Le casque Reality Pro d'Apple sera bien à la WWDC, mais la production est chaotique

A moins d'un mois de l'ouverture de la WWDC 23, le Wall Street Journal vient de publier un nouveau rapport corroborant de nombreux détails sur le casque "Reality Pro" d'Apple. Citant des sources, le quotidien indique que le casque AR/VR sera doté d'un design de type masque de ski, d'une batterie externe, et plus encore.



Et comme vu il y a déjà de nombreux mois, Apple aurait prévu deux systèmes d'exploitation différents pour son écosystème de casques : xrOS et realityOS.

​​​

Un véritable casque AR/VR

Si la plupart des informations ont déjà été rapportés ici par des sources fiables comme Mark Gurman de Bloomberg, Ming-Chi Kuo ou encore The Information, l'article du Wall Street Journal vient nous conforter sur le premier casque AR/VR, le Reality Pro qui devrait être visible à la WWDC le 5 juin.



Le rapport réaffirme que le casque d'Apple utilisera une approche de réalité mixte, permettant aux utilisateurs de "découvrir leurs mondes virtuels à travers l'écran des lunettes" tout en voyant simultanément le "monde physique autour d'eux grâce à des caméras orientées vers l'extérieur".

Pas de commercialisation dans la foulée

Bien que visible en keynote d'ouverture de la WWDC 23, en plus d'iOS 17 notamment, le rapport de nos confrères souligne qu'il ne sera pas disponible "pour la plupart des utilisateurs avant l'automne, au plus tôt". La production de masse ne devrait pas commencer avant décembre, selon le rapport. Entre-temps, Apple a "passé des mois à préparer des présentations avec une version de démonstration de l'appareil" pour le WWDC en juin.



En plus d'une montée en charge de la production plus lente qu'à l'accoutumée, les sources du WSJ indiquent que des personnes au sein d'Apple et de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise s'inquiètent de nouveaux retards, tout comme du prix exorbitant.

Certains employés et fournisseurs d'Apple se sont interrogés sur la possibilité de retarder le lancement, compte tenu des difficultés liées à l'intégration du casque dans les nouveaux logiciels, à sa production et à l'élargissement du marché, ont déclaré des personnes connaissant bien le développement du produit. Apple pourrait encore modifier son calendrier.



L'introduction provisoire du casque sur le marché, avec les obstacles connus, contraste avec le parcours habituel d'Apple, où les produits sont présentés au monde entier sous leur forme définitive. Le prix prévu de 3 000 dollars est hors de portée de nombreux consommateurs, et l'entreprise anticipe déjà certains problèmes de production.

Une forme peu conventionnelle

Pour revenir au produit lui-même, le rapport du jour confirme que le Reality Pro d'Apple utilisera une batterie externe. Le casque "enfermera également les yeux de l'utilisateur comme une paire de lunettes de sécurité" (ou de ski), ce qui empêchera les utilisateurs de "voir directement leur environnement comme ils le feraient avec une paire de lunettes normale". Ce sera le but des Apple Glass, les lunettes attendues à terme pour remplacer le casque.

Des sessions pour les développeurs

Comme on pouvait l'imaginer, le rapport ajoute qu'Apple prévoit un large éventail de sessions pour les développeurs lors de la WWDC qui seront "consacrées au développement du logiciel pour le nouveau casque".

Une ancienne version du casque

Dernier point intéressant de l'article du WSJ, la première version du casque d'Apple étant censée s'appuyer sur une station de base pour décharger les lourdes quantités de calcul qu'il requiert. À l'époque, Jony Ive aurait immédiatement écarté cette idée.



Qui a hâte de découvrir le premier casque AR/VR de la société américaine ? Il faudra faire mieux que le Meta Quest Pro et le très bon PSVR 2.