambitieux depuis 2015. À l'heure actuelle, le casque serait bientôt sur le point d'être terminé !

Un lancement dès cette année ?

Selon un récent rapport de Bloomberg, le projet de casque AR/VR d'Apple serait prochainement sur le point d'être achevé. Les ingénieurs qui travaillent sur ce futur produit ont réalisé la semaine dernière une démonstration au conseil d'administration d'Apple pour leur montrer à quel point le produit est performant et va révolutionner le quotidien des clients Apple.

Il est mentionné que le casque d'Apple se situe à un stade très avancé de son développement, les principaux "blocages" liés à certaines technologies sont désormais du passé et les ingénieurs continuent de progresser à un rythme satisfaisant.



Au niveau du système d'exploitation baptisé "rOS" ou "RealityOS" (pas encore officiel), le développement a pris un gigantesque coup d'accélération ces derniers mois, le logiciel arrive lui aussi à maturité. Toutes les rumeurs se mettent d'accord pour affirmer que l'équipe matérielle et l’équipe firmware évoluent à la même vitesse !

Même si Apple n'a toujours rien annoncé sur son futur casque AR/VR, on sait de quelques sources indiscrètes qu'Apple proposera un casque hybride équipé d'une visière incurvée et d'une maille souple pour l'aspect confortable au contact de votre visage.

L'utilisateur pourra rapidement switcher de la réalité augmentée à la réalité virtuelle, ce qui évitera d'être exclu dans un monde entièrement virtuel comme c'est le cas actuellement avec des produits de Meta ou Sony.



Au niveau des caractéristiques, ça va être de la folie !

Les rumeurs promettent deux écrans micro-LED en 4K, une paire de processeurs qui offrira une performance similaire (voire meilleure) à celle des puces M1 qu'on trouve sur les Mac et iPad.



Il y aura également une multitude de caméras pour optimiser l'expérience utilisateur, les indiscrétions ont mentionné un total de 15 modules de caméra pour suivre vos yeux et comprendre précisément où vous regardez en temps réel.

En plus des caméras à l'intérieur, on retrouvera aussi des capteurs à l'extérieur qui seront utilisés pour détecter les gestes que vous ferez avec vos mains.

Apple pourrait proposer des interactions par geste dans le vide, on peut s'attendre à des balayages avec votre main pour aller dans la direction que vous souhaitez, un signe spécifique de la main pour déclencher Siri...



Le point faible du casque AR/VR d'Apple, c'est que le tarif sera très important, le géant californien devrait annoncer un prix tournant autour des 3000€. Sans surprise, Apple cherchera avant tout à bâtir une grosse marge de bénéfice et comme tous les composants cités ci-dessus vont coûter cher, le prix final facturé au consommateur sera évidemment élevé.